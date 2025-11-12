Ngày 12/11, đài JTBC khiến khán giả vỡ òa khi xác nhận hai ngôi sao đình đám Jun Ji Hyun và Ji Chang Wook sẽ đóng chính trong bộ phim truyền hình mới mang tên Human X Gumiho. Đây là lần đầu tiên hai cái tên Jun Ji Hyun và Ji Chang Wook hợp tác cùng nhau, hứa hẹn tạo nên cơn sốt bùng nổ ngay từ giai đoạn khởi động.

Human X Gumiho được giới thiệu là một tác phẩm hài lãng mạn giả tưởng, kể về mối nhân duyên kỳ lạ giữa một hồ ly chín đuôi quyến rũ đã sống hơn 2.000 năm và một chàng trai có sức hút kỳ bí với các sinh vật thần thoại. Câu chuyện mở ra khi hai con người ở hai thế giới va vào nhau tại giao điểm định mệnh nơi thần thoại và hiện thực hòa làm một.

Trong phim, Jun Ji Hyun hóa thân thành Gu Ja Hong, một nữ diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc - người không chỉ chinh phục công chúng bằng tài năng diễn xuất đỉnh cao mà còn khiến ai nấy say đắm bởi vẻ đẹp hoàn mỹ. Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang ấy là thân phận thật sự của cô một gumiho (hồ ly chín đuôi) đã tồn tại suốt 2.000 năm.

Gu Ja Hong sử dụng sức mạnh mê hoặc con người để sống giữa thế giới loài người, nhưng chính năng lực ấy lại khiến cô liên tục vướng vào các bê bối. Mọi thứ thay đổi khi cô gặp Choi Seok, người đàn ông duy nhất mà năng lực của cô hoàn toàn vô dụng. Từ đó, “nữ hồ ly” kiêu hãnh bắt đầu tò mò, thậm chí rung động, trước người đàn ông khiến cô lần đầu tiên mất kiểm soát trái tim.

Đây cũng là màn tái xuất đáng mong đợi của “mợ chảnh” Jun Ji Hyun sau bộ phim Tempest. Sở hữu danh tiếng và khối tài sản khổng lồ, đứng đầu top 10 nữ diễn viên giàu nhất Hàn Quốc 2025, Jun Ji Hyun là một biểu tượng của đẳng cấp và phong thái sang trọng.

Jun Ji Hyun

Đối diện với Jun Ji Hyun là Ji Chang Wook, người vào vai Choi Seok một pháp sư tài năng kiêm giám đốc Bảo tàng Osung. Với vẻ ngoài tinh nghịch, ấm áp nhưng ẩn chứa khả năng nhìn thấy mặt tối của thế giới, Choi Seok vừa là kẻ mộng mơ vừa là người mang nỗi cô độc khôn cùng.

Khi hồ ly Gu Ja Hong bước vào đời anh, hai người như hai cực trái dấu hút nhau mãnh liệt. Giữa họ là sự va chạm giữa quyền năng và cảm xúc, giữa bất tử và hữu hạn, giữa phép thuật và con tim con người. Chính điều này hứa hẹn mang đến một câu chuyện tình “vừa cháy bỏng, vừa huyền ảo”.

Human X Gumiho được dẫn dắt bởi đạo diễn Kim Jung Sik người từng đứng sau các tác phẩm nổi tiếng như No Gain No Love và Cô nàng mạnh mẽ Namsoon. Kịch bản do biên kịch Im Meari chắp bút, người từng ghi dấu ấn qua những bộ phim lãng mạn như Beauty Inside và Doom at Your Service.

Sự kết hợp giữa đạo diễn chuyên trị rom-com hành động và biên kịch “bậc thầy cảm xúc” khiến dự án càng thêm đáng mong chờ. Nhiều khán giả dự đoán Human X Gumiho có thể trở thành “bom tấn truyền hình” tiếp theo của JTBC.

Ji Chang Wook

Sự kết hợp giữa Jun Ji Hyun “báu vật visual” của màn ảnh Hàn và Ji Chang Wook nam thần hành động với body chuẩn “cháy” khiến cộng đồng mạng không ngừng xuýt xoa. Chỉ với một tấm poster giả tưởng được fan thiết kế, hai cái tên này đã leo top tìm kiếm tại Hàn và quốc tế.

Nếu câu chuyện cổ tích “hồ ly yêu người” từng làm nên cơn sốt với My Girlfriend is a Gumiho hay Tale of the Nine Tailed, thì Human X Gumiho được kỳ vọng sẽ nâng tầm thể loại này với dàn sao hàng A và kịch bản sâu sắc, vừa hài hước vừa đầy phép màu.

Hiện Human X Gumiho đang trong quá trình tiền sản xuất, dự kiến khởi quay đầu năm 2025 và phát sóng trên JTBC vào nửa cuối năm sau.



