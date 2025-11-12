Tối 12/11, nhà sản xuất của Báu Vật Trời Cho chính thức tung ra teaser giới thiệu các nhân vật có mặt trong bộ phim lần này. Mở đầu teaser là khung cảnh bình yên của làng chài Yên Hòa vào sớm mai. Dù vậy, sự “yên bình” đó nhanh chóng bị chấm dứt với câu nói thẳng thừng của Ngọc (Phương Anh Đào) dành cho Hồng (Tuấn Trần): “Giá một ngày đi tour của anh là bao nhiêu? Tôi yêu cầu anh cư xử với mẹ con tôi như là một người làm dịch vụ chuyên nghiệp, không dây dưa cảm xúc cá nhân”.

Teaser trailer Báu Vật Trời Cho

Hồng có phần bối rối trước yêu cầu này, nhưng vẫn thực hiện mọi thứ theo đúng chuyên môn của mình là một người làm dịch vụ du lịch. Lần lượt, khán giả được chiêm ngưỡng những hình ảnh nhẹ nhàng, chữa lành và ngập tràn tình cảm. Hồng chở hai mẹ con dạo biển bằng xe máy cày, cùng hai mẹ con lênh đênh trên thuyền câu cá, tham quan làng chài sau khi đánh bắt cá về, chơi bóng đá trên bãi biển,…

Đặc biệt hơn, khán giả còn được thấy ông Vinh (Nghệ sĩ Trung Dân) đang chăm sóc bé Tô (Mì Gói) trong bộ trang phục truyền thống. Sau đó, hình ảnh Ngọc, Hồng, ông Vinh cùng bé Tô khua chiêng, gõ trống trong một sân đình dường như thể hiện rằng đây sẽ là một cái kết hạnh phúc cho Báu Vật Trời Cho?

Nhưng Báu Vật Trời Cho không dừng lại ở một câu chuyện “dịu dàng”. Ngay sau những giây phút ấm áp đó, không khí của teaser đột ngột chuyển hướng. Khán giả phát hiện ra rằng Ngọc đang trong một cuộc chạy trốn. Cô không chỉ chạy khỏi quá khứ, mà còn chạy khỏi nỗi đau và bí mật của chính mình. Một khoảnh khắc đầy kịch tính xuất hiện: Ngọc bị trói, đôi mắt đẫm lệ, ánh nhìn pha trộn giữa sợ hãi, căm hờn và tuyệt vọng. Song song đó là hình ảnh Hồng lái ca nô lao đi giữa biển, trong cơn mưa giông dữ dội.

Cú “twist” dần lộ diện khi Hồng đuổi theo ông Thiên - nhân vật phản diện do Quách Ngọc Ngoan thủ vai. Sau đó, hình ảnh Ngọc lặng lẽ lên xe ở một bến cảng tối mịt khiến không khí lắng xuống. Câu thoại của Hồng khiến người xem nghẹn lại: “Bảy năm rồi, thằng bé không có cha, chẳng lẽ em muốn nó không có mẹ luôn hả?” Trong khoảnh khắc ấy, tình cảm, trách nhiệm và bi kịch gia đình hòa vào nhau, khiến mọi thứ trở nên vừa đau lòng vừa nhân văn.

Thông qua teaser, chân dung các nhân vật dần được hé mở. Phương Anh Đào mang đến một hình ảnh người phụ nữ nhiều lớp cảm xúc. Nhân vật của cô được khắc họa là người mẹ đơn thân vừa mạnh mẽ, vừa tổn thương, có sợ hãi nhưng cũng đầy đầy tình mẫu tử thiêng liêng. Tuấn Trần gây tò mò khi ẩn chứa nhiều hơn vẻ bề ngoài sáng sủa, khiến khán giả không thể đoán được anh là ân nhân, người đồng hành hay kẻ chen giữa cuộc đời Ngọc. Quách Ngọc Ngoan đánh dấu màn trở lại ấn tượng với ánh nhìn lạnh lẽo, giọng thoại đầy uy lực, khắc họa một phản diện vừa đáng sợ vừa mê hoặc.

Sau thành công vang dội của Mai, Phương Anh Đào và Tuấn Trần từng khiến mạng xã hội dậy sóng với nghi án “phim giả tình thật”. Cả hai bị bắt gặp có nhiều khoảnh khắc thân mật sau hậu trường, thường xuyên dành cho nhau những lời khen có cánh trong các buổi phỏng vấn, làm dấy lên tin đồn hẹn hò suốt một thời gian dài. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận, nhưng “phản ứng hóa học” quá chân thật giữa họ trong phim lẫn ngoài đời đã khiến khán giả tin rằng đây là một trong những couple đẹp nhất màn ảnh Việt. Sau 2 năm, bộ đôi lại một lần nữa tái hợp trong dự án điện ảnh Báu Vật Trời Cho, nhiều người bày tỏ sự háo hức được chứng kiến sự kết hợp lần hai của cặp đôi, đồng thời không quên “đẩy thuyền” mạnh mẽ, mong Phương Anh Đào và Tuấn Trần sớm công khai nếu thực sự có tình cảm.

Với một dàn diễn viên quy tụ đầy đủ cả thực lực lẫn cá tính, đặc biệt là những gương mặt đã trở thành "bảo chứng phòng vé” của nhiều mùa phim Tết trước, Báu Vật Trời Cho dần trở thành cái tên sáng giá trong danh sách những bộ phim được mong đợi nhất dịp Tết 2026.