Chính thức chiếu sớm và tối ngày 12/11 nhưng từ sáng sớm, Truy Tìm Long Diên Hương đã nhanh chóng chiếm ngôi top 1 phòng vé, giúp phim Việt lấy lại vị thế sau một thời gian chật vật. Tính đến 12h trưa, phim thu về hơn 640 triệu đồng từ lượng vé đặt trước, đồng thời có số lượng suất chiếu đứng đầu.

Truy Tìm Long Diên Hương thống trị phòng vé ngay ngày đầu chiếu sớm

Trước đó, mặt bằng phim Việt trong tháng 11 không khả quan. Kể từ sau Tử Chiến Trên Không, các phim Việt khó tìm chỗ đứng trên bảng xếp hạng doanh thu lẫn trong lòng khán giả. Các dự án như Cải Mả, Bịt Mắt Bắt Nai, Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ... có doanh thu thấp, gây tranh cãi về chất lượng kịch bản. Đồng thời, các bom tấn nước ngoài lần lượt vươn lên dẫn đầu, "đè bẹp" phim Việt như Quái Thú Vô Hình: Vùng Đất Chết Chóc hay Tình Người Duyên Ma 2025.



Chỉ khi Truy Tìm Long Diên Hương bắt đầu "ra khơi", làn sóng phim Việt mới có tín hiệu tốt trở lại vào dịp cuối năm 2025.



Truy Tìm Long Diên Hương vượt qua các siêu phẩm quốc tế

Được đạo diễn bởi Dương Minh Chiến, Truy Tìm Long Diên Hương là hành trình tìm lại bảo vật làng biển Long Diên Hương của hai anh em Tâm (Quang Tuấn) và Tuấn (Ma Ran Đô). Cùng với hai người bạn nữa là Út Linh (Nguyên Thảo) và Hoàng (Trầm Minh Hoàng), cả nhóm bước vào hành trình chông gai, đánh bại những thế lực giang hồ đáng sợ để bảo vệ sự yên bình của mọi người.

Anh em nam chính do Ma Ran Đô và Quang Tuấn đóng

Phim cân bằng tuyệt hảo giữa hành động, hài hước và yếu tố văn hóa Việt Nam

Vào buổi họp báo ra mắt giới truyền thông, Truy Tìm Long Diên Hương đã nhận về nhiều lời khen ngợi, nhất là ở yếu tố hành động. Các cảnh đối đầu võ thuật được phía Action C trau chuốt, dàn dựng chuyên nghiệp, khiến khán giả không thể rời mắt. Ngoài ra, việc dàn diễn viên gồm Quang Tuấn, Nguyên Thảo... vốn lần đầu "chạm ngõ" hành động đã thành công gây ấn tượng với người xem.

Đặc biệt, đây là dự án thứ 4 đã ra rạp của Quang Tuấn trong năm 2025. Sao nam có chuỗi các phim thành công, trong đó có Quỷ Nhập Tràng và Địa Đạo đạt mốc trăm tỷ. Sắp tới, Quang Tuấn còn một dự án về nạn buôn người vào tháng 12, hứa hẹn "chốt hạ" một năm thành công của anh trên màn ảnh rộng.

Mảng hành động trong phim được trau chuốt kỹ lưỡng

Truy Tìm Long Diên Hương chính thức công chiếu vào ngày 14/11/2025.