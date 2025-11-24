5 gương mặt đạo diễn đầy tiềm năng của Dự án phim ngắn CJ mùa 6

Được khởi xướng từ năm 2018, Dự án phim ngắn CJ đã thành công trong việc phát hiện và nuôi dưỡng một thế hệ đạo diễn trẻ tài năng của điện ảnh Việt. Trong đó phải kể đến Phạm Thiên Ân (Bên Trong Vỏ Kén Vàng), Phạm Ngọc Lân (Cu Li Không Bao Giờ Khóc), Dương Diệu Linh (Mưa Trên Cánh Bướm), Đoàn Sĩ Nguyên (Điều Ước Cuối Cùng)…

Những gương mặt đạo diễn mới của dự án năm nay tiếp tục được kỳ vọng sẽ đưa điện ảnh Việt Nam ghi dấu ấn tại các liên hoan phim quốc tế uy tín.

Lê Hoàng - Hơn một thập kỷ bền bỉ theo đuổi điện ảnh

Tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh năm 2014, Lê Hoàng đã sớm ghi dấu với giải Cánh Diều Vàng cho dự án "Cô Gái Trên Tầng Thượng". Trải qua hơn một thập kỷ làm nghề, anh liên tục thử sức ở nhiều thể loại và đạt được nhiều thành tích đáng kể như giải thưởng Dự án thương mại xuất sắc nhất tại Autumn Meeting 2016 với "Chung Cư Thất Thủ", Discovery of Asia Award tại BIFAN 2021 cho "The Land Of Healing", và gần nhất là NAFF Award tại BIFAN 2024 cho "The Heirloom".

Đạo diễn Lê Hoàng (đứng ở vị trí máy quay) trở lại với phim ngắn sau nhiều năm

Với "Lạch Cạch", Lê Hoàng trở lại cùng phim ngắn như một cách để làm mới mình, tìm lại cảm xúc thuần khiết nhất của người kể chuyện. Bộ phim còn có sự tham gia của diễn viên Bảo Định, gương mặt gần đây đã gây được ấn tượng trong lòng công chúng với vai diễn Sửu trong phim điện ảnh "Tử Chiến Trên Không".

Cầm Đức Hiệp - Gương mặt trẻ đầy tiềm năng

Là sinh viên chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Cầm Đức Hiệp đã sớm bộc lộ tư duy hình ảnh và góc nhìn độc đáo. Năm 2024, anh tiếp tục hoàn thành khóa học làm phim tài liệu trực tiếp do Varan Vietnam tổ chức.

Đạo diễn Cầm Đức Hiệp (áo trắng) bắt đầu dự án điện ảnh đầu tay khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Là thí sinh trẻ nhất trong Top 5 Dự án phim ngắn CJ năm nay, Hiệp gây nhiều bất ngờ khi sở hữu sự chín chắn hiếm có. Anh đang thực hành với phim truyện, phim tài liệu và video thử nghiệm như một hành trình khám phá ngôn ngữ điện ảnh của chính mình. Đối với dự án "Behind The Sin", Cầm Đức Hiệp mang đến một Mộc Châu hoàn toàn khác mà ta thường thấy, mở ra một góc nhìn mới về hiện thực tại vùng đất này.

Vũ Trung Đức - Người kể chuyện bằng sự tinh tế của cảm xúc

Vũ Trung Đức quyết định theo đuổi Điện ảnh từ sớm ngay từ năm 18 tuổi và tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Không những thế anh còn tích cực tham gia các nhóm chiếu phim, kịch sân khấu và hoạt động cộng đồng tại Hà Nội, giúp bản thân không ngừng mở rộng góc nhìn nghệ thuật.

Đạo diễn Vũ Trung Đức (áo sọc) nghiêm túc theo đuổi điện ảnh từ những năm tháng cấp 3

Các bộ phim của Đức thường xoay quanh chủ đề gia đình, ký ức và nơi chốn, đặc biệt là bối cảnh vùng nông thôn Bắc Bộ trong giai đoạn chuyển mình xã hội. Sau hai phim ngắn "Chạy Chạy Chạy" và "Thành Phố, Những Bóng Râm" nhẹ nhàng và mơ mộng, dự án "Những Ngày Xanh Thẳm" đánh dấu bước trưởng thành của Trung Đức khi lựa chọn đối diện trực tiếp với những điều bản thân luôn muốn kể với bối cảnh tại quê hương mình.

Nguyễn Thiên Ân - Khi đạo diễn TVC làm phim nghệ thuật

Bắt đầu hành trình tự học làm phim thông qua những bộ phim truyện ngắn, Nguyễn Thiên Ân dần tìm thấy tiếng nói riêng khi chuyển hướng sang phim tài liệu với phong cách điện ảnh trực tiếp. Sự hòa trộn giữa hư cấu và hiện thực chính là dấu ấn đặc trưng trong các tác phẩm của anh.

Đạo diễn Nguyễn Thiên Ân (áo đỏ) đã trải qua nhiều vị trí công việc trong đoàn phim trước khi trở thành đạo diễn

Trước khi đến với Dự án phim ngắn CJ, Thiên Ân từng đảm nhận nhiều vai trò trong các đoàn phim: đạo diễn MV, đạo diễn quảng cáo, quay phim và nhà sản xuất phim tài liệu. Anh xem điện ảnh như cách để quan sát những chuyển động của con người trong đời sống thường nhật và "Giấc Mơ Là Ốc Sên" là cách anh kể về thế giới mình đã trải nghiệm.

Nguyễn Duy Anh - Đạo diễn GenZ day dứt giữa quá khứ và tương lai

Nguyễn Duy Anh hoạt động như một nhà làm phim độc lập, nghệ sĩ video và người tổ chức chiếu phim cộng đồng tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp ngành Đạo diễn Điện ảnh trong chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và INSAS (Bỉ), đồng thời có nhiều tác phẩm được xuất hiện tại Liên hoan phim Quốc tế Singapore, Bảo tàng KF ASEAN Culture House, Documenta Fifteen, Kunsthalle TRAFO…

Nguyễn Duy Anh chỉ đạo trên phim trường trong dự án "Made In Vietnam"

Với phim ngắn "Made In Vietnam", Nguyễn Duy Anh khai thác những suy tư về tương lai, sự mất kết nối và nỗ lực tìm lại ý nghĩa trong đời sống hiện đại. Thông qua những trải nghiệm trước đó, đạo diễn trẻ hứa hẹn mang lại một câu chuyện nhân văn được kể thông qua lăng kính nghệ thuật riêng mình.

Dù mang những phong cách làm phim riêng biệt, cả năm đạo diễn đều được xem là những nhân tố sáng giá của thế hệ mới trong điện ảnh Việt Nam. Phim ngắn của top 5 đạo diễn trên sẽ được trình chiếu và vinh danh tại Lễ Bế mạc Dự án phim ngắn CJ mùa 6 dự kiến diễn ra vào ngày 18/12/2025.