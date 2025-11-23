Thúy Diễm thay thế Thiên An

Sau khi Cưới vợ cho cha ra mắt ngày 21/11, khán giả liên tục soi ra nhiều chi tiết liên quan nhân vật chính. Hàng loạt bình luận cho rằng Thúy Diễm “cứu” đoàn phim và đảm nhận vai nữ chính trong phút chót. Nhiều khán giả chia sẻ thông tin từ các đoạn chụp màn hình, cho biết ban đầu vai diễn này thuộc về diễn viên Thiên An.

Nguồn tin riêng của Tiền Phong xác nhận Thúy Diễm thực sự thay thế Thiên An. Nhân vật mẹ đơn thân Kiều Trang - vợ của Út Tửng (Trương Minh Thảo đóng) ban đầu được giao cho Thiên An. Tuy nhiên, sau khi những ồn ào đời tư giữa nữ diễn viên và bạn trai cũ bùng phát, nhà sản xuất buộc phải thay diễn viên chính để tránh ảnh hưởng đến bộ phim.

Việc thay vai diễn trong tình huống khẩn cấp. Nhờ mối quan hệ quen biết, Thúy Diễm nhận lời thế vai chỉ trong thời gian rất ngắn. Đoàn phim phải quay lại toàn bộ các phân đoạn có liên quan, dù trước đó Cưới vợ cho cha đã đóng máy.

Trên TikTok và Facebook, nhiều cư dân mạng thắc mắc về sự xuất hiện thoáng qua của một cô gái giống Thiên An trong một cảnh quay. Khi nhân vật Khang (Đình Khang) giơ điện thoại lên khoe hình ảnh của Kiều Trang, khán giả cho là gương mặt của nữ chính là Thiên An, không phải Thúy Diễm.

Thúy Diễm thế vai nữ chính của Thiên An. Cô đang cùng đoàn phim thực hiện cinetour tại các tỉnh miền Tây.

"Rõ ràng đây là Thiên An, có lẽ nhà sản xuất nghĩ chỉ thoáng qua nên không quay trám", "Lúc đầu xem cứ ngờ ngợ là Thiên An, lúc sau nói hình ảnh đó là Thúy Diễm thì chưng hửng luôn, vì chẳng giống gì", "Thông tin bị thay vai là chắc chắn rồi. Gương mặt rõ ràng không phải Thúy Diễm, chắc chắn là Thiên An"... khán giả để lại bình luận.

Một số cư dân mạng còn khẳng định từng gặp Thiên An tại bối cảnh quay Cưới vợ cho cha , củng cố suy đoán rằng cô là người đầu tiên đảm nhận vai vợ Út Tửng. Hiện, nhà sản xuất chưa phản hồi thông tin.

Trong bản phim ra rạp, nhân vật Kiều Trang do Thúy Diễm thủ vai. Nhân vật được xây dựng hình tượng mẹ đơn thân bị ruồng bỏ, có quan hệ bí ẩn và phức tạp với nam chính, đồng thời là một trong những nguyên nhân dẫn đến xung đột giữa Út Tửng và cha (NSƯT Hữu Châu thủ vai).

Cưới vợ cho cha có hướng đi riêng với câu chuyện đậm màu sắc miền Tây, xoay quanh tình phụ tử và những góc khuất cảm xúc đời thường. Bộ phim đánh dấu lần hiếm hoi NSƯT Hữu Châu mang vai diễn ông Sáu Sếu, nhân vật gắn bó với ông suốt gần 20 năm trên sân khấu, lên màn ảnh rộng, cạnh tranh phim trăm tỷ đồng.

Thúy Diễm đóng vai mẹ đơn thân, ban đầu không được gia đình Hữu Châu nhìn nhận. Trở lại điện ảnh với vai diễn người phụ nữ hoàn cảnh bất hạnh, nữ diễn viên nói cô muốn truyền đi thông điệp tích cực thông qua vai diễn. “Không phải ai cũng may mắn tìm thấy hạnh phúc ngay lần đầu lựa chọn. Nhưng đừng từ bỏ niềm tin vào tương lai. Chỉ cần sống tốt, yêu hết mình thì điều tốt đẹp luôn chờ phía trước”, cô chia sẻ về vai diễn.

Trong khi đó, sự nghiệp điện ảnh của Thiên An gần đây liên tục gặp trục trặc. Tác phẩm có sự góp mặt của nữ diễn viên trở thành tâm điểm tranh cãi. Nhiều khán giả bày tỏ phản ứng gay gắt khi ê-kíp vẫn giữ cảnh quay có mặt Thiên An, thời lượng lên đến hơn 90% phim. Sau cùng, phim rời rạp với doanh thu hơn 19 tỷ đồng.