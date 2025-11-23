Gương mặt này mà là Hoắc Kiến Hoa sao?

Dù đã gần một thập kỷ trôi qua, Hoa Thiên Cốt vẫn là một tượng đài của dòng phim cổ trang Trung Quốc. Nhưng những ngày qua, điều khiến mạng xã hội rần rần không phải là cốt truyện, diễn xuất hay OST, mà chính là… tạo hình gây lú của hai diễn viên chính: Hoắc Kiến Hoa và Triệu Lệ Dĩnh.

Những khán giả từng khóc vì mối tình ngược đến tê lòng năm ấy nay mới nhận ra: Đôi mắt khói đen như “gấu trúc” của Hoắc Kiến Hoa và màu môi xanh phát sáng của Triệu Lệ Dĩnh trông… lố đến mức hài hước.

Những hình ảnh khiến khán giả cười khùng của Hoắc Kiến Hoa

Hình ảnh Hoắc Kiến Hoa trong trạng thái hắc hoá, đôi mắt thâm đen đậm như “vừa bị đấm một cú” bất ngờ được netizen đào lại. Kiểu trang điểm phấn mắt đen tuyền, loang rộng đến mức nhìn như cosplay gấu trúc khiến chính fandom cũng phải bật cười: "Đẹp trai kiểu gì mà makeup dìm dữ thần", "Đúng là diễn xuất mạnh mẽ mới cứu nổi lớp phấn này".

Nhiều người còn bày tỏ thắc mắc: "Gương mặt gấu trúc này thật sự là Hoắc Kiến Hoa sao?".

Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh, người vốn nổi tiếng với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt long lanh lại bị dìm không thương tiếc với màu môi xanh phát sáng. Netizen lập tức gọi đùa là “makeup trúng độc level max”, khiến những phân đoạn vốn nghiêm túc lại trở thành meme huyền thoại.

Đôi môi màu xanh huyền thoại của Triệu Lệ Dĩnh

Theo chia sẻ từ đoàn phim thời điểm đó, cả Hoắc Kiến Hoa lẫn Triệu Lệ Dĩnh đều từng góp ý nhẹ vì thấy tạo hình hơi phóng đại, nhưng tính cách cả hai quá khiêm tốn nên không kiên quyết yêu cầu sửa đổi. Cuối cùng, họ vẫn giữ nguyên layout này để hoàn thành cảnh quay, và vô tình tạo nên một trong những khoảnh khắc “huyền thoại gây lú” của phim cổ trang.

Chỉ trong vài giờ kể từ khi topic được đào lại, hashtag liên quan đã leo thẳng lên hotsearch Weibo. Hàng nghìn bình luận buông lời chọc ghẹo nhưng vẫn đầy sự yêu thích: "Một thời tuổi thơ của tôi đó! Mắt đen môi xanh nhưng diễn xuất cứu hết", "Không có ai chống lại được lớp makeup này ngoài Triệu Lệ Dĩnh", "Hồi đó coi mà cười muốn xỉu, giờ vẫn không hiểu sao ekip duyệt nổi", "Đầu tư tổ hoá trang quá tay thiệt, nhưng nhờ vậy mới có meme sống mãi".

Nhiều fan còn đăng ảnh so sánh mặt mộc – makeup của Tiểu Dĩnh để chứng minh: “Dìm sao dìm nổi nữ chính quốc dân?”

Dù tạo hình gây tranh cãi, Hoa Thiên Cốt vẫn là một trong những bộ phim thành công nhất lịch sử truyền hình Trung Quốc với rating trung bình 1,6%, cao nhất 2015, có tập vượt mốc 2,21%, dẫn đầu toàn quốc. Hoa Thiên Cốt cũng giữ kỷ lục là phim được xem nhiều nhất năm 2015 ở Trung Quốc. Khi phát sóng, tổng lượt xem trực tuyến vượt 20 tỷ view, kỷ lục chưa từng có thời điểm đó. Triệu Lệ Dĩnh nhờ vai Hoa Thiên Cốt ẵm cúp Thị hậu Kim Ưng, trở thành nữ diễn viên được yêu thích nhất năm. Hoắc Kiến Hoa được ca ngợi là “Thượng tiên Bạch Tử Họa kinh điển nhất màn ảnh”.

Có thể nói, dù tổ makeup đã gây ra “tai nạn thẩm mỹ nhẹ”, nhưng diễn xuất của bộ đôi đã cứu toàn bộ tạo hình, thậm chí biến nó thành một phần cực kỳ đáng nhớ của bộ phim.

Không khó hiểu vì sao đến tận bây giờ, mỗi lần hình ảnh được đào lại, netizen lại được phen cười nghiêng ngả. Từ phấn mắt gấu trúc cho đến đôi môi xanh, tất cả đều trở thành biểu tượng một thời minh chứng rằng đôi khi, điều dìm bạn nhất nhiều khi lại là thứ khiến bạn… nổi tiếng bền lâu nhất.

