Quay cảnh nóng 8-10 tiếng: Điều không ai nghĩ đến trong phim Sex/Life

Phim Sex/Life là series nổi tiếng của Netflix

Ít ai ngờ rằng những cảnh nóng chỉ kéo dài vài phút trong phim Sex/Life lại được thực hiện trong những ngày quay kéo dài đến 8-10 tiếng. Sarah Shahi từng thừa nhận có những phân đoạn cô và Adam Demos phải thực hiện đi thực hiện lại hàng chục lần. Việc duy trì cảm xúc ổn định dưới ánh đèn nóng, máy quay đặt sát mặt và sự có mặt của ê-kíp đông người khiến quá trình này không hề "nóng bỏng" như khi lên phim.

Cảm xúc mà khán giả thấy bùng nổ trên màn hình thực chất được chắp nối từ những khoảnh khắc bị cắt liên tục: dừng khi ánh sáng lệch, dừng khi tóc rơi sai vị trí, dừng khi nhịp thở không khớp nhau. Đằng sau vẻ cuồng nhiệt là sự tập trung căng thẳng, cơ thể phải giữ nhịp và tư thế suốt hàng giờ. Chính cường độ ấy khiến phim Sex/Life trở thành một dự án mà diễn viên phải tiêu hao sức lực nhiều hơn bất kỳ thể loại nào khác.

Không dễ dàng để thực hiện cảnh nóng trong phim Sex/Life

Áp lực tâm lý đè nặng lên diễn viên khi thực hiện cảnh nhạy cảm trong phim Sex/Life

Việc quay cảnh nóng trong phim Sex/Life không chỉ vất vả về thể chất mà còn tạo nên áp lực tinh thần lớn cho diễn viên. Sarah Shahi từng chia sẻ rằng có những ngày cô bước ra khỏi phim trường trong trạng thái gần như kiệt sức vì phải duy trì cùng một nhịp diễn căng cứng trong thời gian quá dài. Dù Sarah và Adam Demos yêu nhau ngoài đời thực, điều đó không khiến họ thoải mái hơn khi phải thể hiện sự thân mật giữa một căn phòng đầy ánh đèn và rất nhiều thành viên ê-kíp đứng quanh quan sát.

Dàn diễn viên phim Sex/Life gặp nhiều áp lực khi đóng cảnh nóng

Một số cảnh như trong phòng tập hay căn hộ của Brad thậm chí yêu cầu mức độ vận động mạnh, khiến diễn viên phải gồng cơ, điều chỉnh nhịp thở và di chuyển sát nhau nhưng vẫn phải tuân thủ quy tắc bảo hộ. Mỗi lần đổi góc máy, họ lại phải bắt đầu lại từ tư thế đầu tiên. Nhiều lúc Sarah không thể bước vào cảm xúc vì có quá nhiều ánh mắt theo dõi, buộc cô phải tạm dừng để lấy lại sự tập trung. Những áp lực tâm lý đó khiến một cảnh nóng của phim Sex/Life đôi khi mệt mỏi hơn cả một cảnh hành động.

Vì sao phim Sex/Life lại đẩy mức độ táo bạo đến như vậy?

Phim Sex/Life là một trong số ít những bộ phim lấy đời sống tình dục của nhân vật nữ làm trung tâm, vì vậy cảnh nóng không đơn thuần để gây chú ý mà giữ vai trò quan trọng trong việc thể hiện nội tâm Billie. Đạo diễn muốn dùng sự trần trụi để phơi bày xung đột giữa cuộc hôn nhân ổn định và khát khao bản năng mà Billie luôn cố gắng chôn giấu. Chính vì coi cảnh nóng như một phần cốt lõi của mạch truyện, ê-kíp buộc phải đẩy nó lên mức độ chân thật nhất có thể.

Những cảnh nóng trong phim Sex/Life đều có sử dụng đồ bảo hộ và có chuyên viên giám sát

Để đạt được điều đó, mỗi phân cảnh phải được mô phỏng gần sát đời thực nhất nhưng vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối. Kết quả là toàn bộ dàn diễn viên phải làm việc dưới cường độ cao, chịu áp lực liên tục và mất hàng giờ để hoàn thiện từng chuyển động nhỏ. Sự táo bạo của phim Sex/Life vì vậy không chỉ xuất phát từ chủ đề mà còn đến từ nỗ lực khổng lồ của ê-kíp nhằm giữ trọn tinh thần câu chuyện: sự đấu tranh giữa cảm xúc, dục tính và những giới hạn vô hình đang siết chặt cuộc đời Billie.