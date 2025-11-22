Loạt hình ảnh rò rỉ từ phim trường Giang Sơn Vi Sính những ngày gần đây đã khiến mạng xã hội “dậy sóng”. Tạo hình của Ngô Cẩn Ngôn và Lương Vĩnh Kỳ bị đánh giá là khác lạ đến mức khó hiểu, kéo theo hàng loạt tranh luận trái chiều. Nhiều cư dân mạng cho rằng trang phục lần này quá cầu kỳ, thiếu thẩm mỹ và không phù hợp với phong cách cổ trang thường thấy.

Một tài khoản bức xúc viết: “Lúc đầu tôi nói phục trang của phim này tệ mà bị chửi. Giờ thì nghi ngờ trình độ thẩm mỹ của đại chúng rồi. Tạo hình kiểu Tây Vực chưa thấy bao giờ à?”

Một blogger còn gay gắt hơn trên mạng xã hội weibo: “Stylist của bộ phim này nên bị sa thải, tạo hình sốc đến mức ai xem cũng muốn chê”.

Tạo hình khó hiểu của Ngô Cẩn Ngôn và Lương Vĩnh Kỳ

Ngay từ giai đoạn khai máy, dự án đã thu hút sự chú ý bởi sự kết hợp giữa Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn. Tuy nhiên, kỳ vọng nhanh chóng sụp đổ khi loạt ảnh định trang được tung ra. Phần bình luận lập tức “bùng nổ” với những nhận xét tiêu cực như “quê mùa”, “nhạt nhòa”, thậm chí “qua loa, lừa khán giả”.

Tâm điểm gây tranh cãi là bộ đồ đỏ của Ngô Cẩn Ngôn. Chi tiết chiếc khăn không rõ công dụng quấn quanh cổ bị chê “kỳ quái”, “lạc quẻ” và “phá hỏng khí chất cổ trang”. Nhiều người lập tức chỉ trích stylist vì để lộ lỗi thẩm mỹ “khó cảm”, cho rằng tạo hình này hoàn toàn không tôn được diện mạo của nữ diễn viên.

Nhiều người ví tạo hình của Ngô Cẩn Ngôn và Lương Vĩnh Kỳ giống phim cương thi

Những hình ảnh leak càng khiến khán giả thất vọng khi cho rằng tạo hình của Ngô Cẩn Ngôn không hợp vai, thiếu tinh tế, khiến tổng thể phim trông lệch tông so với kỳ vọng của một dự án cổ trang quy mô lớn. Sự khác biệt quá lớn so với phong cách tạo hình truyền thống thậm chí còn khiến nhiều cư dân mạng ví cô với “cương thi thời hiện đại” trong các phim kinh dị Hong Kong thập niên 80. Tranh cãi đến nay vẫn chưa hạ nhiệt, và tạo hình của Ngô Cẩn Ngôn đang trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất xoay quanh bộ phim.

Bộ phim cổ trang Giang Sơn Vi Sính là dự án chuyển thể được mong chờ từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hành Yên Yên. Phim được cầm trịch bởi Đạo diễn Trương Nhan Kiệt cùng sự bảo chứng nghệ thuật từ Giám chế Lữ Hạo Cát Cát. Phim dự kiến sẽ được phát sóng trên nền tảng Đài Hồ Nam và Mango TV. Ngô Cẩn Ngôn sẽ thủ vai Mạnh Đình Huy, cùng với Trần Triết Viễn trong vai nam chính Anh Quả.

Kiểu tóc và phục sức phô bày hết khuyết điểm trên gương mặt Ngô Cẩn Ngôn

Giang Sơn Vi Sính kể về cuộc đời đầy sóng gió và tham vọng của Mạnh Đình Huy - nữ tiến sĩ tài năng bậc nhất trong lịch sử triều Đại Bình. Nàng là người duy nhất ba lần đỗ đầu khoa cử và được mệnh danh là “nữ quan xuất sắc nhất” khi bước chân vào triều đình. Mười năm trước, Mạnh Đình Huy chỉ là một cô gái mồ côi bị bỏ rơi giữa đống xác chết, thân phận mơ hồ. Chính Anh Quả là người đã dang tay cứu vớt nàng khỏi vũng bùn tăm tối khi ấy.

Mười năm sau, Mạnh Đình Huy trở lại với trí tuệ sắc sảo và tham vọng rực cháy. Nàng xuất sắc vượt qua kỳ thi nữ tiến sĩ, trở thành tâm điểm chú ý của triều đình sau hơn hai thập kỷ vắng bóng nữ quan.

Nam chính Trần Triết Viễn cũng bị dìm hàng bởi kiểu tóc thảm họa

Mạnh Đình Huy thông minh, không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn để đạt được điều mình muốn. Quyền lực và địa vị là mục tiêu tối thượng nàng luôn hướng tới. Từ một nhân vật nhỏ bé ở Hàn Lâm Viện, nàng từng bước thăng tiến, leo lên đỉnh vinh quang, sánh ngang với các đại thần và chạm tới vị trí Tham tri chính sự, địa vị mà bao người đàn ông phải mơ ước.

Thế nhưng, trên con đường quyền lực đầy cạm bẫy và đấu đá ấy, liệu Mạnh Đình Huy có giữ vững được lý trí và trái tim mình? Hay nàng sẽ phải trả giá đắt cho những tham vọng mà nàng từng đánh đổi.

