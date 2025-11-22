Những ngày gần đây, truyền thông Hàn Quốc bất ngờ đồng loạt đưa tin về Nhà Gia Tiên, bộ phim từng giữ vị trí số 1 phòng vé Việt Nam đầu năm nay và được đón nhận nồng nhiệt tại thị trường nước bạn. Tác phẩm hài - kinh dị của đạo diễn Huỳnh Lập không chỉ oanh tạc phòng vé quê nhà mà còn chinh phục khán giả Hàn bằng yếu tố giải trí độc đáo và màu sắc văn hoá đậm chất Việt.

Poster phim Nhà Gia Tiên ở Hàn Quốc

Ngay sau buổi chiếu đầu tiên ngày 15/11 tại Hàn, Nhà Gia Tiên nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả xứ kim chi. Theo trang tin Cineplay, nhiều bình luận nổi bật từ khán giả cho thấy sự hài lòng với bộ phim. Một khán giả nhận xét rằng phần kinh dị và hài hước được kết hợp rất tốt, cùng với nội dung gần gũi. Trong khi đó, một người xem khác bày tỏ sự phấn khích trước cú twist bất ngờ trong phim.

Thậm chí, có khán giả chia sẻ rằng họ sẽ tiếp tục ủng hộ phim Việt trong tương lai vì cảm xúc sâu sắc mà Nhà Gia Tiên mang lại. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hình ảnh điện ảnh Việt đang ngày càng được đón nhận rộng rãi hơn tại thị trường Hàn Quốc.

Bài báo về phim trên TV Report

Bài báo về phim trên Cine Play

Bài báo về phim trên bnt news

Theo TV Report, bộ phim cũng vừa tổ chức buổi họp báo và chiếu thử trực tuyến dành cho giới truyền thông Hàn vào ngày 21/11. Điều đáng nói là đạo diễn Huỳnh Lập vừa đảm nhận vai trò sản xuất - chỉ đạo, vừa trực tiếp tham gia diễn xuất cùng Phương Mỹ Chi. Hai đơn vị J&C Media Group và Wide Release chịu trách nhiệm nhập khẩu và phát hành phim tại Hàn Quốc, giúp tác phẩm tiếp cận thị trường rộng lớn này.

Tại Việt Nam, Nhà Gia Tiên đã thiết lập mức doanh thu hơn 240 tỷ. Phim quy tụ dàn cast quen thuộc với khán giả Việt: NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Huỳnh Đông, Puka, Trung Dân, Kiều Linh, Lê Nam… Trong đó, Phương Mỹ Chi lần đầu đảm nhận vai chính trong một bộ phim điện ảnh, trở thành yếu tố gây tò mò và thu hút đông đảo người xem.

Nhà Gia Tiên kể về Mỹ Tiên (Phương Mỹ Chi) - cô gái Gen Z nổi tiếng nhờ sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Trong một lần trở về căn nhà gia tiên, Mỹ Tiên bất ngờ gặp lại linh hồn người anh trai quá cố, Gia Minh (Huỳnh Lập).

Từ đó, cả hai lập kế hoạch “giữ nhà” trước họ hàng đang tranh chấp, đồng thời giúp Gia Minh tìm đường siêu thoát. Bộ phim kết hợp giữa yếu tố tâm linh, gia đình và nét hài duyên dáng, đúng tinh thần đặc sản của Huỳnh Lập.

Dù nhận về một số ý kiến trái chiều về kỹ thuật quay mang phong cách web drama, Nhà Gia Tiên vẫn ghi điểm nhờ thông điệp gia đình cảm động và cách khai thác văn hóa tâm linh Việt một cách tinh tế.

Sau khi tạo được tiếng vang lớn, Nhà Gia Tiên sẽ chính thức phát hành tại các rạp trên toàn Hàn Quốc vào 27/11. Với đà hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, bộ phim được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những tác phẩm Việt gây chú ý nhất tại Hàn Quốc trong năm nay.

Bình luận của khán giả Hàn về Nhà Gia Tiên: - Xem xong mà lòng cứ bị chạm mạnh, đến mức muốn xem lại lần nữa. Thật sự bất ngờ vì một phim Việt lại mang đến cảm xúc đậm như vậy. Nếu bạn mê phim Hàn hay bom tấn Hollywood, hãy thử mở lòng xem Nhà Gia Tiên một lần. Tin mình đi, kiểu gì cũng phải "quay xe" khen giống mình thôi. Mọi người nhất định nên ra rạp xem nhé! - Lúc đầu tôi không nhận ra đây là phim Việt Nam. Dù có yếu tố ma nhưng không quá đáng sợ, xen lẫn những mảng hài rất dễ chịu. Xem xong, tôi thấy thấm thía hơn về ý nghĩa của gia đình. - Lần đầu xem phim Việt nhưng câu chuyện tổ tiên, gia đình lại gần gũi và dễ đồng cảm. Phim ấm áp, khiến tôi nhận ra giá trị thời gian bên người thân. Lần đầu xem phim Việt mà dễ đồng cảm quá trời! Phim ấm áp, nhắc nhở quý trọng thời gian bên gia đình. - Phim hài - kinh dị, không hù dọa nhiều nhưng có vài phân đoạn bất ngờ, nhiều chỗ rất vui. - Phim thú vị và cảm xúc, là cơ hội để hiểu thêm về Việt Nam ngày nay. Hy vọng mọi người đều có thể trải nghiệm. Rất đáng để trải nghiệm. - Văn hóa thờ cúng tổ tiên Việt - Hàn rất giống nhau. Phim còn nói về tranh chấp gia sản (quen thuộc ở Hàn). Hài hợp lý, có lúc rơi nước mắt. Phim quá hay! Xem xong thấy Việt Nam với Hàn Quốc có nhiều nét văn hóa giống nhau (nhất là chuyện tổ tiên, tranh chấp gia sản). Vừa hài vừa khóc được luôn. Phim quá cuốn! - Xem xong chỉ muốn đến Việt Nam ngay lập tức! - Tin tôi đi chắc chắc bạn sẽ muốn xem lại lần 2.



