Mới lên sóng tối nay, Taxi Driver 3 đã tạo ra cơn địa chấn đúng nghĩa trong khung giờ vàng của SBS. Không cần đến nửa tập, bộ phim đã phi thẳng lên ngôi vương rating cả nước chỉ sau 10 phút phát sóng, khiến mạng xã hội Hàn - Việt đồng loạt nổ tung vì tốc độ leo top "quá vô lý".

Theo số liệu realtime ghi nhận trong đêm lên sóng, Taxi Driver 3 thực sự tạo nên cú nước rút không tưởng. Chỉ vừa chạm mốc 22h, tập 1 đã mở màn với 17,2%, rồi tăng liên tục như tên lửa: 18,72% ở phút 22:10, 20,25% ở phút 22:20, 21,39% vào 22:30, sau đó tiếp tục leo lên 22,53% lúc 22:40 và chốt sổ bằng con số “không thể tin nổi” 23,21% ở 22:58.

Một đường biểu đồ chỉ có đi lên, không hề biết giảm là gì, đúng kiểu “rating cũng bị Kim Do Gi kéo chạy theo không kịp thở”.

Trong mùa này, câu chuyện vượt ra khỏi biên giới Hàn Quốc. Kim Do Gi và đồng đội phải đối mặt với một mạng lưới buôn người xuyên quốc gia quy mô lớn, trải dài sang Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc) và Đông Nam Á. Công lý không còn giới hạn bởi quốc tịch, đẩy Biệt đội Cầu Vồng vào những thử thách cam go chưa từng có.

Mở đầu phim là một vụ buôn người được dựng theo concept kỳ quái và rợn gáy, những “vị khách” ngồi trong chiếc xe sang đóng kín cửa, dùng tia laser để chọn từng món “hàng” như đang mua sắm, rồi bình thản ra giá ngay trên điện thoại. Cách vận hành lạnh lùng như trong một phiên đấu giá ngầm khiến không khí tập 1 trở nên nghẹt thở ngay từ giây đầu.

Lần đầu tiên người ta chứng kiến con người trở thành 1 món hàng giá hời được đấu giá như con tôm con cá ngoài chợ. Đây cũng là lý do khiến bộ phim thu hút người xem không thể rời mắt những phút đầu tiên. Những cảnh hành động nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ netizen.

Nhịp phim ngay từ tập đầu đã vô cùng dồn dập, đẩy người xem đến cao trào của cảm xúc.

Sau những cảnh quay đầu tiên, phim quay về bối cảnh chính là thông tin 1 nữ sinh bị mất tích. Những thông tin hiếm hoi mà họ có được chỉ đơn giản đây là 1 nữ sinh mang tên Yi Seo.

Và Công ty Taxi Cầu Vồng bí ẩn đã nhận nhiệm vụ tìm kiếm nữ sinh này. Để thực hiện những nhiệm vụ, Lee Je Hoon liền hoá thân trong vai thầy giáo đang truy tìm manh mối của một nữ học sinh bị mất tích.

Trước đó, Yi Seo bị bạn thân dụ vào trò kiếm tiền nhanh, nhưng nào ngờ lại tự mở khóa một chuỗi bi kịch.

Ở tập 1, Do Gi (Lee Je Hoon) - Go Eun (Pyo Ye Jin) đã có những màn "song kiếm hợp bích" đầu tiên, tiếp cận với các nữ sinh để tìm kiếm thông tin. Và cũng từ đó, câu chuyện hé lộ ra những góc khuất về vụ buôn người xuyên quốc gia với quy mô lớn. Trong hành trình tìm kiếm sự thật đầu tiên, Do Gi đã bắt đầu tới Nhật của mình để tìm manh mối.

Với màn mở đầu điên rồ, rating tăng theo từng 10 phút và nhiệt độ thảo luận bùng nổ khắp Hàn - Việt, Taxi Driver 3 chứng tỏ vị thế “vua hành động” của truyền hình Hàn Quốc. Câu hỏi bây giờ không còn là phim có hot không, mà là: Phim sẽ lập kỷ lục bao nhiêu phần trăm rating nữa đây?