Người đàn ông bí ẩn cạnh Phương Oanh

Mới đây, MXH đã đang dậy sóng trước một bức ảnh được cho là rò rỉ từ hậu trường Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Xuất hiện trước quán trà quen thuộc trong phim, Mỹ Anh (Phương Oanh) ôm bó hồng đỏ lớn và đối diện là một người đàn ông chưa rõ danh tính. Nhiều người cho rằng người đàn ông này chính là Đăng (Doãn Quốc Đam).

Mặc dù chưa xác định rõ danh tính người đàn ông đứng đối diện Mỹ Anh nhưng bức ảnh này ngay lập tức đã khiến netizen đồn đoán rằng phải chăng Đăng đã đến xin lỗi và tìm cách hàn gắn với vợ.

Bức ảnh rò rỉ trên mạng

Bên cạnh đó nhiều người cũng đặt ra tình huống giả định liệu có phải sẽ xuất hiện thêm 1 nhân vật mới trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh liên quan tới Mỹ Anh.

Trong bức hình được chia sẻ, Mỹ Anh mặc đồ khá đơn giản, ôm 1 bó hoa hồng lớn. Trước mặt cô, một người đàn ông đứng lặng nhìn như đang chuẩn bị nói điều gì đó quan trọng.

Việc bối cảnh diễn ra ngay trước quán trà của Mỹ Anh nơi gắn với rất nhiều mốc quan trọng của hai nhân vật càng khiến khán giả tin rằng đây là phân đoạn cảm xúc nhất trong chặng cuối.

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đang bước vào những tập cuối của phim. Mặc dù nhà sản xuất chưa công bố chính xác số lượng tập nhưng theo một số thông tin được chia sẻ trên mạng thì phim có 48 tập.

Điều đó có nghĩa bộ phim đang bước vào giai đoạn cuối cùng, giải quyết những khúc mắc của toàn bộ tuyến nhân vật. Khi bức ảnh này được hé lộ, khán giả nóng lòng muốn biết điều gì sẽ xảy ra ở tập tiếp theo.

Quay lại diễn biến của tập 45, Đăng (Doãn Quốc Đam) và Mỹ Anh (Phương Oanh) đã quyết định ly hôn và giải quyết những giấy tờ liên quan đến tài sản. Đăng nói sẽ gửi Mỹ Anh tiền học và tiền trợ cấp cho con trai mỗi tháng.

Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Mỹ Anh bước vào giai đoạn tái thiết cuộc đời. Về phía Đăng, dù chấp nhận quyết định ly hôn từ vợ nhưng anh vẫn không từ bỏ cuộc hôn nhân của mình. Thậm chí bố vợ anh còn "mách nước" cho con trai "cua" lại vợ cũ. Bên cạnh đó, Minh - con trai của cả hai cũng luôn nhắc nhở bố mình không được từ bỏ.

Sau khi bức ảnh được rò rỉ, netizen càng háo hức hơn những diễn biến tiếp theo. Nhiều cư dân mạng cũng mong Mỹ Anh cho Đăng cơ hội để hối lỗi và quay về bên nhau. Tuy nhiên nhiều người cũng cho rằng Mỹ Anh xứng đáng gặp được 1 người mới tốt hơn Đăng.



