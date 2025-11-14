Không ai nghĩ Phương Oanh có thể làm được điều này

Mới đây, một đoạn video hậu trường từ Gió Ngang Khoảng Trời Xanh được chia sẻ đã khiến mạng xã hội bất ngờ: Phương Oanh trong vai Mỹ Anh hoàn toàn đánh sập mọi hoài nghi khi tái hiện phân cảnh người vợ phát hiện chồng ngoại tình với cảm xúc bùng nổ, chân thật đến mức khiến khán giả… đau lây.

Đây là phân đoạn khi phim lên sóng đã nhận hàng nghìn bình luận khen ngợi, được gọi là một trong những màn diễn đau tim nhất phim. Nhưng phía sau sự thăng hoa ấy, hậu trường lại cho thấy một Phương Oanh đối diện với thử thách lớn hơn.

Trong video hậu trường, Phương Oanh ngồi giữa phòng, xung quanh là hàng loạt máy quay phóng sát vào từng chuyển động nhỏ trên gương mặt. Không một phút sao nhãng, không một giây lơ là, cô giữ nguyên cảm xúc dồn nén của người phụ nữ bị phản bội nước mắt không cần ai tác động, hơi thở gấp và ánh mắt vỡ vụn.

Nhiều người từng thắc mắc diễn viên làm thế nào để khóc thật trong những cảnh như vậy. Nhưng cảnh quay của Phương Oanh đã trả lời rõ ràng: Đó là sự hòa mình tuyệt đối vào nhân vật, chứ không phải nhờ hỗ trợ kỹ thuật hay thuốc nhỏ mắt. Dưới clip chia sẻ, rất nhiều bình luận khen ngợi sự chuyên nghiệp của Phương Oanh khi hoá thân vào vai Mỹ Anh.

Thời điểm cảnh phim này phát sóng, phân đoạn Mỹ Anh sụp đổ vì phát hiện chồng ngoại tình đã trở thành chủ đề nóng. Chỉ đến khi hậu trường được tung ra, người xem mới hiểu vì sao cảm xúc trong phim lại chân thật đến thế, mỗi giọt nước mắt, mỗi cái run người, mỗi cái cúi đầu của Phương Oanh đều được lấy bằng chính cảm xúc thật của cô trong thời điểm ghi hình.

Nhận xét của netizen với cảnh khóc của Phương Oanh

Ở hậu trường, dù bao quanh là máy quay lớn, ánh sáng, và tiếng chỉ đạo kỹ thuật, Phương Oanh vẫn không hề bị xao động. Cô ngồi một mình trước đống quần áo đạo cụ cho phân cảnh vỡ òa rồi nhẹ nhàng chìm vào thế giới nội tâm đầy giằng xé của Mỹ Anh.

Diễn viên không chỉ khóc đẹp, mà khóc… có lý do, khóc vì câu chuyện của nhân vật thấm dần vào mình. Sự nhập tâm ấy khiến cả ekip bất ngờ, thậm chí có người nhìn qua màn hình monitor cũng xúc động theo.

Từ một phân đoạn gây bão, Phương Oanh cho thấy cô xứng đáng với danh xưng “gương mặt vàng của các vai nặng tâm lý”. Sự chỉn chu, nghiêm túc và khả năng kiểm soát cảm xúc dưới áp lực máy quay một lần nữa chứng minh: Không ai nghĩ Phương Oanh có thể làm được điều này cho đến khi hậu trường lên sóng.



