Tính đến 14h ngày 21/11, tác phẩm đầu tay của đạo diễn Dương Minh Chiến cán mốc 100 tỷ đồng, theo số liệu của đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam.

Truy tìm Long Diên Hương giữ vị trí số một phòng vé từ khi ra rạp. Ngày 21/11, tác phẩm thu hơn 3 tỷ đồng, có suất chiếu áp đảo, bán 38.337 vé/4.095 suất chiếu. So với dự án đứng thứ hai bảng tổng sắp là Anh trai say xe , phim bán vé cao gấp 8 lần.

Đổ bộ rạp Việt ngày 21/11 là phim Cưới vợ cho cha . Dù công chiếu ngày đầu, phim chỉ có khoảng 873 suất chiếu, thu 871 triệu đồng (tính cả suất chiếu sớm).

Cuối tuần trước, phim có Doãn Quốc Đam, Quang Tuấn áp đảo với mức thu 44,4 tỷ đồng, bán 480.965 vé/ 11.375 suất chiếu. Trong khi bom tấn ngoại Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc ở vị trí số hai phòng vé với 2,8 tỷ đồng.

Ngay từ khi ra rạp ngày 14/11, phim có Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam nhanh chóng tạo cơn sốt phòng vé nhờ chất lượng kịch bản tốt, dàn cast đồng đều. Phim cũng được đầu tư bài bản với nhiều cảnh võ thuật, hành động.

Bộ phim được xem là điểm sáng của điện ảnh Việt trong thời kỳ thấp điểm. Nhiều dự án trong nước trụ rạp thời gian này bán vé chậm, doanh thu nhỏ giọt. Hiện tại, Cải mả hay Cục vàng của ngoại chỉ còn lần lượt 10 và 8 suất chiếu mỗi ngày, doanh thu 1-2 triệu đồng.

Truy tìm Long Diên Hương được đánh giá có nội dung, diễn xuất ổn.

Truy tìm Long Diên Hương quy tụ dàn diễn viên gồm Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Doãn Quốc Đam, Nguyên Thảo, Hoàng Tóc Dài... Phim kể hành trình đi tìm khối Long Diên Hương - vật thờ quý giá của ngôi làng miền biển - bất ngờ bị Tuấn (Ma Ran Đô) lấy cắp do vướng nợ nần.

Tâm (Quang Tuấn) và Hoàng (Hoàng Tóc Dài) quyết định lên TPHCM tìm Tuấn - em trai của Tâm. Từ đây, cả hai phát hiện Tuấn bị dụ dỗ ăn chơi, vướng vào một băng nhóm xã hội đen.

Giới chuyên môn và khán giả đánh giá Truy tìm Long Diên Hương là bộ phim giải trí hấp dẫn với kịch bản chắc tay. Không có quá nhiều tình tiết bất ngờ, phim dẫn dắt người xem theo lối kể chuyện mạch lạc, hợp lý.

Điểm sáng của bộ phim nằm ở phần hành động và hài, được khai thác gần như tối đa. Cảnh đánh đấm, rượt đuổi được dàn dựng công phu, góc máy tốt. Trong khi miếng hài được lồng ghép duyên dáng, không tạo cảm giác gượng ép.

Ở diễn biến khác, Bẫy tiền thông báo dời lịch chiếu. Đạo diễn nhà sản xuất, đạo diễn đồng loạt chia sẻ về thay đổi này, cho biết chưa ấn định ngày trở lại.

“Vì một số lý do khách quan và nhằm đảm bảo mang đến cho khán giả trải nghiệm điện ảnh trọn vẹn nhất, bộ phim Bẫy tiền xin phép điều chỉnh lại lịch khởi chiếu. Ngày công chiếu mới sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất”, đại diện nhà sản xuất thông báo.

Đối với các trường hợp đã đặt vé trước, khán giả có thể liên hệ trực tiếp với hệ thống rạp nơi mình mua vé để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác nhất. Ê-kíp mong nhận được sự thông và tiếp tục đồng hành trong thời gian tới.