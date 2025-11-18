Sự thống trị của Truy Tìm Long Diên Hương tại phòng vé Việt Nam vào ngày 18/11 đem đến một bức tranh đối lập rõ rệt. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến 15h30 chiều cùng ngày, bộ phim hài hành động này đã thu về 4,5 tỷ đồng trong ngày, một con số áp đảo gần như tuyệt đối so với các đối thủ còn lại. Hiện tại, tổng doanh thu của tác phẩm cũng đạt đến con số 70 tỷ đồng.

Sự cách biệt này tạo ra một "hố sâu" doanh thu so với các phim còn lại. Trong khi Truy Tìm Long Diên Hương dẫn đầu với số suất chiếu, số vé và doanh thu vượt trội, thì hầu hết các bộ phim khác trong bảng xếp hạng đều có doanh thu chưa đến 100 triệu đồng trong cùng khoảng thời gian.

Cụ thể, số suất chiếu của Truy Tìm Long Diên Hương cũng chiếm tỷ lệ áp đảo toàn thị trường, kéo theo số vé bán ra gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với đối thủ. Sự chênh lệch này không chỉ khẳng định sức hút vượt trội của tác phẩm có sự tham gia của Doãn Quốc Đam, Quang Tuấn, mà còn cho thấy thị trường đang tập trung toàn bộ sự quan tâm vào một mình Truy Tìm Long Diên Hương, khiến các phim khác gần như bị lu mờ hoàn toàn trong ngày đầu tuần.

Truy Tìm Long Diên Hương đưa khán giả đến với một bối cảnh độc đáo và đậm chất văn hóa: một làng quê miền biển yên bình, nơi mà cuộc sống và tín ngưỡng của người dân gắn liền với Long Diên Hương - thứ sáp quý giá do cá nhà táng tạo ra, được tôn thờ như một báu vật mang lại may mắn và phồn thịnh. Mọi chuyện bắt đầu khi báu vật thiêng liêng của làng bỗng dưng biến mất một cách đầy bí ẩn. Sự kiện này không chỉ là một vụ mất trộm mà còn là sự xâm phạm sâu sắc vào niềm tin của cộng đồng. Trong tình thế cấp bách, hai thanh niên trong làng là Tâm (Quang Tuấn) và Hoàng (Hoàng Tóc Dài) buộc phải dấn thân vào hành trình lên Sài Gòn, nơi đô thị xa hoa và phức tạp, để tìm kiếm Tuấn (Ma Ran Đô) - em trai ruột của Tâm. Họ tin rằng Tuấn, người đã rời quê lên thành phố, có thể nắm giữ manh mối về tung tích của Long Diên Hương. Tuy nhiên, cuộc truy tìm nhanh chóng hé lộ một sự thật cay đắng và trớ trêu. Tuấn, vì lún sâu vào nợ nần, đã không cưỡng lại được cám dỗ mà đánh cắp chính báu vật của quê hương mình để bán cho tay giang hồ khét tiếng Cường “Liều” (Doãn Quốc Đam).

Điểm sáng giúp Truy Tìm Long Diên Hương tách biệt khỏi các bộ phim hành động thông thường chính là cách khai thác yếu tố hài. Không chỉ dừng lại ở những mảng miếng gây cười dễ dãi, tiếng cười trong phim đến từ sự tình huống và tính cách nhân vật.

Truy Tìm Long Diên Hương đã chứng minh rằng hành động kịch tính và hài hước tinh tế có thể song hành một cách hoàn hảo. Dù phần lớn thời lượng phim chứa đựng những phân cảnh "tác động vật lý" gay cấn, từ rượt đuổi đến đối đầu căng thẳng, tác phẩm lại không hề tạo cảm giác nặng nề hay bạo lực quá mức. Bí quyết nằm ở cách đạo diễn đã khéo léo "nêm nếm" gia vị hài hước một cách nhẹ nhàng, hợp lý vào từng tình huống. Những miếng hài duyên dáng, thông minh được cài cắm đúng lúc, thường xuất phát từ sự tương phản tính cách hoặc những phản ứng bất ngờ của nhân vật, giúp giảm nhiệt độ căng thẳng và mang lại những tràng cười sảng khoái, tự nhiên cho khán giả.

Yếu tố hài hước này được nâng tầm nhờ sự cộng hưởng mạnh mẽ từ dàn diễn viên. Từ các nhân vật chính như Tâm (Quang Tuấn), Hoàng (Hoàng Tóc Dài), đến kẻ phản diện Cường “Liều” (Doãn Quốc Đam) và các nhân vật phụ, tất cả đều thể hiện diễn xuất duyên dáng và tròn vai một cách đáng kinh ngạc. Họ không chỉ hoàn thành tốt các phân đoạn hành động mãn nhãn mà còn làm chủ được nhịp điệu hài kịch, tạo nên sự tung hứng ăn ý và cuốn hút.

Chính sự phối hợp nhịp nhàng, chân thật này đã biến Truy Tìm Long Diên Hương thành một tác phẩm có tính giải trí cao, nhận về vô số phản hồi tích cực. Bộ phim là minh chứng cho thấy sự kết hợp giữa hành động đỉnh cao và tiếng cười tinh tế chính là công thức thành công để chinh phục trái tim người xem.