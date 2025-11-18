Ngày 17/11, trang Naver đưa tin nữ ca sĩ, diễn viên Yoona (SNSD) dự định tổ chức một buổi họp mặt người hâm mộ tại Seoul (Hàn Quốc), nhưng tình trạng bán vé khá ế ẩm khiến công chúng không khỏi bất ngờ.

Yoona là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Hàn Quốc SNSD. Cô còn được mệnh danh là "center quốc dân", nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp trong trẻo, sự nghiệp không có scandal. Bên cạnh đó, trong năm 2025, Yoona có bộ phim Ngự trù của bạo chúa đạt thành tích nổi bật, vì vậy không ai ngờ tốc độ bán vé fan meeting lại chậm chạp như vậy.

Không ai ngờ ngay trên "sân nhà", Yoona lại không nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khán giả.

Theo Naver , địa điểm tổ chức của sự kiện không lớn nhưng nhìn từ sơ đồ chỗ ngồi có nhiều ghế trống. Một số fan giải thích đây là buổi họp mặt của Yoona với tư cách là nữ chính của bộ phim Ngự trù của bạo chúa , nội dung chương trình đều tuân theo sắp xếp của đoàn phim, chia sẻ về quá trình quay phim, vì vậy không thu hút những người hâm mộ, yêu mến Yoona với tư cách ca sĩ.

Bên cạnh đó, cũng có người giải thích do chương trình chưa diễn ra, chưa mở bán vé chính thức nên fan chưa dốc lòng mua vé. Tuy nhiên, công chúng vẫn cho rằng với sức nóng của bộ phim Ngự trù của bạo chúa và danh tiếng sẵn có của Yoona, tình trạng bán vé chậm vẫn khá khó hiểu.

Yoona sinh năm 1990, năm 2007 cô ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc huyền thoại SNSD, thuộc công ty SM Entertainment. Yoona từng là hình mẫu lý tưởng của hàng triệu chàng trai xứ Hàn, cũng được nhiều nghệ sĩ nam của Hàn Quốc bày tỏ lòng yêu mến.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thành công vang dội, Yoona còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực phim ảnh với loạt tác phẩm ăn khách như You Are My Destiny , The K2, Exit, King the Land, Big Mouth...

Hồi tháng 10, đoàn phim Ngự trù của bạo chúa cũng tới TPHCM tổ chức buổi gặp mặt người hâm mộ. Yoona xuất hiện với vẻ đẹp thanh lịch ngọt ngào, nổi bật với năng lượng tươi sáng. Nữ diễn viên từng tiết lộ trong phim, 90% các cảnh nấu ăn chuyên nghiệp đều do cô thể hiện. Yoona phải đi học nấu ăn 3 tháng để chuẩn bị cho vai diễn.