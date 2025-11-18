Mới đây, cảnh Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc tình tứ trong phim Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng đã thu hút nhiều sự chú ý. Được biết, Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai nữ chính Nhiếp Cửu La, trong khi Trần Tinh Húc được giao vai nam chính Viêm Thác. Cả hai cùng nhau khám phá bí mật Ở phân đoạn này, Nhiếp Cửu La ngồi lên đùi Viêm Thác, cả hai người hôn nhau đắm đuối, mang đến cảm giác như một cặp đôi thật sự yêu nhau chứ không phải diễn viên đang đóng phim.

Trên mạng xã hội, khung cảnh này đang bùng nổ, khiến cho sự mong chờ của khán giả đối với Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng đang trở nên lớn hơn bao giờ hết. Khán giả nhận xét rằng Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc không chỉ có nhan sắc hàng đầu showbiz, mà họ còn cực kỳ đẹp đôi khi đứng cùng nhau. Thậm chí, có những người còn cho rằng suốt 12 năm đi diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Tinh Húc chính là "người tình màn ảnh" hoàn hảo nhất.

Trần Tinh Húc được xem là bạn diễn nam hoàn hảo cho Địch Lệ Nhiệt Ba.

Thực tế, không phải bây giờ những ý kiến kiểu này mới xuất hiện. Còn nhớ thời điểm Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng mới khai máy, không ít cư dân mạng đã đưa ra quan điểm như vậy. Bởi lẽ, Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu vẻ đẹp cực kỳ sắc sảo và có khí chất vô cùng đặc biệt. Vẻ đẹp, khí chất của cô dễ khiến cho các bạn diễn nam bị lấn át nên không phải ai cũng có thể tạo chemistry với nữ diễn viên. Để có thể tạo nên một couple đẹp với Địch Lệ Nhiệt Ba, bạn diễn nam không chỉ cần có nhan sắc, mà còn phải sở hữu nét nam tính mạnh mẽ. Và dĩ nhiên, Trần Tinh Húc hội tụ đủ những yếu tố như vậy.

Bình luận của netizen:

- Nhìn tình vậy bây. Lót dép hóng con phim này. - Nam nữ chính tiểu thuyết Trung Quốc mà tui hay tưởng tượng đây rồi, nó phải thế này, haha. - Trong tất cả các sao nam đứng cạnh với bả thì tui thấy Trần Tinh Húc với Trương Lăng Hách là có chemistry nhiều nhất. - Từ đầu tui đã thấy hợp ghê luôn rồi. Tui còn bảo quăng 1 cái kịch bản tổng tài vẫn thấy hợp luôn ấy. - Hôn cũng phải nghiêng cỡ đó để 2 cái mũi không làm tổn thương nhau.

Nói thêm về cặp đôi chính của Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang là mỹ nhân sở hữu visual đẹp hàng đầu làng giải trí Trung Quốc đương đại, dẫn đầu ở nhiều bảng xếp hạng nhan sắc. Cô nổi tiếng khắp châu Á nhờ vai nữ phụ Bạch Phượng Cửu trong siêu phẩm Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Kể từ đó, tên tuổi của Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng thăng tiến, đóng chính nhiều phim như Hạnh Phúc Trong Tầm Tay, Ngự Giao Ký, An Lạc Truyện, Lợi Kiếm Hoa Hồng...

Thực tế, Địch Lệ Nhiệt Ba dù có visual top đầu showbiz nhưng diễn xuất lại không ít lần bị chê bai. Tuy nhiên, sau những thất bại thì nàng mỹ nhân Tân Cương đã nỗ lực để cải thiện bản thân, bằng chứng là những sự tiến bộ cô thể hiện khi vào vai nữ cảnh sát ở Lợi Kiếm Hoa Hồng. Do đó, khán giả có lý do để mong chờ cô cũng sẽ làm tốt ở Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng. Tại đây, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ hóa thân thành Nhiếp Cửu La, hậu duệ của tổ chức "quấn đầu quân" có nguồn gốc từ thời Tần Thủy Hoàng. Trong một lần làm nhiệm vụ, cô gặp được Viêm Thác.

Về phần Trần Tinh Húc, anh nổi tiếng sau đàn chị 2 năm với thành công đầy bất ngờ của Đông Cung vào năm 2019. Trước khi phát sóng, chẳng ai nghĩ Đông Cung có thể trở thành tượng đài trong dòng phim ngôn tình cổ trang Trung Quốc và dĩ nhiên, Trần Tinh Húc góp công lớn khi thể hiện xuất sắc vai nam chính Lý Thừa Ngân.

Sau thành công của Đông Cung, Trần Tinh Húc hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, đóng nhiều phim như Nhất Kiến Khuynh Tâm, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường, Anh Cũng Có Ngày Này... nhưng tiếc là chưa thể vươn lên trở thành ngôi sao hàng đầu xứng đáng với tiềm năng của mình. Dù vậy, ai cũng phải công nhận Trần Tinh Húc sở hữu diễn xuất rất tốt, hơn nhiều đồng nghiệp cùng thể hệ. Anh để lại dấu ấn trong lòng khán giả nhờ vẻ ngoài cực kỳ nam tính và đặc biệt là có bàn tay rất đẹp.

Ở bộ phim Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng, nhân vật Viêm Thác của Trần Tinh Húc là người đàn ông từng trải qua bi kịch đau lòng và đang tìm kiếm người em gái mất tích. Những bi kịch mà gia đình Viêm Thác phải chịu đến từ Lâm Di, con quỷ cú giả dạng làm con người.

(Theo Weibo)