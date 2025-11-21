Chính thức gia nhập đường đua phim Việt cuối năm, Cưới Vợ Cho Cha của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm không chỉ thu hút khán giả bởi câu chuyện đậm chất miền Tây, hay những tranh cãi của hai cha con Sáu Sếu (NSƯT Hữu Châu) - Út Tửng (Trương Minh Thảo) về chuyện lấy vợ, mà còn ở dàn diễn viên thu hút. Trong đó phải kể đến Thúy Liễu - một trong những khách mời gây sốt nhất của dự án.

Thúy Liễu gây chú ý trong Cưới Vợ Cho Cha

Trong phim, Thúy Liễu vào vai một trong những đối tượng được ông Sáu chấm cho con trai của mình, và do bà Hai Hành (NSND Hồng Vân) sắp xếp. Dù sau cùng không được chọn lựa nhưng những phân đoạn của Thúy Liễu được khán giả yêu thích vì vô cùng duyên dáng. Trong một khoảnh khắc, Thúy Liễu muốn dành nụ hôn đầu cho Út Tửng nhưng thất bại, phải ôm cột và mất suất vào tay "chính thất" Syni Trang.

Dù thua trong cuộc tình nhưng ở cuộc chơi ngoài đời, Thúy Liễu lại là cái tên nổi bật, sở hữu lượng fan lớn chứ không hề chịu thua chị em. Thúy Liễu có tên thật là Trần Duy Hiếu, một hướng dẫn viên du lịch nổi tiếng tại Vĩnh Long sở hữu nhiều video triệu view, đã được hơn 5 triệu lượt tim trên TikTok. Những clip Thúy Liễu dẫn đoàn, pha trò, tương tác với du khách bằng giọng nói lanh lảnh và phong thái dễ thương đã giúp anh trở thành “thánh hài miệt vườn” và được ekip Cưới Vợ Cho Cha để ý.

Thúy Liễu là hướng dẫn viên du lịch đình đám trên TikTok

Thông qua hậu trường phim, khán giả mới nhìn ra được Thúy Liễu diễn mà không cần vào vai. Đặc biệt, nhân vật này đi đâu cũng nhận ai làm chồng, từ Trương Minh Thảo, Kim Hải, Đình Khang đến cả đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm khiến cư dân mạng cười ngất. Trong họp báo ra mắt phim, Thúy Liễu không ngại gửi lời cảm ơn đến "chồng" Nguyễn Ngọc Lâm dù có Xuân Lan - bà xã nam đạo diễn ngồi đó, tạo nên khung cảnh mà bản thân nữ siêu mẫu cũng dở khóc dở cười.

Thúy Liễu gặp ai cũng nhận chồng, dù là độc thân hay đã có chủ

Dù duyên dáng trên màn ảnh là vậy nhưng theo chia sẻ, Thúy Liễu sẽ không đặt chân vào showbiz và làm diễn viên. Thay vào đó, Thúy Liễu vẫn dành thời gian cho đam mê chính là dẫn tour du lịch, góp sức để quảng bá văn hóa địa phương đến du khách trong nước lẫn quốc tế.

Cưới Vợ Cho Cha đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.