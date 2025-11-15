Trong khi làn sóng phim kinh dị hay hành động - giật gân của Việt Nam đang khiến khán giả cảm thấy "bội thực", nặng nề thì sự xuất hiện của tác phẩm tươi sáng, dung dị sau lại được chờ đón. Cưới Vợ Cho Cha mang phong cách gia đình dí dỏm nhưng không kém phần sâu cay, tập trung khai thác chuyện gia đình, làng xóm và tình yêu - những chủ đề quen thuộc và là "gu" của khán giả Việt trước giờ.

Trailer chính thức của Cưới Vợ Cho Cha

Được cầm trịch bởi đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm, Cưới Vợ Cho Cha lấy bối cảnh miền Tây thân thuộc, trong đó nam chính Út Tửng (Trương Minh Thảo đóng) liên tục bị cha là ông Sáu Sếu (NSƯT Hữu Châu đóng) hối thúc lấy vợ. Từ những lần ông Sáu Sếu bắt con trai đi xem mắt hài hước, tranh cãi của hai cha con đi đến hồi căng thẳng. Trong trailer phim, ông Sáu Sếu thậm chí nhập viện vì không chịu nổi những xung đột đang xảy ra trong nhà mình.

Hai cha con trong Cưới Vợ Cho Cha

Ngay từ khi công bố dự án, Cưới Vợ Cho Cha đã khiến khán giả chú ý bởi những hình ảnh, tinh tiết đậm chất miền Tây dân dã. Những trích đoạn ngắn về đám cưới miền quê khiến nhiều người thích thú, thậm chí nôn đến Tết để được "bỏ phố về quê", quay quần với gia đình. Tuy vậy, phim không thiếu những phân đoạn hứa hẹn sẽ khiến người xem "sụt sùi" vì sự đối lập rõ rệt giữa các thế hệ, đặc biệt là mối quan hệ cha con.

Hình ảnh đám cưới miền Tây khiến nhiều khán giả thích thú

Trong một video hậu trường, đạo diễn phim Nguyễn Ngọc Lâm đã không giấu nổi xúc động khi chứng kiến màn “đấu diễn” nhập tâm giữa NSƯT Hữu Châu và Trương Minh Thảo. Cảnh ông Sáu Sếu uất ức đến mức "tác động" Út Tửng rồi tự trách mình khiến ai nấy không kìm được nước mắt. Nguyễn Ngọc Lâm cũng chia sẻ rằng anh muốn lấy đề tài "chữ hiếu" vì nó khiến nhiều người đồng cảm.

Đạo diễn khóc trước phân đoạn diễn xuất bùng nổ

Cưới Vợ Cho Cha hứa hẹn sẽ là tác phẩm thiên về cảm xúc, khi đằng sau tiếng cười giòn tan là những giọt nước mắt, thông điệp về tình thân và niềm hạnh phúc giản dị. Ngoài NSƯT Hữu Châu và Trương Minh Thảo, phim còn có sự tham gia của NSND Hồng Vân, Thúy Diễm, Syni Trang, "sao Mưa Đỏ" Đình Khang... hứa hẹn là thước phim "gói ghém" mùa cuối năm một cách viên mãn.

Cưới Vợ Cho Cha chính thức công chiếu vào ngày 21/11/2025.