Chẳng ai muốn tin đây là Thành Long

Trong đoạn hậu trường phim Whispers of Gratitude (tạm dịch: Trò Chơi Người Nhà), nhiều khán giả không nhận ra ngôi sao võ thuật Thành Long cho đến khi ông đạp xe đến gần. Nhìn hình ảnh ông lão thong dong đạp xe trên màn ảnh, thật khó tin đây là người từng liều mình nhảy từ tháp đồng hồ hay đu xe buýt trong những bộ phim hành động trước đây.

Phân cảnh hậu trường của Thành Long trong phim mới

Thành Long là một tên tuổi điện ảnh gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ 8X và 9X. Dấu ấn đặc trưng xuyên suốt sự nghiệp của ông chính là những cảnh hành động chân thật và mãn nhãn. Thành Long đã xây dựng một phong cách võ thuật riêng biệt, pha trộn giữa yếu tố hài hước và kỹ thuật biểu diễn võ thuật độc đáo, tạo nên một hình tượng kinh điển trên màn ảnh.

Loạt phim của ông luôn nổi bật với những màn truy đuổi cảnh đầy kịch tính, cùng những pha hành động nguy hiểm không sử dụng diễn viên đóng thế. Điển hình là trong bộ phim Tôi Là Ai, Thành Long đã tự mình thực hiện cú nhảy kinh hoàng xuống từ một tòa nhà cao chót vót mà không hề dùng dây bảo hộ, khiến người xem vừa kích thích vừa thót tim. Sự nghiệp lẫy lừng của Thành Long còn được khẳng định khi tác phẩm Túy Quyền 2 (1994) được tạp chí Time vinh danh là một trong "10 bộ phim hay nhất thế giới". Sau đó, Thành Long đã thành công tiến vào Hollywood, đặc biệt với loạt phim Giờ Cao Điểm.

Khán giả nhớ về thời kỳ đỉnh cao của Thành Long trên màn ảnh và không muốn tin nam diễn viên hành động năm nào giờ đây đã là ông lão tóc bạc.

Trong những năm gần đây, Thành Long đã bộc lộ mong muốn thoát khỏi hình tượng anh hùng võ thuật quen thuộc để chuyển hướng sang những vai diễn có chiều sâu cảm xúc hơn. Bất chấp một số tác phẩm gần đây như The Shadow’s Edge (Bổ Phong Truy Ảnh), The Karate Kid 2 hay Thần Thoại 2 không đạt được phản hồi tích cực từ công chúng, sức ảnh hưởng của ông vẫn vô cùng lớn. Bằng chứng là thông tin về phim mới của ông vẫn dễ dàng leo lên top tìm kiếm nóng trên Weibo, chứng tỏ vị thế không hề suy giảm.

Sắp tới, vào dịp Tết Dương lịch 2026, Thành Long sẽ tái ngộ khán giả qua bộ phim Trò Chơi Người Nhà. Tác phẩm này đặc biệt quan trọng vì đánh dấu sự trở lại của ông trong một vai diễn mang màu sắc nhân văn và ấm áp, hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh hành động hài hước đã làm nên tên tuổi của ông.