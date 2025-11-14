Ngày 14/11, buổi họp báo ra mắt phim Tường Lửa Tràng An đã diễn ra ở Hà Nội. Lấy cảm hứng từ chuyên án Mr Pips, tác phẩm truyền hình đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Tại đây, ekip và các chiến sĩ công an Hà Nội đã có những chia sẻ đáng chú ý về diễn biến vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu.

Tường Lửa Tràng An

Thông qua Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), Công an Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Philippines, bắt giữ thành công Lê Khắc Ngọ khi đối tượng đang lẩn trốn tại nước này. Đây được xem là chiến công lớn, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam triệt phá trọn vẹn một đường dây tội phạm mạng xuyên biên giới.

Hiện Công an Hà Nội đang hoàn tất các thủ tục để báo cáo Bộ Công an, sớm dẫn độ Lê Khắc Ngọ và một đồng phạm khác về nước phục vụ điều tra và xử lý theo pháp luật.

Được biết, Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là cái tên quen thuộc trong giới đầu tư tài chính với tài khoản TikTok Mr Hunter.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng

“ Thông qua Công ước Hà Nội vừa được ký kết, Công an TP đã phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Philippines để bắt giữ đối tượng có vai trò quan trọng trong đường dây của Mr Pips, hiện đang ẩn náu tại Philippines và đang làm thủ tục dẫn độ. Chúng tôi đã báo cáo Bộ Công an để sớm đưa Lê Khắc Ngọ cùng một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ về nước, hoàn tất điều tra các đối tượng chủ mưu đang ở nước ngoài. Đây là lần đầu tiên một vụ án lừa đảo công nghệ cao được bắt giữ toàn bộ nhóm tội phạm, thu hồi hơn 5.000 tỷ đồng. Thế giới cũng đánh giá cao thành công này, bởi Việt Nam chưa từng bắt trọn một ổ nhóm tội phạm hoạt động xuyên biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia đến Việt Nam ,” Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin.

Bà Trần Thái Thủy, Giám đốc Trung tâm Điện ảnh và Truyền hình Hà Nội, chia sẻ: “ Bộ phim Tường Lửa Tràng An mới chỉ vừa lên sóng hai tập đầu tiên, nhưng có thể coi đây là một bước ngoặt rất quan trọng đối với Trung tâm, khi lần đầu tiên tham gia sản xuất một bộ phim hình sự. Tuy nhiên, đây không phải là một đề tài hình sự thông thường, mà tập trung vào loại hình tội phạm công nghệ cao.

Sau hai tập phát sóng, bộ phim đã vượt mức ba triệu lượt xem, đây vừa là tín hiệu đáng mừng, vừa là động lực, đồng thời cũng tạo ra áp lực cho toàn bộ ekip sản xuất. Quá trình thực hiện bộ phim diễn ra liên tục, vừa sản xuất vừa phát sóng, nhằm đảm bảo mang đến những thước phim chân thực và sát với thực tế nhất. ”

Bà Trần Thái Thủy

Phim truyền hình Tường Lửa Tràng An là dự án đầu tiên khai thác đề tài phòng chống tội phạm công nghệ cao, thể hiện cuộc đấu trí căng thẳng giữa lực lượng Công an và các đường dây tội phạm số. Bộ phim bắt đầu được sản xuất vào thời điểm Công ước Hà Nội được ký kết vào cuối tháng mười năm 2025, khi cộng đồng quốc tế cùng chung tay xây dựng “bức tường lửa” để bảo vệ không gian mạng. Phim cũng góp phần lan tỏa tinh thần hợp tác quốc tế trong việc chống lại tội phạm mạng.

Với độ dài 45 tập, bộ phim đưa khán giả thâm nhập vào thế giới tội phạm công nghệ cao phức tạp, lật tẩy những cạm bẫy tinh vi mà kẻ xấu giăng ra trên không gian mạng. Câu chuyện theo sát hành trình của lực lượng điều tra tinh nhuệ trong cuộc chiến không khoan nhượng nhằm bảo vệ người dân trên môi trường số.

Được tư vấn nghiệp vụ bởi Công an Hà Nội, bộ phim phơi bày những biến tướng phức tạp của loại tội phạm này, từ các thủ đoạn chiếm đoạt nhỏ lẻ cho đến những đường dây có tổ chức, vận hành tinh vi như một doanh nghiệp lớn với hệ sinh thái khép kín. Phim cũng bóc tách các thủ đoạn thao túng tâm lý thông qua các hội thảo hay khóa “đào tạo” trá hình, nơi những lời hứa về thành công và tự do tài chính bị lợi dụng để lôi kéo hàng chục nghìn người nhẹ dạ.

Bộ phim đặc biệt chỉ ra những điểm mù tâm lý dễ bị kẻ xấu lợi dụng

Song song đó, tuyến điều tra bám sát hành trình truy vết, giải mã các thủ đoạn rửa tiền và những manh mối ẩn sau lớp mã hóa phức tạp. Bộ phim đặc biệt chỉ ra những điểm mù tâm lý dễ bị kẻ xấu lợi dụng, qua đó cảnh báo khán giả về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian số và nâng cao kiến thức để bảo vệ bản thân và gia đình khi tham gia môi trường mạng.

Tường Lửa Tràng An quy tụ với dàn diễn viên đa thế hệ, gồm: NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Trịnh Mai Nguyên, NSƯT Thanh Bình, NSƯT Ngọc Tản, Doãn Quốc Đam, Nguyễn Thùy Anh, Diệu Linh Idol, Quỳnh Châu, Long Vũ…