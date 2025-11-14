Sự chú ý của khán giả Hàn Quốc đang đổ dồn về bộ phim điện ảnh Once We Were Us sau khi trailer chính thức được công bố. Đây vốn là dự án được kỳ vọng vì đánh dấu sự kết hợp lần đầu giữa Moon Ga Young - một trong những gương mặt trẻ được yêu thích nhất hiện nay và Koo Kyo Hwan - nam diễn viên nổi danh với phong cách độc đáo và diễn xuất thực lực. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, màn ghép đôi này lại vấp phải làn sóng phản đối dữ dội, đến mức nhiều người đặt câu hỏi: “Tại sao cặp đôi này có thể yêu nhau vậy?”

Trailer phim Once We Were Us

Nguyên nhân bắt nguồn từ khoảng cách tuổi tác 14 năm giữa hai diễn viên chính. Moon Ga Young sinh năm 1996, hiện 29 tuổi, trong khi Koo Kyo Hwan sinh năm 1982, đã 42 tuổi. Khoảng cách này vốn không phải vấn đề trong đời thực, nhưng lại trở thành điểm gây tranh cãi khi trong Once We Were Us, hai nhân vật được xây dựng là “bằng tuổi nhau”, tức cùng trải qua thời thanh xuân ở giai đoạn tương đồng. Bối cảnh nhân vật yêu cầu sự đồng đều về độ tuổi, trong khi ngoại hình và thần thái của hai diễn viên lại tạo cảm giác lệch pha rõ rệt.

Ngay sau khi trailer phát hành, khán giả Hàn bùng nổ nhiều ý kiến gay gắt. Một số bình luận thể hiện sự thất vọng sâu sắc: - Cái này làm tôi thật sự nổi điên - Koo Kyo Hwan trông trẻ hơn tuổi thật nhưng điều đó không có nghĩa anh ấy có thể vào vai một nhân vật trẻ tuổi. - Nếu nhân vật bằng tuổi, thì tuyển diễn viên tương đương tuổi đi. Làm ơn. - Như cách nhau cả một thế hệ... - Không chỉ nhìn như chênh nhau cả chục tuổi, mà còn chẳng có chút chemistry nào

Nhiều người còn bày tỏ sự tiếc nuối vì Once We Were Us là bản remake của bộ phim Trung Quốc đình đám Us and Them (2018) - tác phẩm từng gây bão châu Á vì câu chuyện tình dang dở đầy day dứt. Trong bản gốc, cặp nhân vật chính có quá trình trưởng thành song hành, từ thời tuổi trẻ bồng bột đến lúc trưởng thành với nhiều vết thương lòng. Chính vì thế, người xem kỳ vọng phiên bản Hàn cũng giữ được cảm giác “cùng lớn lên rồi đánh mất nhau”. Nhưng với sự lệch tuổi quá rõ, trải nghiệm đó theo nhiều người đã bị phá vỡ.

Bản gốc Us and Them đã quá nổi tiếng

Moon Ga Young được nhớ đến với phong cách nữ thần ngôn tình lãng mạn

Còn Koo Kyo Hwan lại mang đến hình ảnh gai góc, cá tính

Điều gây tranh cãi hơn là sự “lệch tông” về phong thái và năng lượng diễn xuất. Moon Ga Young vốn quen thuộc với hình tượng nữ chính trẻ trung, nhẹ nhàng, nhiều cảm xúc tinh tế. Koo Kyo Hwan lại mang phong thái gai góc, cá tính mạnh và thường xuất hiện trong những vai diễn phức tạp, có chiều sâu tâm lý. Khi đứng cạnh nhau trong trailer, nhiều khán giả nhận xét cảm giác giữa hai người giống như hai tuyến nhân vật đến từ… hai bộ phim khác nhau.

Dù vậy, vẫn có một bộ phận khán giả cho rằng mọi tranh cãi đang diễn ra quá sớm. Koo Kyo Hwan được đánh giá cao về khả năng biến hóa, còn Moon Ga Young là gương mặt được các đạo diễn tin tưởng vì khả năng truyền tải cảm xúc. Một số ý kiến tin rằng biết đâu chính sự “không hoàn hảo” lại tạo ra điểm nhấn thú vị, mang đến một cách tiếp cận mới cho bản remake này.