Những ngày đầu năm, hàng loạt các nhà đài, nhà sản xuất phim xứ Hàn công bố lineup trong năm 2025 của mình khiến khán giả đứng ngồi không yên bởi sự tái xuất của quá nhiều gương mặt hot. Một trong số những dự án mới được công bố và nhận về nhiều sự quan tâm nhất từ khán giả chính là One We Were Us của cặp đôi Moon Ga Young - Koo Kyo Hwan. Lý do là bởi phim được remake từ tác phẩm vô cùng nổi tiếng của ngành điện ảnh của Trung Quốc - Us and Them.

One We Were Us remake từ bộ phim Us and Them của Trung Quốc

Ngoài việc được remake từ kịch bản quá nổi tiếng của Trung Quốc thì hiện tại, One We Were Us còn trở thành chủ đề hot trên MXH Việt vì có thông tin, phim được ghi hình ở khá nhiều bối cảnh tại Việt Nam. Ngay bức still cut đầu tiên, khán giả đã thấy hình ảnh cặp đôi chính xuất hiện tại bối cảnh thuộc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bức hình này hiện được cư dân mạng truyền tay nhau mạnh mẽ, nhiều người vô cùng háo hức, muốn biết Việt Nam sẽ xuất hiện trên màn ảnh Hàn theo cách nào.

Bình luận của khán giả: - Không đọc cap tui nghĩ ủa Việt Nam hả, đọc cap xong thì hoá ra quay ở Việt Nam thật, quá đã! - Nhìn ảnh là biết Việt Nam rồi, chiếu luôn đi!!! - Đã Us and Them còn Việt Nam, còn Moon Ga Young nữa, đỉnh điên. - Nhiều bối cảnh Việt Nam lắm đó, nhất định phải mua về chiếu ở Việt Nam nhá!!! - Vừa nhìn ảnh là biết ngay TP.HCM nhưng không biết rõ chỗ nào, ai cho tui xin địa chỉ để tui qua cheap moment với chị Moon với.

Hình ảnh đầu tiên của bộ phim hé lộ bối cảnh Việt Nam

Theo như bản gốc, One We Were Us cũng xoay quanh một cặp đôi từng yêu nhau, chia tay thời trẻ và hiện gặp lại khi cả hai đã trưởng thành. Vì vô tình phải qua đêm cùng nhau, họ đã cùng ôn lại những chuyện trong quá khứ. Khán giả được thấy hành trình họ cùng yêu, trưởng thành, chia cắt vì thực tế khắc nghiệt, vòng xoáy của cơm áo gạo tiền. Việc lần đầu tiên ngồi lại cùng nhau sau 10 năm đã khiến họ có cơ hội trò chuyện, tháo gỡ những khúc mắc trong lòng và thực sự chia tay.

Cặp đôi chính ở bản gốc

Với phiên bản Hàn, cả hai diễn viên đều thuộc trường phái thực lực nên khán giả vô cùng mong chờ vào chemistry bùng nổ giữa họ. Tuy nhiên nam chính Koo Kyo Hwan có phần khiến người xem lo ngại khi anh hơi chững chạc để có thể đảm nhận giai đoạn quá khứ của nhân vật. Moon Ga Young lại khác, người xem tin tưởng tuyệt đối vào việc mỹ nhân họ Moon có thể biến hóa về cả ngoại hình lẫn diễn xuất để đảm nhận 2 giai đoạn của nhân vật nữ chính Jeong Won.

Moon Ga Young vốn nổi tiếng với danh xưng "nữ thần thế hệ mới" của màn ảnh Hàn bởi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, khả năng nhập vai rất xuất sắc, bất kể mọi dạng vai diễn. Những năm gần đây, cô cũng nổi tiếng bởi thường xuyên xuất hiện với phong cách gợi cảm, body cực cháy. Tuy nhiên hơi tiếc khi Moon Ga Young lại chưa từng xuất hiện với giao diện này trên màn ảnh.