Thời gian nghỉ lễ dài, không ít khán giả lựa chọn phim ảnh làm hình thức giải trí. Rất nhiều nhà làm phim tranh thủ trình các tác phẩm của mình trong khoảng thời gian này. Netflix Hàn cũng không phải ngoại lệ khi ngay trước Tết đã ra mắt bộ phim Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nam tài tử lừng danh Joo Ji Hoon. Dù là phim về y bác sĩ, đấu đá ngành y nhưng Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương lại mang màu sắc hài hước, rất hợp để thưởng thức ngày Tết. Chính bởi vậy, hiện phim đang gây sốt tại nhiều quốc gia châu Á, thậm chí là trên toàn cầu.

Tính đến ngày 30/1, chỉ sau vài ngày phát hành, Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương đã vươn lên vị trí top 2 Netflix toàn cầu (BXH chương trình truyền hình), trở thành phim Hàn hot nhất hiện tại trên nền tảng này. Nó hiện cũng đứng trong top 10 tại tất cả các quốc gia có bản quyền phát hành và đứng top 1 tại 14 quốc gia. Ngoài ra, theo trang web Tudum TOP 10 của Netflix, Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương đã nhận được 4,7 triệu lượt xem (thời gian xem chia cho tổng thời lượng chiếu của tác phẩm) từ ngày 20/1 đến ngày 26/1.

Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương đang lăm le vị trí top 1 BXH Netflix toàn cầu

Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương lấy bối cảnh tại đội chấn thương nặng của bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc. Baek Kang Hyuk (Joo Ji Hoon) là bác sĩ phẫu thuật chấn thương tài ba mới được chuyển công tác tới bệnh viện và chỉ đạo một đội bao gồm y tá Cheon Jang Mi (Ha Young), bác sĩ gây mê Park Kyung Won (Jeong Jae Kwang) và bác sĩ mới Yang Jae Won (Choo Yeong Woo). Không chỉ liên tục có những pha cấp cứu, phẫu thuật cứu bệnh nhân khỏi tay thần Chết, Kang Hyuk còn nhiều lần xung đội với các bác sĩ khoa khác cũng như cả bệnh viện bởi cách làm việc khác lạ, tin đồn về quá khứ và cả sự chỉ trích từ truyền thông. Tuy có nhiều chướng ngại trên hành trình làm việc nhưng nhưng Kang Hyuk và đội của mình vẫn liên tục chiến đấu với thần Chết để cứu các bệnh nhân đang ở tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Ngoài nam chính Joo Ji Hoon với màn thể hiện hoàn hảo của mình thì nam phụ Choo Yeong Woo còn trở thành chủ đề hot sau khi Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương lên sóng. Lý do một phần là bởi thời gian gần đây anh đang rất hot nhờ vai chính xuất sắc ở bộ phim Chuyện Nàng Ok. Sang tới Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương, khán giả được thấy một màu sắc rất mới của mỹ nam họ Choo, trẻ trung và hài hước hơn rất nhiều so với vai diễn cổ trang trước đó. Thêm vào đó, việc thể hiện hoàn hảo hình tượng bác sĩ trẻ Yang Jae Won giống như trong webtoon cũng giúp mỹ nam họ Choo trở thành chủ đề hot khắp các nền tảng MXH.

Choo Yeong Woo được khen là đẹp hơn cả truyện tranh

Những màn đối diễn của anh và đàn anh Joo Ji Hoon nhận về nhiều lời khen từ khán giả