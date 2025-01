Những bộ phim 18+ lấy bối cảnh cổ trang luôn được xem là một đặc sản của điện ảnh Hàn Quốc. Các tác phẩm này thu hút sự chú ý bằng loạt cảnh nóng đốt cháy màn hình. Thế nhưng, chúng không phải những thước phim rẻ tiền mà đều hàm chứa giá trị nghệ thuật, sự hấp dẫn về nội dung và thông điệp sâu sắc được lồng ghép khéo léo.

Bây giờ, cùng điểm qua danh sách 3 phim Hàn 18+ cổ trang kinh điển mà bất cứ tin đồ điện ảnh nào cũng nên xem thử một lần.

Song Hoa Điếm

Song Hoa Điếm là tác phẩm kinh điển của màn ảnh Hàn Quốc.

Cái tên đầu tiên trong danh sách là Song Hoa Điếm (tựa Anh: "A frozen flower"). Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu tay ba nghiệt ngã giữa hoàng đế Gong Min, thủ lĩnh cận vệ Hong Rim và hoàng hậu No Guk. Hoàng đế Gong Min không yêu hoàng hậu No Guk mà thay vào đó, dành tình cảm cho Hong Rim.

Dẫu vậy, áp lực từ triều đình về việc cần phải hoàng tử nối dõi đã khiến Gong Min đưa ra một quyết định khó tin, đó là để Hong Rim thụ thai cho No Guk. Dẫu vậy sau đó, Hong Rim và No Guk lại nảy sinh tình cảm. Cuối cùng, sự ghen tuông mù quáng của Gong Min đã đẩy cả 3 vào bi kịch không thể vãn hồi.

Song Hoa Điếm quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn với 3 vai chính do Jo In Sung, Joo Jin Mo và Song Ji Hyo đảm nhận. Tác phẩm này đạt doanh thu ấn tượng 18.9 triệu USD, gần gấp đôi so với kinh phí sản xuất 10 triệu USD. Không chỉ được khán giả đại chúng đón nhận, phim còn gặt hái thành công ở các giải thưởng danh giá hàng đầu Hàn Quốc là giải Đại Chung, giải Baeksang và giải Rồng Xanh.

Nói thêm về Song Ji Hyo, cô đã có màn thể hiện quá đỗi xuất sắc trong Song Hoa Điếm. Đây có thể nói là một trong những vai diễn để đời của mỹ nhân sinh năm 1981. Dẫu vậy ở thời điểm phim chiếu tại rạp, Song Ji Hyo lại nhận nhiều ý kiến trái chiều. Bởi lẽ trước đó, nữ diễn viên vốn theo đuổi hình tượng thuần khiết và với không ít người hâm mộ, vai diễn này như thể đã hủy hoại nàng ngọc nữ trong lòng họ.

Người Hầu

Nhắc đến những bộ phim cổ trang Hàn 18+ hay thì không thể bỏ qua Người Hầu (tựa Anh: "The servant"). Tác phẩm này mang tới cho khán giả một câu chuyện lấy cảm hứng từ nàng danh kỹ Chun Hyang trong truyện dân gian Hàn Quốc.

Nữ hoàng cảnh nóng Cho Yeo Jeong và bạn diễn trong phim Người Hầu

Bộ phim có 3 nhân vật chính là thiếu gia quý tộc Lee Myong Ryong, người hầu Bang Ja và kỹ nữ xinh đẹp Chun Hyang. Dù mang thân phận thấp hèn, thế nhưng Bang Ja lại là chàng trai thông minh hơn hẳn so với cậu chủ của mình.

Chun Hyang ấn tượng với Bang Ja, thế nhưng cô càng muốn trở thành phu nhân của Lee Myong Ryong để thoát khỏi cái mác kỹ nữ, một bước trở thành phượng hoàng. Chính vì thế, Chun Hyang và Bang Ja đã có một giao kèo với nhau. Cô sẵn sàng trao cho anh cơ thể ngọc ngà mà biết bao gã đàn ông thèm khát. Đổi lại, Bang Ja phải tìm cách giúp Chun Hyang đạt được mục đích.

Bộ phim Người Hầu có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng gồm Ryu Seung Beom, Cho Yeo Jeong và cố tài tử Kim Joo Hyuk. Cùng nhau, họ đã mang tới một tác phẩm điện ảnh tuyệt vời, đạt được thành công ngoài phòng vé khi ghi nhận doanh thu lên tới 19.9 triệu USD khi ra rạp vào năm 2010.

Nỗi Ô Nhục Họ Cho

Cuối cùng, sẽ là thiếu sót vô cùng nếu bỏ quên Nỗi Ô Nhục Họ Cho. Ra mắt hồi 2003, tác phẩm này ghi nhận thành công cực lớn về mặt doanh thu khi thu về hơn 5.7 triệu USD với 3.522.747 vé được bán ra (đứng thứ 4 toàn quốc).

Bộ phim điện ảnh kinh điển Nỗi Ô Nhục Họ Cho...



Nỗi Ô Nhục Họ Cho quy tụ dàn diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hàn, bao gồm Lee Mi Sook, Bae Yong Joon và nữ hoàng cảnh nóng Jeon Do Yeon. Trong phim, Lee Mi Sook đảm nhận vai phu nhân Cho, một người phụ nữ quyến rũ, có thân phận cao quý nhưng lại không hạnh phúc vì phải cưới người đàn ông mình không yêu. Để trả thù, phu nhân Cho lên kế hoạch để người thiếp sắp được nạp vào phủ của chồng mình mang thai con của người đàn ông khác.

Nhân vật em họ của phu nhân Cho là Cho Won do Bae Yong Joon thể hiện. Cho Won là một người đàn ông đa tình, phong lưu, luôn thèm khát cơ thể chị họ mình. Nắm bắt được điểm này, phu nhân Cho đã thuyết phục Cho Won thực hiện theo kế hoạch của cô ta.

... sẽ có bản truyền hình do Son Ye Jin và Ji Chang Wook đóng chính.

Jeon Do Yeon đảm nhận vai góa phụ Jung, người phụ nữ xinh đẹp, đức hạnh, luôn giữ gìn trinh tiết cho người chồng đã khuất. Dù vậy về sau, tình yêu lại nảy nở giữa nàng và Cho Won, để rồi khởi đầu cho một bi kịch dành cho tất cả.

Cho những ai chưa biết, thời gian gần đây, Nỗi Ô Nhục Họ Cho bất ngờ được nhắc lại nhiều khi mà Netflix sắp sản xuất phiên bản dài tập của bộ phim. Dự án này có sự góp mặt của hai ngôi sao nổi tiếng bậc nhất của làng giải trí Hàn Quốc là Son Ye Jin và Ji Chang Wook, bắt đầu khởi quay từ tháng 3/2025.