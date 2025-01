Bộ phim The Queen Who Crowns đang ngày càng chứng minh được sức hút mạnh mẽ của mình, trở thành vị cứu tinh của đài tvN trong khoảng thời gian nhà đài khủng hoảng vì bộ phim cuối tuần Hỏi Các Vì Sao. Ở những diễn biến mới nhất, rating phim tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng với thành tích 6%, cao nhất trong cả 4 tập đã lên sóng. Con số này cũng đánh dấu mức tăng trưởng 122% so với tập 3 phát sóng trước đó.

Thời gian gần đây, The Queen Who Crowns đang vướng phải vô số tranh cãi xoay quanh cảnh nóng hở bạo của nữ chính Cha Joo Young. Nhiều thông tin cho rằng mỹ nhân họ Cha không biết trước về những phân cảnh này, tới khi lên phim trường mới được thông báo thì chuyện cũng đã rồi. Tuy nhiên bất chấp tranh cãi, The Queen Who Crowns vẫn chứng minh được sức hút mạnh mẽ, khiến khán giả không thể rời màn hình bởi kịch bản quá ấn tượng của mình.

Cảnh nóng táo bạo của Cha Joo Young

Sau 4 tập phim, khán giả được thấy hình ảnh một nàng vương hậu uy quyền, mạnh mẽ và thậm chí là anh minh hơn cả bậc đế vương. Nhân vật Won Kyung chính là người đã phò tá, giúp chồng mình dẹp loạn để lên ngôi vua. Thế nhưng sau khi đã cùng ở trên vạn người, giữa cô và vua Lee Bang Won (Lee Hyun Wook) lại xảy ra vô số mâu thuẫn.

Ở tập 4, cuộc chiến quyền lực, hậu cung khiến họ dù vẫn còn rất nặng lòng với đối phương nhưng lại xảy ra không ít những tranh chấp, hiểu lầm, thậm chí là trở thành những kẻ đối đầu. Đối với Won Kyung, Lee Bang Won từng là người chồng luôn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhưng hiện tại, đôi mắt khi xưa không còn nữa. Cảm giác bị phản bội càng trở nên sâu sắc khi vua Lee nạp thêm phi tần ngay trước mắt Won Kyung.

Sau 4 tập phim, khán giả hoàn toàn đắm chìm tuyệt đối vào màn thể hiện của nữ diễn viên xinh đẹp Cha Joo Young. Cách cô sẵn sàng hở bạo vì vai diễn, dáng vẻ quyến rũ, xinh đẹp nhưng cũng đầy quyền lực của cô khiến người xem choáng ngợp. Quan trọng hơn cả vẫn là diễn xuất ấn tượng của nữ diễn viên. Vốn đã được thừa nhận về năng lực thông qua nhiều tác phẩm nhưng không ngoa khi nói Won Kyung chính là vai diễn để đời với tâm lý phức tạp nhất của Cha Joo Young. Và cô không gặp khó khăn gì trong việc thể hiện chiều sâu cảm xúc và những biến động liên tục của nhân vật. Đặc biệt những cảnh vừa yêu vừa hận được Cha Joo Young thể hiện vô cùng xuất sắc, là điểm nhấn khiến phim dù có bị chỉ trích thì khán giả cũng không thể ngừng xem.