Bộ phim cổ trang The Queen Who Crowns hiện đang gây ra cơn sốt tại nhiều quốc gia châu Á, lý do là bởi phiên bản 19+ vô cùng táo bạo chiếu trên nền tảng trực tuyến (phim có 2 phiên bản, bản 15+ được cắt chỉnh để chiếu trên sóng truyền hình). Một trong số những phân cảnh táo bạo được quan tâm nhiều nhất của tác phẩm là cảnh nóng của nữ chính Cha Joo Young. Và ở phiên bản phim 19+, mỹ nhân họ Cha thậm chí còn để lộ cả vòng 1, điều chưa từng xảy ra ở một bộ phim truyền hình cổ trang xứ Hàn.

Mới đây trang tin Atstar1 đã đăng tải bài viết tiết lộ bí mật chấn động về cảnh nóng táo bạo này. Cụ thể theo trang này chia sẻ thì trong phim, Cha Joo Young đã tự diễn cảnh lộ vòng 1, không hề sử dụng diễn viên đóng thế hay kỹ xảo điện ảnh. Vốn nổi tiếng bởi sự táo bạo trên màn ảnh nhưng thực tế, Cha Joo Young chưa từng đóng những cảnh quá hở hang. Trước đó cảnh nóng ở bộ phim The Glory còn táo bạo hơn nhưng thực tế cũng chỉ là sản phẩn của kỹ xảo điện ảnh.

Chính bản thân Cha Joo Young từng chia sẻ vì nhân vật ở The Glory là người từng trải qua việc phẫu thuật nâng ngực nhưng cô thì không như vậy nên bắt buộc phải dùng tới kỹ xảo. Điều này cũng như một lời khẳng định về việc Cha Joo Young vốn không ngại đóng cảnh bạo nếu nó thực sự cần thiết cho bộ phim, vấn đề chỉ nằm ở việc cô có đáp ứng được đúng yêu cầu về thiết lập nhân vật hay không. Và lần này, ở The Queen Who Crowns, Cha Joo Young được cho là đã tự thực hiện phân cảnh nặng ký, khi không có bất cứ rào cản nào về thiết lập nhân vật.

Cha Joo Young ở The Queen Who Crowns

Việc có hành động bạo chưa từng thấy trong sự nghiệp hiện đang khiến Cha Joo Young đứng trước những làn sóng chê bai trái chiều. Bên cạnh nhiều khán giả khen ngợi vì độ "chịu chơi", không ngại hi sinh cho nhân vật của mỹ nhân họ Cha thì số khác lại cho rằng cảnh nóng quá bạo là điều không thực sự cần thiết với tác phẩm. Phim vẫn không hề ảnh hưởng nếu những cảnh phim này chỉ dừng lại ở mức 15+ (như phiên bản đã chiếu trên sóng truyền hình). Việc làm một phiên bản 19+ chiếu trên nền tảng trực tuyến dường như là để nhằm mục đích khuấy động dư luận chứ không hoàn toàn để phục vụ câu chuyện mang tính lịch sử trong tác phẩm.

The Queen Who Crowns vốn là bộ phim khai thác đề tài lịch sử với những nhân vật được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật ngoài đời (Hoàng hậu Wongyeong, vợ của vị vua thứ ba của triều đại Joseon) thế nên nó là một chủ đề khá nhạy cảm với người dân Hàn Quốc. Tất cả những câu chuyện xoay quanh bối cảnh, phục trang, xuất thân nhân vật hay cả những tình tiết có thể chứa yếu tố nhạy cảm,... đều dễ dàng gây ra những ý kiến tranh cãi trái chiều. Cảnh nóng dĩ nhiên không phải ngoại lệ. Chính bởi vậy, việc phân cảnh của Cha Joo Young tạo ra nhiều luồng ý khiến khen chê trái chiều là điều tương đối hiển nhiên. Đáng mừng khi hiện nó cũng là yếu tố gây tranh cãi duy nhất còn nhìn chung bộ phim vẫn đang nhận về nhiều lời khen từ nhiều người.