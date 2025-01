Sau một thời gian dài khiến khán giả chờ đợi không yên, cuối cùng bộ phim Unmasked của nữ diễn viên Kim Hye Soo cũng đã ra mắt 2 tập đầu tiên vào ngày 15/1 vừa qua. Không hổ danh là tác phẩm được chị đại quyền lực bậc nhất xứ Hàn lựa chọn, Unmasked ngay tập 1 đã gây ra cơn sốt với truyền thông xứ Hàn, được khán giả và giới chuyên môn nước này đánh giá rất cao.

Poster phim Unmasked

Hai tập đầu của Unmasked mang đến màn giới thiệu đầy ấn tượng nhân vật nữ chính Oh So Ryeong (Kim Hye Soo) - một vị lãnh đạo hoàn hảo với sự nghiêm khắc, cá tính và khả năng dẫn dắt người khác vô cùng xuất sắc. Cô cũng được giới thiệu là đội trưởng của Trigger, một đội nhóm phóng viên chuyên điều tra các vụ án mà cảnh sát và công tố viên không thể giải quyết. Sự chuyên nghiệp của So Ryeong khi đối mặt với mọi khó khăn, những cảnh đối đầu với kẻ thù hay kỹ năng lái xe điêu luyện,... đã làm khán giả vô cùng tò mò về nhân vật chỉ sau 2 tập đầu.

Hiện tại, dù 2 tập đầu của Unmasked chủ yếu chỉ mang tính chất giới thiệu nhân vật, dẫn dắt khán giả vào câu chuyện nhưng phim đã được khán giả đánh giá rất cao. Nội dung kịch tính ngay phút mở đầu, diễn biến nhanh gọn và rất nhiều những vấn đề phức tạp được gợi mở, hứa hẹn câu chuyện thú vị đằng sau. Đặc biệt, tuy phim đề cập đến những vấn đề xã hội và tội phạm đen tối nhưng câu chuyện lại được diễn giải một cách không quá nặng nề, nghiêm trọng. Các nhân vật tạo nên nhóm Trigger đều rất thú vị, thậm chí còn có phần hài hước, mang tới cảm giác dễ chịu cho khán giả, khiến Unmasked tránh được màu sắc u ám đã bao trùm phim của Disney+ Hàn suốt thời gian qua.

Điểm nổi bật hơn cả ở 2 tập đầu dĩ nhiên là diễn xuất quá hoàn hảo của Kim Hye Soo. Hình ảnh Oh So Ryeong đi tìm hiểu hiện trường các vụ án với khuôn mặt không trang điểm, tóc buộc cao, trang phục thoải mái khiến khán giả được thấy một Kim Hye Soo rất mới mẻ. Nhiều người cũng khen ngợi, cho rằng dù tạo hình đơn giản hơn rất nhiều so với những bộ phim khác nhưng Kim Hye Soo vẫn xinh đẹp, nhan sắc U60 thật sự khiến người xem phải trầm trồ. Vốn dĩ trong suốt cả sự nghiệp của mình, Kim Hye Soo vẫn luôn nổi bật bởi sắc vóc xinh đẹp, hình thể quyến rũ, chưa từng bị chê bai nhan sắc. Lần này dù có giảm cân cật lực vì vai diễn, gương mặt hốc hác đi nhiều thì cũng không quá ảnh hưởng đến vẻ đẹp của chị đại. Hơn thế nữa, chỉ mất vài phút mở đầu của phim, Kim Hye Soo đã thành công thể hiện sự đồng bộ tuyệt đối với nhân vật. Biểu cảm đa dạng, giọng thoại quá xuất sắc, những cảnh hành động cũng đầy mạnh mẽ, khiến Oh So Ryeong trở thành một nhân vật vô cùng sống động trên màn ảnh.

Sắc vóc hoàn hảo của Kim Hye Soo ở tuổi U60.

LỆ AN