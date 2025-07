Mới đây, chủ đề về 10 tiểu hoa 95 có lượng tăng fan nhiều nhất trong nửa năm qua thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng. Theo đó, blogger thống kê số fan tăng trên 4 nền tảng Weibo, Siêu thoại, Douyin và Tiểu Hồng Thư trong khoảng thời gian từ 24/12/2024 - 1/7/2025.

Ngu Thư Hân là người có lượng tăng fan cao nhất dàn tiểu hoa 95 trong vòng nửa năm qua.

Đáng chú ý, Ngu Thư Hân là cái tên dẫn đầu khi tăng 5,357 triệu fan. Con số này cao hơn tương đối so với người xếp ở vị trí á quân là Chương Nhược Nam (4,736 triệu) và vượt trội tất cả phần còn lại bao gồm: Điền Hi Vi (3,367 triệu), Triệu Lộ Tư (3,336 triệu), Lư Dục Hiểu (2,744 triệu), Trương Tịnh Nghi (1,545 triệu), Lý Lan Địch (926.000), Vương Sở Nhiên (893.000), Dương Siêu Việt (802.000) và Châu Dã (707.000).

Suỵt, Nhà Vua Đang Ngủ Đông không phải sự trở lại thành công của Ngu Thư Hân.

Thống kê này là bằng chứng cho thấy sức hút mạnh mẽ của Ngu Thư Hân, bất chấp việc sau thành công lớn cùng với Vĩnh Dạ Tinh Hà trong giai đoạn cuối năm ngoái, cô nàng sinh năm 1995 đã phải nhận một thất bại cay đắng với Suỵt, Nhà Vua Đang Ngủ Đông. Thời điểm bộ phim phát sóng vào tháng 3 năm nay, Ngu Thư Hân vướng phải những tranh cãi, từ diễn xuất quá lố đến mức từng có chủ đề chê cô biến nhân vật thành người đầu óc có vấn đề, cho đến việc bị nói "xào couple" quá lộ liễu cùng với Lâm Nhất.

Xinh đẹp, gia thế tốt và luôn mang năng lượng tích cực, đó là những lý do giúp Ngu Thư Hân được đông đảo khán giả yêu mến.

Vượt lên những ý kiến trái chiều, Ngu Thư Hân vẫn là cái tên được đông đảo khán giả mến mộ. Cô không chỉ có nhan sắc xinh đẹp, mà còn được ngưỡng mộ bởi gia thế tốt, là tiểu thư hào môn hàng thật giá thật khi gia đình cô sở hữu một doanh nghiệp lớn trong ngành thép. Hơn nữa, dù xuất thân giàu có nhưng Ngu Thư Hân lại ghi điểm bởi sự dễ mến, hòa đồng, luôn thân thiện với fan cũng như các đồng nghiệp, được xem là "mặt trời nhỏ" lan tỏa năng lượng tích cực.

Sau bộ phim Suỵt, Nhà Vua Đang Ngủ Đông, Ngu Thư Hân hứa hẹn sẽ có những sự trở lại đáng chú ý, trong đó phải kể đến Nhất Niệm Giang Nam. Đây là dự án cổ trang có kịch bản gốc do Ninh Manh Ảnh Thị sản xuất, Ngu Thư Hân sẽ hợp tác cùng với Vương An Vũ. Được biết, phim do đạo diễn Hồng Linh (Điền Canh Kỷ) cầm trịch. Ngoài ra, có thông tin cho rằng Uông Hàm sẽ đảm nhận phần tạo hình. Đây là người từng góp mặt trong các dự án lớn như Mộng Hoa Lục, Khanh Khanh Nhật Thường, Châu Sinh Như Cố...