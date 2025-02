Thời gian gần đây, cùng sức nóng trên toàn cầu từ bộ phim Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương (The Trauma Code: Heroes on Call) thì dàn diễn viên trong phim cũng được khán giả quan tâm hơn bao giờ hết. Ngoài hai nam chính là Joo Ji Hoon và Choo Young Woo thì một cái tên khác cũng đang rất được chú ý, thậm chí còn trở thành chủ đề gây sốt MXH. Đó là nữ diễn viên Ha Young, người vào vai nữ y tá Cheon Jang Mi.

Ha Young trong vai y tá Cheon Jang Mi

Trong phim, Cheon Jang Mi là một y tá kỳ cựu đã có 5 năm kinh nghiệm làm nghề. Cô có trách nhiệm cao trong công việc cũng như kỹ năng chuyên môn rất tốt trong những trường hợp cấp cứu khẩn cấp, là trợ thủ đắc lực của bác sĩ Baek Kang Hyuk (Joo Ji Hoon). Cùng với sự chuyên nghiệp trong công việc, Jang Mi còn được đồng nghiệp và các bệnh nhân yêu mến bởi sự lạc quan, tươi sáng của mình.

Hiện tại, nhân vật Jang Mi đang nhận về rất nhiều lời khen từ khán giả bởi sự đồng bộ hóa tuyệt đối với nguyên tác trong webtoon. Nữ diễn viên Ha Young cũng để lại ấn tượng sâu sắc với người xem bởi màn thể hiện vô cùng xuất sắc vai diễn của mình. Đặc biệt, diện mạo xinh đẹp, tươi sáng, bất chấp kiểu tóc không hợp khuôn mặt và tạo hình không được chải chuốt (do đặc thù công việc của nhân vật) càng khiến Ha Young được yêu mến hơn.

Ha Young được khen ngợi bởi diện mạo tươi sáng, diễn xuất ấn tượng

Ngoài màn thể hiện trong phim thì hiện những thông tin, hình ảnh ngoài đời của Ha Young cũng đang là chủ để viral khắp mạng xã hội. Một trong số những chủ đề được quan tâm nhất phải kể đến diện mạo như "lai cả showbiz" của Ha Young. Ngoài việc luôn được so sánh với Shin Se Kyung thì gần đây, cư dân mạng còn liệt kê một loạt mỹ nhân nổi đình đám có nét đẹp gần giống Ha Young. Rất nhiều người cho rằng nhìn cô thì dễ liên tưởng tới đến cả loạt mỹ nhân như Lim Ji Yeon, Han Soo Bae, Chae Soo Bin, Kim So Eun, Lee Sun Bin,... Đặc biệt, hai cái tên là Shin Se Kyung và Kim So Eun được nhắc đến nhiều nhất. Nhiều người còn cho rằng Ha Young là Shin Se Kyung phiên bản cao cấp hơn khi cô... biết diễn xuất (Shin Se Kyung nổi tiếng là thánh đơ phim Hàn).

Ha Young và Shin Se Kyung

Ha Young và Kim So Eun

Ha Young sinh năm 1993, vào nghề đã khá nhiều năm nhưng sự nghiệp chưa có bước đột phá. Cô từng được chú ý bởi một vai diễn ngắn cùng tạo hình cô dâu đẹp xuất sắc trong bộ phim nổi đình đám Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo. Ngoài ra gần đây nhất, cô cũng có màn thể hiện ấn tượng trong bộ phim Doona! của Suzy. Vai diễn nữ y tá nhiệt huyết trong bộ phim Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương là bước ngoặt lớn, giúp Ha Young được quan tâm nhiều hơn.

Tạo hình cô dâu gây sốt một thời của Ha Young

Nhan sắc xinh đẹp của Ha Young

Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương xoay quanh Baek Kang Hyuk - nam bác sĩ mới chuyển công tác tới một bệnh viện đại học nổi tiếng. Sự xuất hiện của anh làm đảo lộn mọi thứ vì anh sở hữu những kỹ năng phẫu thuật đặc biệt cùng tính tình có phần ương ngạnh, rất dễ tạo ra xung đột vớ các đồng nghiệp. Tuy nhiên, anh dần dần giành được sự tôn trọng của những người cộng cự bởi năng lực tuyệt vời và sự tân tâm với nghề. Hiện phim đang gây ra cơn sốt trên toàn cầu, thời điểm hot nhất, nó thậm chí còn chiếm giữ vị trí top 2 chương trình truyền hình được xem nhiều nhất trên thế giới.

