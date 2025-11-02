Nói đây là Chung Hán Lương, có ai tin không?

Trong tập mới của chương trình Vương Bài Đối Vương Bài, hai khách mời Chung Hán Lương và Sa Dật đã khiến khán giả bật cười vì tình huống “đảo ngược tuổi tác”. Khi cùng chia sẻ về người bạn có nhiều điểm tương phản, Chung Hán Lương liên tục gọi Sa Dật là “Sa ca” (anh Sa), còn Sa Dật lại thân mật gọi ngược lại là “Oa ca” biệt danh của tài tử họ Chung.

Không khí vui vẻ khiến đạo diễn Đường Quốc Cường tò mò hỏi ai trong hai người lớn tuổi hơn, và câu trả lời khiến cả trường quay ngỡ ngàng: Chung Hán Lương sinh năm 1974, Sa Dật sinh năm 1978 tức là “bố Sa” kém “anh Oa” tận 4 tuổi!

Trong ảnh hậu trường, Chung Hán Lương diện vest sọc, mái tóc bồng tự nhiên và nụ cười hiền phong độ chẳng khác gì thời Không Kịp Nói Yêu Em. Sa Dật lại gây chú ý với mái tóc nhuộm xanh lạ mắt, phong thái hài hước và thân thiện. Cặp đôi “anh em ngược tuổi” này khiến khán giả thích thú đến mức đoạn clip nhanh chóng lọt top tìm kiếm Weibo với hàng triệu lượt xem.

Không ai tin đây là người đàn ông 51 tuổi

Chung Hán Lương vốn được mệnh danh là “người đàn ông không tuổi” của làng giải trí Trung Quốc. Anh sinh năm 1974 tại Hồng Kông (Trung Quốc), xuất thân là vũ công trước khi chuyển hướng sang âm nhạc và diễn xuất.

Không chỉ thành công trong âm nhạc, từ năm 1999, Chung Hán Lương chuyển hướng sang diễn xuất và nhanh chóng tỏa sáng với hàng loạt vai diễn ấn tượng. Anh giành giải Nam diễn viên được yêu thích nhất tại Giải thưởng Truyền hình Kim Ưng lần thứ 26 với phim Ngàn Cân Treo Sợi Tóc, trở thành nghệ sĩ Hồng Kông đầu tiên đạt giải thưởng truyền hình cấp quốc gia Trung Quốc.

Những năm sau đó, anh tiếp tục khẳng định tên tuổi qua Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao và Tam Nhân Hành, trong đó vai tội phạm Trương Lễ Tín giúp anh giành giải Nam diễn viên chính được truyền thông chú ý nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải. Dù nổi tiếng hơn ba thập kỷ, Chung Hán Lương vẫn giữ phong cách sống kín tiếng, điềm đạm và luôn được khán giả gọi bằng cái tên trìu mến “nam thần không tuổi” của màn ảnh Hoa ngữ.

Dù đã ở tuổi 51, Chung Hán Lương vẫn duy trì phong độ đáng kinh ngạc, từ ngoại hình, thần thái đến phong cách sống điềm đạm, ít scandal. Anh được khán giả yêu mến không chỉ vì diễn xuất tinh tế mà còn bởi hình tượng “soái ca cổ điển” lịch thiệp, trầm ổn và chung thủy.

Với vẻ ngoài trẻ trung của Chung Hán Lương, netizen đồng loạt thốt lên: “Có đúng là Chung Hán Lương 51 tuổi không đấy?”.