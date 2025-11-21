Ngay từ trailer, bộ phim Cưới Vợ Cho Cha của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm đã gây chú ý bởi phong cách "ồn ào" đậm chất miền quê, với đám cưới, hát karaoke, dựng rạp ăn tiệc hay lời ra tiếng vào. Phim khắc họa bức tranh sinh động của miền sông nước, tập trung vào lát cắt cuộc sống của ông Sáu Sếu (NSƯT Hữu Châu) muốn con trai mau lấy vợ để hoàn thành tâm nguyện của bà xã quá cố. Sau buổi họp báo, phim nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người xem.

Không ít khán giả ấn tượng với bối cảnh miền Tây trong Cưới Vợ Cho Cha. Những chi tiết từ bối cảnh, văn hóa, con người đều được khắc họa chân thật. Thậm chí cả chi tiết "tụm nhau nhiều chuyện", "nấu xói" người khác... cũng được đề cập trong phim như một cách gây cười. Nửa đầu phim là một lô những tình huống hài hước, thông qua việc ông Sáu Sếu bắt con trai Út Tửng (Trương Minh Thảo) xem mắt hết cô này đến cô khác.

Chất miền Tây trong phim được khen ngợi

Tại đây, diễn xuất của NSƯT Hữu Châu nhận được nhiều lời khen ngợi. Sao nam 6X chính là "xương sống" của phim với cách thể hiện nhân vật nhập tâm nhưng vẫn rất tự nhiên, chân chất và đầy suy ngẫm. Nhiều khán giả khen ông là "bậc thầy", "cây cổ thụ" diễn xuất của cả dự án. Bên cạnh đó, NSND Hồng Vân cũng được khen ngợi khi tái hợp, có tuyến tình cảm cùng NSƯT Hữu Châu.

NSƯT Hữu Châu là điểm sáng diễn xuất của phim

Trong số dàn trẻ, cái tên được khen nhiều nhất trên mạng xã hội lại là Đình Khang. Ngôi sao Mưa Đỏ tiếp tục tận dụng "vía vai phụ" của mình, mang đến tiếng cười cho khán giả.

Đình Khang gây ấn tượng dù tiếp tục đóng vai phụ

Trái ngược với nửa đầu phim tươi sáng, nửa sau của Cưới Vợ Cho Cha lại đầy ắp những chi tiết "drama". Mâu thuẫn cha con của ông Sáu và Út Tửng phức tạp hơn nhiều người dự đoán, khi còn có những khúc mắc khác. Càng xem, khán giả càng khó đoán được hướng đi của cốt truyện khi có nhiều nhân vật mới xen vào. Chẳng hạn như tuyến nhân vật Út Tửng có mối quan hệ khó hiểu cùng một cô gái bí ẩn (do Thúy Diễm đóng), và có thể là lý do khiến anh lưỡng lự không muốn lấy vợ. "Chuyện gia đình, chuyện cá nhân, chuyện hàng xóm, bao nhiêu chuyện đổ vào nhà ông Sáu hết", một trang đánh giá nhận xét.

Phim có nhiều "drama" khó đoán ở nửa sau

Sự xuất hiện của Thúy Diễm khiến cốt truyện càng "lắt léo"

Song, dù có nửa sau "bão táp" nhưng Cưới Vợ Cho Cha được đánh giá cao bởi cái kết hợp tình hợp lý, nhẹ nhàng và mang thông điệp sâu sắc về cha con. Bộ phim nhìn chung được đánh giá phù hợp để thưởng thức vào dịp cuối năm để tìm về những cảm xúc nhẹ nhàng, rộn ràng của gia đình, làng xóm và đám cưới đậm chất miền Tây.

Cưới Vợ Cho Cha chính thức khởi chiếu vào ngày 21/11/2025.

