Trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, nhân vật Đồng Văn Tiền (diễn viên Lý Chí Huy thủ vai) đang trở thành “ngôi sao giải trí” mới của giờ vàng VTV. Chỉ cần bước ra màn hình vài giây, Tiền đã đủ khiến khán giả bật cười vì độ vô duyên… nhưng lại duyên dáng theo cách rất riêng. Sự nổi lên bất ngờ của nhân vật phụ này khiến TikTok, Facebook, YouTube tràn ngập clip chế, meme từ những câu thoại “nghe đã muốn xỉu” của anh chàng.

Đồng Văn Tiền là ai?

Đồng Văn Tiền là kiểu đàn ông “giàu miệng”, miệng thì lúc nào cũng nói “chi tiền anh không thiếu”, nhưng hành xử thì lại lố lăng, phô trương. Anh được bố mẹ mai mối cho Ngân (Việt Hoa), và từ đây, hàng loạt tình huống dở khóc dở cười bắt đầu.

Tiền thuộc dạng đàn ông ảo tưởng bản thân là “món hời”, luôn tự tin rằng phụ nữ gặp mình là phải rung động. Cách anh ta tán tỉnh, triết lý, suy diễn, cộng thêm kiểu khoe mẽ lạc quẻ làm cho nhân vật vừa đáng ghét, vừa gây cười đến mức trở thành điểm sáng bất ngờ của phim. Anh tự cho mình quyền đánh giá phụ nữ, thậm chí triết lý “nhân tướng học” theo cách rất… giời ơi.

Mối quan hệ giữa Tiền với Ngân tạo thành một chuỗi tương tác “vừa hãm vừa hài”. Chỉ cần xuất hiện vài giây, Tiền đủ khiến khán giả bật cười vì độ vô duyên… nhưng lại vô cùng duyên dáng theo cách rất riêng.

Các đoạn video cut của nhân vật này liên tục viral trên TikTok, còn dưới mỗi bài đăng về phim, bình luận của khán giả đều xoay quanh một câu nói quen thuộc: “Ông này gánh cả đoàn phim!”

Khán giả gọi Đồng Văn Tiền là “cây hài mới nổi”, “thánh vô duyên”, “trend tạo ra từ một ánh mắt”. Lối diễn tỉnh táo mà duyên dáng của Lý Chí Huy biến nhân vật này thành chiếc nam châm thu hút sự chú ý.

Chỉ riêng chuyện… mời Ngân đi ăn lòng thôi, Tiền đã đủ tạo ra cả một vũ trụ meme:

“Chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Chiều mai mà Ngân rảnh anh lại khao ăn lòng".

“Ăn lòng mà không chấm mắm tôm khác gì đi nhà nghỉ mà ôm xong lại về".

“Lần đầu đi date lại được mời ăn lòng. Ăn đi em, lòng thật đấy. Anh mời em ăn lòng thật… bởi vì anh rất thật lòng".

Còn khi tán tỉnh, Tiền có hẳn triết lý riêng:

“Mê nghe nó dê, đây người ta gọi là đắm đuối. Đắm đuối như con cá chuối".

“Chi tiền anh không thiếu, thiếu mỗi tri kỷ thôi".

Trong mắt Tiền, bộ ba bạn thân của Ngân là: “Tam Đa Phúc Lộc Thọ, mà cả 3 cô đều có vấn đề về thần kinh". Nhưng chính ba cô gái này lại là người hợp lực để Tiền “nếm mùi đời” trong tình huống dạy dỗ tại nhà nghỉ, một trong những cảnh mang tính giải trí cao nhất phim.

Tính cách lố lăng, ảo tưởng nhưng được xây dựng tinh tế khiến Đồng Văn Tiền trở thành “gã nhà giàu nửa mùa” dễ ghét nhưng lại được yêu thích theo cách rất nghịch lý.

Và đặc biệt, mỗi khi nhìn thấy ai thích Ngân, Tiền lại lập tức “đi vào vai chính thất”:

“Ngân ơi, nó thích em này! Em siêu thật đấy. Đi đâu cũng có người thích". Và tất nhiên, anh ta cũng nhân cơ hội đó mỉa mai thêm Ngân: "Mỗi tội phong cách yêu của em vẫn thế, toàn từ chối người tốt xong lại chốt thằng tồi".

Thậm chí, anh ta còn kiêm thêm vai trò xem tướng khi trò chuyện với Dũng: "“Bây giờ yêu đương mình chỉ cần nhìn tướng thôi. Đàn bà cổ thấp ngang vai, mê chồng thì ít mà mê zai thì nhiều.”

Nhân vật đáng ghét nhưng không thể ghét nổi

Cách nói quá lố của Tiền khiến khán giả vừa khó chịu vừa buồn cười đến mức… không thể ghét nổi. Dưới các bài đăng về vai diễn Đồng Văn Tiền do Lý Chí Huy đảm nhận, netizen dành rất nhiều lời khen ngợi cho diễn viên này:

- Xây dựng nhân vật vô duyên mà logic đỉnh cao.

- Ông này diễn đỉnh ghê, đúng là diễn viên thực lực.

- Lão này nhìn đều đều, điêu điêu mà buồn cười không chịu nổi.

- Có ông Tiền phim mới thú vị

- Ông này gánh cả đoàn phim

Lý Chí Huy sinh năm 1985 tại Hà Nội, hiện công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Anh từng đóng: Chúng ta của 8 năm sau, Bí mật tam giác vàng, Nhà có nhiều cửa sổ, Những người độc thân vui vẻ, Đấu trí… Tuy nhiên, phải đến Đồng Văn Tiền, cái tên Lý Chí Huy mới thật sự bùng nổ. Lối diễn duyên dáng, tiết chế mà sắc, đặc biệt là khả năng biến những câu thoại vô nghĩa thành câu thoại “để đời”, khiến khán giả chỉ cần nghe thôi cũng bật cười.