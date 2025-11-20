Xuân Lan 'trả giá, thấm thía' sau thua lỗ hơn 25 tỷ đồng

Xuân Lan: "Tôi trả giá khốc liệt"

Cuối tuần này, rạp chiếu lại sôi động khi có thêm hai bộ phim Việt ra rạp, trong đó có Cưới vợ cho cha. Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm và nhà sản xuất Xuân Lan gia nhập cuộc đua phim cuối năm giữa lúc hàng loạt tác phẩm nội địa được đánh giá cao về chất lượng.

Khi được hỏi lần trở lại có gì khác, Xuân Lan cho biết cô “trả cái giá khá nặng” sau bộ phim đầu tay Cái giá của hạnh phúc (2024) lỗ hơn 25 tỷ đồng.

“Để đạt được hạnh phúc, đôi khi cái giá phải trả hơi khốc liệt và nặng nề. Phim trước chủ đề gia đình nhưng nhiều người chưa cảm được. Hiện tại khán giả quan tâm đến những câu chuyện gần gũi hơn, chủ đề gia đình nhưng gần gũi hơn. Tôi muốn bộ phim chạm cảm xúc của số đông”, Xuân Lan nói.

Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm và nhà sản xuất Xuân Lan nói nhận nhiều bài học sau thua lỗ.

Về việc gia nhập thị trường điện ảnh giữa lúc có nhiều tác phẩm nổi bật, Xuân Lan nói cô không còn dịp nào khác đưa phim ra rạp. “Trong phim đầu, tôi đụng độ một người anh (chỉ Lý Hải - PV). Tôi học được bài học chọn thời điểm an toàn. Bộ phim của tôi ra mắt đúng vào dịp mùa cưới, nên tôi thấy đây là thời điểm phù hợp.

Xuân Lan chia sẻ thêm cô không dám nhảy vào mùa phim Tết, do có quá nhiều tên tuổi thành công nhảy vào thị trường cao điểm nhất năm. Cô nói chỉ núp bèo, hy vọng an toàn khi “lâu lâu xuất hiện đưa phim ra rạp”.

Lần thứ hai làm phim điện ảnh, đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm cũng cho biết anh muốn thực hiện bộ phim về miền Tây, nơi anh sinh ra và lớn lên. "May mắn vì vợ tôi - Xuân Lan đề xuất làm phim về miền Tây. Thời gian quay về miền Tây sống để làm phim cho tôi nhiều cảm xúc. Hiếu và tình là điều người Việt Nam luôn coi trọng và hướng về. Việc kể câu chuyện về sự hiếu thuận là trải nghiệm đáng quý", Nguyễn Ngọc Lâm nói.

Cuộc đua của loạt phim Việt

Cuối tháng 11, ồ ạt phim Việt trở lại rạp. Hiện Truy tìm Long Diên Hương dẫn đầu cuộc đua doanh thu, sắp thu 100 tỷ đồng sau một tuần.

Trong khi đó, Quán Kỳ Nam và Bẫy tiền - hai phim Việt chuẩn bị ra mắt - được giới chuyên môn nhận xét là dàn dựng chỉn chu, đậm chất điện ảnh và tiếp tục tạo áp lực cạnh tranh trên đường đua phòng vé.

Vai diễn Sáu Sếu gắn với NSƯT Hữu Châu 20 năm lên phim điện ảnh.

Cưới vợ cho cha có hướng đi riêng với câu chuyện đậm màu sắc miền Tây, xoay quanh tình phụ tử và những góc khuất cảm xúc đời thường. Bộ phim đánh dấu lần hiếm hoi NSƯT Hữu Châu mang vai diễn ông Sáu Sếu, nhân vật gắn bó với ông suốt gần 20 năm trên sân khấu, lên màn ảnh rộng, cạnh tranh phim trăm tỷ đồng.

Tại buổi showcase, NSƯT Hữu Châu kể cái duyên gắn với vai diễn. "Ông Sáu Sếu sống với tôi gần 20 năm. Cảm ơn đạo diễn và nhà sản xuất nhớ đến. Tôi hạnh phúc được nhận vai diễn trọn vẹn từ sân khấu sang điện ảnh", nam nghệ sĩ chia sẻ.

NSƯT Hữu Châu nói thêm ông nhớ nhất cảnh ông Sáu Sếu đánh con trai Út Tửng (Trương Minh Thảo thủ vai). Ông khen nam diễn viên diễn có cảm xúc và ra được tinh thần cha con.

Thúy Diễm đóng vai mẹ đơn thân, ban đầu không được gia đình Hữu Châu nhìn nhận. Trở lại điện ảnh với vai diễn người phụ nữ hoàn cảnh bất hạnh, nữ diễn viên nói cô muốn truyền đi thông điệp tích cực thông qua vai diễn. “Không phải ai cũng may mắn tìm thấy hạnh phúc ngay lần đầu lựa chọn. Nhưng đừng từ bỏ niềm tin vào tương lai. Chỉ cần sống tốt, yêu hết mình thì điều tốt đẹp luôn chờ phía trước”, cô chia sẻ về vai diễn.