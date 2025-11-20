Sau một thập kỷ vắng bóng màn ảnh rộng kể từ Cha Và Con Và… (2015), Đỗ Thị Hải Yến đánh dấu sự trở lại đầy tinh tế với điện ảnh qua vai diễn Kỳ Nam trong tác phẩm Quán Kỳ Nam (2024). Bộ phim, được quay hoàn toàn bằng phim nhựa 35mm, lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 1980, kể về người phụ nữ góa bụa, có xuất thân trí thức, âm thầm mưu sinh bằng nghề nấu cơm tháng trong khu chung cư cũ.

Vai Kỳ Nam là một thử thách sâu sắc, một nhân vật có nội tâm kín đáo, chịu nhiều tổn thương thời cuộc và nỗi mất mát không tên. Nữ nghệ sĩ đã thể hiện vai diễn này một cách tỉ mẩn và cẩn trọng, từ dáng đi, cách đứng cho đến sự chậm rãi, kín kẽ trong ngữ điệu.

Nữ diễn viên khẳng định sự trở lại không phải để gây chú ý mà là một lần "trở về" với giấc mơ điện ảnh và cảm xúc chân thật nhất mà nghệ thuật mang lại. Cô yêu những nhân vật như Kỳ Nam - một người phụ nữ phải đối diện với biến cố bằng sự bền bỉ, mạnh mẽ, xứng đáng được kể trên màn ảnh.

Sinh năm 1982 tại Bắc Ninh, Đỗ Thị Hải Yến mang trong mình nét đẹp thuần khiết, đậm chất Á Đông. Cô tốt nghiệp Trường Múa Việt Nam sau bảy năm theo học, nền tảng múa ballet đã hun đúc cho cô một vóc dáng mảnh mai, dẻo dai cùng thần thái thanh thoát, uyển chuyển – những yếu tố giúp cô tạo nên khí chất riêng biệt trên màn ảnh.

Sự nghiệp diễn xuất của Đỗ Thị Hải Yến bắt đầu khi cô chỉ mới 17 tuổi với vai nhỏ trong Mùa Hè Chiếu Thẳng Đứng (1999) của đạo diễn Trần Anh Hùng. Tuy nhiên, cánh cửa danh vọng thực sự mở ra khi cô được chọn vào vai nữ chính trong một siêu phẩm Hollywood.

Vai Phượng trong bộ phim điện ảnh Hollywood Người Mỹ Trầm Lặng (The Quiet American, năm 2002) chính là bước ngoặt chấn động, đưa tên tuổi Đỗ Thị Hải Yến ra thế giới. Cô được xem là nữ diễn viên quốc tịch Việt Nam đầu tiên đóng vai có thoại tiếng Anh trong một bộ phim Hollywood lớn.

Phượng - người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp, quyến rũ đứng giữa cuộc tình tay ba phức tạp với hai người đàn ông ngoại quốc do hai tài tử gạo cội là Michael Caine và Brendan Fraser thủ vai.

Diễn xuất của Đỗ Thị Hải Yến không hề bị lép vế trước dàn sao quốc tế, cô thể hiện thành công vẻ đẹp bí ẩn, kiêu hãnh và nội tâm sâu sắc của một người phụ nữ Việt thời chiến.

Ở thời điểm đó, Đỗ Thị Hải Yến đã vượt qua hơn 2.000 ứng viên để giành được vai diễn Phượng trong bộ phim Người Mỹ Trầm Lặng (2002) của đạo diễn Phillip Noyce.

Sự nghiệp của Đỗ Thị Hải Yến có những dấu son rực rỡ như Đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong Người Mỹ Trầm Lặng (2002) tại Giải thưởng Vệ tinh (Satellite Award) của Viện Báo chí Quốc tế IPA lần thứ 7 (2003); giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải Cánh diều Vàng (2005) và Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 (2007) với tác phẩm Chuyện Của Pao; giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế lần thứ 5 (Vietnamese International Film Festival - 2011) với vai diễn trong Cánh Đồng Bất Tận.

Ngoài ra, cô cũng được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải Cánh diều Vàng lần thứ 8. Đỗ Thị Hải Yến còn tham gia vào Cha Và Con Và,... - tác phẩm tham dự Liên hoan phim Quốc tế Berlin.

Gương mặt cô mang nét thơ ngây, mong manh nhưng ánh mắt lại chứa đựng chiều sâu nội tâm, có thể biến hóa từ cô gái dân tộc thiểu số hồn nhiên trong Chuyện Của Pao đến gái điếm khốn khổ đầy day dứt trong Cánh Đồng Bất Tận. Sau khi sinh ba con, cô vẫn giữ được phong độ, vẻ đẹp tươi mới, được nhận xét là ngày càng "trưởng thành một cách duyên dáng".

Điều làm nên sự khác biệt của Đỗ Thị Hải Yến chính là khí chất tao nhã, kiêu hãnh và rất nghệ sĩ. Nền tảng múa giúp cô có thần thái tinh tế, sự dẻo dai và khả năng biểu cảm linh hoạt. Cô luôn giữ được sự kín đáo, chậm rãi trong con đường nghệ thuật, không vội vã, chỉ chọn những vai diễn mà cô thực sự tin và muốn sống cùng.

Cô được xem là "gương mặt đã được định danh của điện ảnh" dù số phim tham gia chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điều này cho thấy sự lựa chọn kịch bản thông minh, luôn ưu tiên các dự án nghệ thuật có chiều sâu.