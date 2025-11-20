Tối 19/11, buổi ra mắt phim Cưới Vợ Cho Cha đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông lẫn khán giả yêu điện ảnh Việt. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên chủ chốt gồm NSƯT Hữu Châu, NSND Hồng Vân, Trương Minh Thảo, Thúy Diễm, Đình Khang… cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí. Không khí tại rạp vô cùng sôi động khi các nghệ sĩ lần lượt xuất hiện trên thảm đỏ, giao lưu và chia sẻ về dự án mới đầy tính chữa lành.

Giữa dàn nghệ sĩ xuất hiện tại buổi công chiếu, ca sĩ Vũ Hà trở thành tâm điểm được truyền thông lẫn khán giả đặc biệt quan tâm. Nam ca sĩ gây chú ý khi bước lên thảm đỏ với mái tóc hồng nổi bật, phong thái tươi tắn và tự tin. Đây là lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng của Vũ Hà sau ồn ào liên quan đến việc phải hầu tòa vì cáo buộc đánh bạc - vụ việc từng khiến tên tuổi của anh phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội trong thời gian qua.

Cưới Vợ Cho Cha là bộ phim khai thác câu chuyện gia đình theo hướng cảm động nhưng vẫn đan cài nhiều yếu tố giải trí quen thuộc của thị trường phim Việt hiện nay. Dự án đánh dấu sự kết hợp của các diễn viên gạo cội như Hồng Vân - Hữu Châu cùng lớp diễn viên trẻ, mang lại kỳ vọng về một tác phẩm dung hòa được chiều sâu cảm xúc và sự tươi mới trong cách kể chuyện. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được tiết lộ, bộ phim đã tạo được sự chú ý bởi bối cảnh gần gũi, chủ đề dễ đồng cảm và thông điệp về tình thân mà bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy mình trong đó.

