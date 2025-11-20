Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Lý Nhã Kỳ - Lê Hoàng Phương đọ sắc bùng nổ, 1 nghệ sĩ lần đầu xuất hiện sau khi phải hầu tòa

00:16 20/11/2025
Buổi ra mắt phim Cưới Vợ Cho Cha trở thành tâm điểm chú ý của làng giải trí khi quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám.

Tối 19/11, buổi ra mắt phim Cưới Vợ Cho Cha đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông lẫn khán giả yêu điện ảnh Việt. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên chủ chốt gồm NSƯT Hữu Châu, NSND Hồng Vân, Trương Minh Thảo, Thúy Diễm, Đình Khang… cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí. Không khí tại rạp vô cùng sôi động khi các nghệ sĩ lần lượt xuất hiện trên thảm đỏ, giao lưu và chia sẻ về dự án mới đầy tính chữa lành.

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Lý Nhã Kỳ - Lê Hoàng Phương đọ sắc bùng nổ, 1 nghệ sĩ lần đầu xuất hiện sau khi phải hầu tòa- Ảnh 1.

Giữa dàn nghệ sĩ xuất hiện tại buổi công chiếu, ca sĩ Vũ Hà trở thành tâm điểm được truyền thông lẫn khán giả đặc biệt quan tâm. Nam ca sĩ gây chú ý khi bước lên thảm đỏ với mái tóc hồng nổi bật, phong thái tươi tắn và tự tin. Đây là lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng của Vũ Hà sau ồn ào liên quan đến việc phải hầu tòa vì cáo buộc đánh bạc - vụ việc từng khiến tên tuổi của anh phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội trong thời gian qua.

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Lý Nhã Kỳ - Lê Hoàng Phương đọ sắc bùng nổ, 1 nghệ sĩ lần đầu xuất hiện sau khi phải hầu tòa- Ảnh 2.

Cưới Vợ Cho Cha là bộ phim khai thác câu chuyện gia đình theo hướng cảm động nhưng vẫn đan cài nhiều yếu tố giải trí quen thuộc của thị trường phim Việt hiện nay. Dự án đánh dấu sự kết hợp của các diễn viên gạo cội như Hồng Vân - Hữu Châu cùng lớp diễn viên trẻ, mang lại kỳ vọng về một tác phẩm dung hòa được chiều sâu cảm xúc và sự tươi mới trong cách kể chuyện. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được tiết lộ, bộ phim đã tạo được sự chú ý bởi bối cảnh gần gũi, chủ đề dễ đồng cảm và thông điệp về tình thân mà bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy mình trong đó.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:
Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Lý Nhã Kỳ - Lê Hoàng Phương đọ sắc bùng nổ, 1 nghệ sĩ lần đầu xuất hiện sau khi phải hầu tòa- Ảnh 3.

Lý Nhã Kỳ

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Lý Nhã Kỳ - Lê Hoàng Phương đọ sắc bùng nổ, 1 nghệ sĩ lần đầu xuất hiện sau khi phải hầu tòa- Ảnh 4.

Thân Thúy Hà - Trương Thế Vinh

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Lý Nhã Kỳ - Lê Hoàng Phương đọ sắc bùng nổ, 1 nghệ sĩ lần đầu xuất hiện sau khi phải hầu tòa- Ảnh 5.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Lý Nhã Kỳ - Lê Hoàng Phương đọ sắc bùng nổ, 1 nghệ sĩ lần đầu xuất hiện sau khi phải hầu tòa- Ảnh 6.

Phương Nam

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Lý Nhã Kỳ - Lê Hoàng Phương đọ sắc bùng nổ, 1 nghệ sĩ lần đầu xuất hiện sau khi phải hầu tòa- Ảnh 7.

Lương Thế Thành - Tường Vi

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Lý Nhã Kỳ - Lê Hoàng Phương đọ sắc bùng nổ, 1 nghệ sĩ lần đầu xuất hiện sau khi phải hầu tòa- Ảnh 8.

Trần Anh Huy - Lâm Thanh Nhã

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Lý Nhã Kỳ - Lê Hoàng Phương đọ sắc bùng nổ, 1 nghệ sĩ lần đầu xuất hiện sau khi phải hầu tòa- Ảnh 9.

Minh Anh - Yên Đan

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Lý Nhã Kỳ - Lê Hoàng Phương đọ sắc bùng nổ, 1 nghệ sĩ lần đầu xuất hiện sau khi phải hầu tòa- Ảnh 10.

Đỗ Nhật Hoàng - Đình Khang

 

