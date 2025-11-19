Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 46, sự kiện thường niên được mệnh danh là "Oscar của Hàn Quốc", chính thức diễn ra vào tối nay, ngày 19/11/2025 tại khán phòng KBS Hall (Seoul), nhằm vinh danh những tác phẩm và cá nhân xuất sắc nhất màn ảnh rộng trong năm qua. Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay chính là việc đánh dấu một kỷ nguyên mới khi bộ đôi diễn viên Han Ji Min và Lee Je Hoon lần đầu tiên đảm nhận vai trò dẫn dắt (MC), thay thế cho "biểu tượng Rồng Xanh" Kim Hye Soo sau 30 năm gắn bó.

Hyun Bin và Son Ye Jin đã được xướng tên ở các hạng mục danh giá là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho các tác phẩm điện ảnh của riêng họ. Khoảnh khắc này đang gây sốt mạng xã hội khi cặp vợ chồng cùng nắm tay nhau trở thành Ảnh đế - Ảnh hậu ở giải thưởng danh giá hàng đầu Hàn Quốc.

Vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin sở hữu những chiếc cúp danh giá.

Hyun Bin chia sẻ niềm vui với vợ trong khoảnh khắc được xướng tên Ảnh đế.

Trong phim Harbin, Hyun Bin hóa thân thành Ahn Jung Geun, một anh hùng dân tộc tiêu biểu của Hàn Quốc. Bối cảnh phim là năm 1909, xoay quanh hành trình nguy hiểm của Ahn Jung Geun và các nhà hoạt động độc lập thực hiện nhiệm vụ ám sát vị chỉ huy cấp cao của Nhật Bản, nhằm chấm dứt sự chiếm đóng.

Hyun Bin đã nỗ lực giảm cân, thay đổi tạo hình để khắc họa chân thực một chiến sĩ yêu nước kiên cường, gai góc, luôn mang trong mình nỗi đau dân tộc và áp lực từ bỏ gia đình vì lý tưởng.

Tại hạng mục của mình, nam diễn viên đã xuất sắc vượt qua những đối thủ nặng ký như Lee Byung Hun (phim No Other Choice), Jo Jung Suk (phim My Daughter Is a Zombie), Park Jung Min (phim The Ugly) hay Sul Kyung Gu (phim A Normal Family).

Khoảnh khắc Hyun Bin được xướng tên cho giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Cuộc chiến tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Rồng Xanh 46 được ví như một màn "tử chiến" lịch sử, với tâm điểm là sự đối đầu trực tiếp giữa hai "chị đại" hàng đầu của làn sóng Hallyu: Song Hye Kyo và Son Ye Jin. Ngoài ra, trong danh sách còn có những cái tên như Yoona, Lee Jae In, Lee Hye Young.

Cuối cùng, Son Ye Jin đã là người chiến thắng. Bộ phim của cô là No Other Choice cũng càn quét gần hết các đề cử lớn của đêm trao giải. Vai diễn của Son Ye Jin được giới chuyên môn đánh giá cao về sự tinh tế và khả năng truyền tải cảm xúc nội tâm, phù hợp với gu thẩm mỹ của ban giám khảo Rồng Xanh.

Son Ye Jin ngỡ ngàng trong khoảnh khắc được xướng tên.

Son Ye Jin thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Tác phẩm No Other Choice thu về hàng loạt giải thưởng quan trọng như Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc. Đây là một thành tích hoàn toàn xứng đáng cho chất lượng của tác phẩm và nhận được sự ủng hộ từ khán giả và các nhà phê bình.

Phim lấy bối cảnh xã hội Hàn Quốc hiện đại, tập trung vào những bi kịch cá nhân dưới áp lực của chủ nghĩa tư bản tàn khốc và thị trường việc làm khắc nghiệt. Man Soo (do Lee Byung Hun thủ vai) là một quản lý trung niên, đã cống hiến 25 năm cho công ty sản xuất giấy. Cuộc sống yên bình của anh và người vợ tháo vát Mi Ri (do Son Ye Jin thủ vai) cùng các con đột ngột thay đổi khi Man Soo bị sa thải một cách phũ phàng.

Bị dồn vào đường cùng, Man Soo vạch ra một kế hoạch tuyệt vọng và tàn độc: loại bỏ các đối thủ cạnh tranh (những người có trình độ cao hơn anh) bằng những biện pháp cực đoan để tự tạo cơ hội việc làm cho mình. Quá trình này biến anh thành một kẻ giết người, đồng thời tiết lộ những bi kịch ẩn giấu của chính những nạn nhân.

Phim được mời tranh giải Sư tử Vàng (Golden Lion) tại Liên hoan phim Venice 2025. Tác phẩm được chọn là đại diện của điện ảnh Hàn Quốc tham dự hạng mục Phim Quốc tế Hay nhất tại Giải Oscar 2026.

No Other Choice giành được nhiều giải thưởng quan trọng.

Kết quả lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh 2025: - Phim xuất sắc nhất: No Other Choice - Đạo diễn xuất sắc nhất: Park Chan Wook phim No Other Choice - Nữ diễn viên xuất sắc: Son Ye Jin phim No Other Choice - Nam diễn viên xuất sắc: Hyun Bin phim Harbin - Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Kim Hye Young phim IT’s OKAY! - Nam diễn viên phụ xuất sắc: Lee Sung min phim No Other Choice - Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Park Jihyun phim Hidden Face - Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Ahn Bo Hyun phim Pretty Crazy - Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Kim Doyeon phim Idiot Girls and School Ghost: School Anniversary - Popularity Star Award: Park Jin Young, Lim Yoona, Hyun Bin, Son Ye Jin



