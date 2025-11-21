Nếu trước đây khán giả từng mê mẩn những “tổng tài bá đạo” bước ra từ tiểu thuyết, thì tập 23 Cách Em 1 Milimet chứng minh: mỹ nam Việt còn làm tốt hơn gấp nhiều lần. Viễn do Hà Việt Dũng thủ vai, tiếp tục là tâm điểm khiến dân mạng phải “gật gù”: Đẹp trai có, khí chất có, sự sắc sảo thì thuộc hàng “không có đỉnh nhất, chỉ có đỉnh hơn”.

Tập 23 mở ra đúng kiểu cao trào mà khán giả chờ đợ, một Viễn bình tĩnh đến lạnh sống lưng khi phát hiện mình đang bị thuê người theo dõi. Nhưng cách anh xử lý mới là điều khiến người xem phải… sợ thay Nghiêm.

Nghiêm muốn nhờ thám tử tìm bằng chứng ngoại tình của vợ và Viễn, thậm chí còn nghĩ tới việc nguỵ tạo bằng chứng

Trong một phân đoạn gây sốt cộng đồng mạng, Viễn ngồi trầm ngâm, ánh mắt sắc, đúng phong thái tổng tài. Anh biết quá rõ có điều gì đó không đúng, có người bám đuôi, có ai đó muốn tìm bằng chứng chống lại anh. Thậm chí, trong cuộc trò chuyện với thám tử, Viễn còn khiến người này phải công nhận về sự sắc sảo của mình.

Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn, Viễn đã tự điều tra và lần ra danh tính kẻ theo dõi, một người đàn ông tên Trung vốn là luật sư.

Tất cả không thể qua mắt được tổng tài Viễn

Viễn không chỉ dừng ở việc biết ai đang theo dõi mình. Anh còn đào sâu và phát hiện Trung là bạn học, là bạn thân chí cốt của… Nghiêm. Và cũng là bằng chứng hoàn hảo cho Viễn hiểu rằng Nghiêm đang thực sự muốn hại mình.

Nhưng nếu Nghiêm nghĩ Viễn sẽ rơi vào cái bẫy này thì… xin chia buồn.

Viễn chỉ xem đó là cơ hội để giăng một chiếc bẫy lớn hơn.

Thông minh, điềm tĩnh và sắc lạnh - đó là năng lượng mà Hà Việt Dũng truyền vào nhân vật. Viễn không nóng giận, không bối rối, trái lại càng bị theo dõi thì anh càng… cười nửa miệng. Thay vì phản kích ngay lập tức, Viễn chọn cách để Trung tiếp tục hành động. Tất cả đều nằm trong tính toán, như thể anh đang dẫn dắt cả cuộc chơi. Chả cần nhiều lời thoại, nhưng ánh mắt và biểu cảm của Hà Việt Dũng đủ khiến khán giả rùng mình: Đây là người đàn ông mà bạn không bao giờ muốn đối đầu.

Dưới đoạn video cảnh phim này, netizen để lại nhiều bình luận khen ngợi Viễn: - Tóm lại là Viễn vẫn cừ hơn Nghiêm 1 cái đầu. - Chắc chỉ có tiểu thuyết mới viết nổi ông Viễn như thế này. - Trí tuệ tột đỉnh, lại tổng tài nhiều xiền, ôi Viễn ơi! - Phim này xem không dám rời mắt 1 phút nào. Nghiện mất rồi.

Một mỹ nam vừa có visual sắc nét, vừa có khí chất sang, lạnh, cuốn, lại thông minh kiểu "đáng gờm", bảo sao khán giả gọi luôn Viễn là “tổng tài chuẩn bản nâng cấp”. Không cần đánh đấm, không cần đao to búa lớn, Viễn chỉ cần một ánh mắt là đủ làm người xem ngồi thẳng lưng.



