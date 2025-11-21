Bức ảnh khiến Song Hye Kyo vướng thị phi

Một trong những hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất trong đêm trao giải là khoảnh khắc máy quay ghi lại biểu cảm của Song Hye Kyo khi Son Ye Jin được xướng tên Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Song Hye Kyo mỉm cười và vỗ tay chúc mừng đồng nghiệp. Hành động diễn ra trong tích tắc nhưng đủ khiến cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi.

Trên mạng xã hội Weibo, cư dân mạng xứ Trung "đào" lại chuyện tình đã kết thúc gần 15 năm của Song Hye Kyo và Hyun Bin, thậm chí đặt câu hỏi “nếu không chia tay, liệu giải thưởng năm nay có thuộc về cô?”.

Biểu cảm của Song Hye Kyo khi Son Ye Jin thắng giải gây sốt.

Quan điểm này gây phản ứng trái chiều, nhiều người cho rằng việc liên tục nhắc lại chuyện cũ là vô duyên, nhất là khi Hyun Bin - Son Ye Jin đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Song Hye Kyo và Hyun Bin từng hẹn hò sau bộ phim The world that they live in (2008) sau đó "đường ai nấy đi" sau hai năm bên nhau. Từ đó, cả hai hạn chế xuất hiện chung sự kiện. Vì vậy, khoảnh khắc này được xem là hiếm có.

Điều ồn ào hơn cả lại là tin Song Hye Kyo nhận được 0 phiếu bầu ở hạng mục Nữ chính xuất sắc, đứng thứ 3 top tìm kiếm Weibo. Dưới bài đăng, nhiều người tỏ thái độ không đồng tình, cho rằng Song Hye Kyo có danh tiếng lớn, lượng người hâm mộ đông và nhiều tác phẩm nổi bật nhưng không được giới chuyên môn công nhận.

Bên cạnh sự ủng hộ, Song Hye Kyo cũng đối mặt nhiều bình luận tiêu cực. Một bộ phận khán giả nhận xét phong độ diễn xuất của cô lên xuống thất thường. The glory giúp cô lấy lại thiện cảm, nhưng sau đó Dark nuns không tạo được dấu ấn, kịch bản lỏng lẻo và lối diễn bị đánh giá là một màu.

Các số ý kiến khác lại chỉ ra nền điện ảnh Hàn Quốc năm qua không có nhiều tác phẩm nổi trội, mặt bằng chung thấp nên kết quả giải thưởng không tạo được sự bùng nổ như các năm trước. Vì vậy, việc bàn tán quá nhiều quanh kết quả hay chuyện cũ của các ngôi sao là điều không cần thiết.

Song Hye Kyo ngồi cạnh tài tử Jung Sung Il.

Song Hye Kyo không đi thảm đỏ, cô xuất hiện tại hàng ghế đầu với vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch, thu hút sự chú ý ngay khi máy quay lia đến. Điều khiến người hâm mộ phấn khích hơn cả là cô ngồi cạnh Jung Sung Il, bạn diễn trong The Glory . Cả hai từng được nhiều khán giả ghép đôi, mong chờ một “happy ending” (cái kết có hậu) ngoài đời thực.

Sắp tới, Song Hye Kyo kỳ vọng tạo dấu ấn trong sê-ri Netflix Slowly but Fiercely khi hợp tác cùng tài tử Gong Yoo, tái ngộ biên kịch Noh Hee Kyung - người đứng sau loạt phim kinh điển như Ngọn gió mùa đông năm ấy , It’s Okay That’s Love , Our Blues … Phim lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc từ thập niên 1960-1980.