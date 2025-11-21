Hãy cứu Triệu Lệ Dĩnh khỏi Huỳnh Hiểu Minh!

Triệu Lệ Dĩnh những năm gần đây liên tục bùng nổ danh tiếng với loạt phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Gió Thổi Bán Hạ và Dữ Phượng Hành, vươn lên dẫn đầu trong nhóm tiểu hoa 85 của Cbiz. Tuy nhiên, hai bộ phim điện ảnh mới ra mắt trong năm nay của cô là Hoa Hướng Dương và Tương Viên Lộng đều có doanh thu không khả quan, phim ngắn Tại Nhân Gian lại đạt lượng người xem không như kỳ vọng. Vì vậy, độ hot của cô bị đánh giá là thua xa kỳ phùng địch thủ Dương Mịch - người rất thành công với bom tấn Sinh Vạn Vật thời gian qua.

Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh còn đối mặt với một mối lo lớn khác: sự sa sút liên tục của bạn diễn Huỳnh Hiểu Minh có thể làm liên lụy đến dự án truyền hình mới nhất của cô là Người Xây Thành, khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang và kêu gọi giải cứu thần tượng.

Huỳnh Hiểu Minh là rủi ro của Triệu Lệ Dĩnh

Huỳnh Hiểu Minh từng là một trong những tài tử hàng đầu của Trung Quốc, nổi tiếng với những vai diễn tổng tài, hoàng đế hay nhân vật chính "bảo chứng" phòng vé. Thế nhưng, trong vài năm gần đây, tên tuổi anh liên tiếp gắn với thất bại. Bộ phim điện ảnh mới nhất của anh là Câu Lạc Bộ Ánh Dương (Sunshine Club), ra mắt với kỳ vọng cao nhưng doanh thu phòng vé vô cùng thấp. Dù đã nỗ lực thay đổi hình ảnh, giảm cân, cạo đầu, đầu tư diễn xuất, Huỳnh Hiểu Minh vẫn không thể thu hút khán giả như trước.

Sự lao dốc của Huỳnh Hiểu Minh không chỉ dừng ở doanh thu phòng vé. Trong vài tháng qua, anh liên tục tham gia các dự án điện ảnh và truyền hình nhưng đều không đạt kỳ vọng. Mỗi thất bại càng củng cố lo ngại của khán giả về khả năng "gánh team" của anh, đặc biệt là khi đứng cạnh những ngôi sao có sức hút mạnh mẽ như Triệu Lệ Dĩnh. Sự nghiệp rơi vào giai đoạn khủng hoảng này khiến cộng đồng mạng đặt câu hỏi liệu Huỳnh Hiểu Minh có còn là lựa chọn an toàn cho các dự án trọng điểm hay không.

Trong bối cảnh đó, Người Xây Thành - bộ phim hợp tác giữa Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh trở thành tâm điểm của truyền thông và người hâm mộ. Phim được chuyển thể từ ký sự Thành Phố Nông Dân Trung Quốc của Chu Hiểu Quân, kể về hành trình xây dựng thành phố từ nông dân tại Chiết Giang những năm 1980. Triệu Lệ Dĩnh vào vai Lý Thu Bình, một cán bộ tiên phong dẫn dắt nông dân xây dựng đô thị, còn Huỳnh Hiểu Minh đảm nhận vai Trịnh Đức Thành, đồng hành cùng cô trong quá trình đầy gian nan này.

Bộ phim vốn được kỳ vọng sẽ là bom tấn truyền hình cuối năm, bởi đề tài giàu tính nhân văn và lịch sử. Tuy nhiên, có hai yếu tố khiến fan lo ngại. Thứ nhất, bản phim cải biên nhân vật trung tâm từ nam sang nữ, khiến nhiều khán giả nghi ngờ chất lượng chuyển thể và lo sợ sẽ mất đi tinh thần nguyên tác. Một số ý kiến cho rằng thay đổi này nhằm nhấn mạnh vai trò tiên phong của nữ giới trong thời đại mới, nhưng vẫn gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Thứ hai, với chuỗi thất bại liên tiếp của Huỳnh Hiểu Minh, nhiều người hoài nghi liệu anh có đủ sức "gánh phim", hay sẽ kéo dự án đi xuống, làm Triệu Lệ Dĩnh phải gánh toàn bộ áp lực.

Fan kêu gọi "giải cứu thần tượng"

Trước những nguy cơ này, cộng đồng fan Triệu Lệ Dĩnh đã đồng loạt lên tiếng. Họ không muốn thần tượng mình phải chịu rủi ro, bị gán nhãn "phim thất bại" chỉ vì bạn diễn kém sức hút. Trên mạng xã hội, khẩu hiệu "Hãy cứu Triệu Lệ Dĩnh khỏi Huỳnh Hiểu Minh" lan truyền mạnh mẽ. Fan đề nghị công ty quản lý và nhà sản xuất cân nhắc kỹ lưỡng các quyết định, có thể thương lượng lại điều khoản để Triệu Lệ Dĩnh không phải chịu toàn bộ áp lực nếu phim thất bại.

Tiếng nói từ người hâm mộ cho thấy mối quan tâm không chỉ đến thành công thương mại mà còn là uy tín và hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh trong ngành giải trí. Họ mong cô được làm việc cùng những bạn diễn đang có phong độ tốt, để bảo vệ thương hiệu cá nhân và đảm bảo dự án mới trở thành bước tiến trong sự nghiệp, thay vì rủi ro đáng tiếc.

Bản thân Xây Thành Giả vẫn là một cơ hội lớn cho Triệu Lệ Dĩnh. Vai Lý Thu Bình không phải nữ chính chỉ biết yêu đương, mà là hình ảnh lãnh đạo, tiên phong, có chiều sâu và nhiều tầng cảm xúc. Nếu hóa thân xuất sắc, Triệu Lệ Dĩnh sẽ khẳng định được khả năng diễn xuất hạng nặng, nâng tầm tên tuổi về cả mặt thương mại lẫn nghệ thuật.

Tuy nhiên, rủi ro là rất lớn. Nếu bộ phim thất bại vì kịch bản, rating hoặc khán giả không mặn mà, Triệu Lệ Dĩnh sẽ đối diện nguy cơ bị ảnh hưởng danh tiếng. Sự sa sút của Huỳnh Hiểu Minh có thể kéo theo "hiệu ứng domino", khiến cả dự án phải chịu kết quả tiêu cực. Chính vì vậy, fan càng tỏ rõ sự quan tâm và kêu gọi nhà sản xuất cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo thần tượng được đặt đúng chỗ trong dự án trọng điểm.

Hiện tại, Người Xây Thành vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và dự kiến phát sóng vào cuối năm, đồng thời trên truyền hình và nền tảng trực tuyến. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những dự án giúp Triệu Lệ Dĩnh khẳng định đẳng cấp diễn viên hạng nặng và mở ra cơ hội hợp tác với các bạn diễn tài năng khác.

Với Huỳnh Hiểu Minh, bộ phim cũng là cơ hội phục hồi hình ảnh, nhưng đó là một canh bạc mạo hiểm. Nếu thất bại tiếp tục, uy tín và danh tiếng của anh sẽ tiếp tục bị đặt dấu hỏi, và điều này không chỉ ảnh hưởng đến anh mà còn kéo theo Triệu Lệ Dĩnh, người đã đặt niềm tin vào dự án.



