Trong dàn cast của Hậu Duệ Mặt Trời, Song Joong Ki từng được xem là tâm điểm nhờ hình tượng Đại úy Yoo chuẩn soái ca. Thế nhưng với nhiều khán giả, người “gây nghiện” nhất lại không phải nam chính, mà chính là nam phụ Seo Dae Young do Jin Goo thể hiện. Thời điểm phim phát sóng năm 2016, Jin Goo tạo nên một hiện tượng đặc biệt: gương mặt rắn rỏi, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa sự ấm áp, cộng thêm mối tình khắc khoải cùng Yoon Myeong Joo khiến anh trở thành biểu tượng nam tính kiểu mới của truyền hình Hàn. Nhiều người còn nhận xét Jin Goo đẹp hơn cả Song Joong Ki, theo phong cách “đàn ông đích thực” mà màn ảnh thời đó đang thiếu.

Cũng vì quá ấn tượng, hình tượng Seo Dae Young đã trở thành chuẩn mực visual của Jin Goo trong lòng công chúng. Thế nhưng những năm sau, hình ảnh nam diễn viên khiến khán giả liên tục "bật ngửa". Không ít lần Jin Goo xuất hiện trong trạng thái xuống sắc thấy rõ: gương mặt có phần sạm đi, đường nét bị thô hơn so với thời hoàng kim, thần thái cũng bớt phần cuốn hút. Nhưng điều gây tranh cãi nhất phải kể đến mái tóc dài phản chủ mà anh duy trì suốt một thời gian. Từ kiểu tóc cắt ngắn gọn gàng, mạnh mẽ trong Hậu Duệ Mặt Trời, Jin Goo chuyển sang nuôi tóc dài, tạo cảm giác vừa già vừa nặng nề. Nhiều fan thẳng thắn cho rằng chỉ riêng mái tóc đã kéo tụt phong độ của nam tài tử xuống vài bậc.

Khán giả không trách Jin Goo xuống sắc vì ai rồi cũng bước qua thời hoàng kim, mà bởi sự biến đổi quá đột ngột khiến công chúng khó chấp nhận. Và rồi đến “cú sốc” mang tên Moon River. Trong bộ phim cổ trang mới, Jin Goo vào vai Tể tướng Kim Han Chul - một nhân vật quyền lực, mưu lược và có phần đáng sợ. Nam diễn viên xuất hiện với bộ râu dài, gương mặt u ám. Biết rằng đó là hoá trang để hợp nhân vật, nhưng khi những hình ảnh đầu tiên xuất hiện, mạng xã hội lập tức dậy sóng: "Đây thật sự là Seo Dae Young sao?", "Không muốn tin người từng đẹp hơn Song Joong Ki lại già thế này!".

Phản ứng ấy không phải vì chê bai mà xuất phát từ cảm giác tiếc nuối cho visual từng khiến màn ảnh Hàn bùng nổ. Ngày trước, Jin Goo nổi bật giữa một dàn mỹ nam nhờ chất nam tính mạnh mẽ nhưng rất tinh tế. Qua nhiều năm, dù diễn xuất của anh được đánh giá ngày càng sắc bén hơn, thì ngoại hình lại biến đổi theo hướng khó đoán.

Dù vậy, phải thừa nhận một điều: Jin Goo vẫn luôn là một diễn viên tôn trọng nghề, sẵn sàng hy sinh vẻ đẹp màn ảnh để nhập tâm vào nhân vật. Từ hình tượng soái ca quân nhân, gã đàn ông phong trần đến tể tướng lạnh lùng, anh chưa từng ngần ngại thử thách bản thân. Sự thay đổi visual gây sốc của Jin Goo thực chất chỉ là kết quả của việc anh chọn ưu tiên diễn xuất hơn hình tượng ngôi sao.

Sinh năm 1980, vào nghề đã 21 năm, Jin Goo không phải nghệ sĩ bùng nổ ngay từ những vai đầu tiên. Dù chăm chỉ nhưng phải mãi đến 2016, Jin Goo mới thực sự trở thành cái tên quốc dân nhờ Hậu Duệ Mặt Trời. Thế nhưng nếu Song Joong Ki tận dụng cú hit để vươn lên hàng sao hạng A, liên tục phủ sóng truyền thông, thì Jin Goo lại chọn lối đi “chậm mà chắc”. Anh đóng chính ở vài dự án sau đó nhưng không quá mặn mà với việc quảng bá hình ảnh hay tham gia show thực tế. Các bộ phim anh chọn cũng thường mang màu sắc nặng nề, đậm chiều sâu, kén người xem. Chính lựa chọn này khiến phần đông khán giả vẫn luôn nhớ về Jin Goo nhiều nhất qua vai diễn Seo Dae Young kinh điển.