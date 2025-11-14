Thời điểm hiện tại, bộ phim Dynamite Kiss đang thu hút được không ít sự chú ý của khán giả. Mới đây nhất, tác phẩm này trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội nhờ cảnh nóng của cặp đôi Jang Ki Yong - Ahn Eun Jin.

Nhiều người cảm thấy bất ngờ và phấn khích vì đây mới chỉ là tập 2, thế nhưng hai nhân vật chính đã có những phân cảnh vô cùng thân mật. Chính bởi thế, họ có lý do để mong chờ vào các tập sau, họ sẽ có thêm những cảnh nóng "rửa mắt" hơn nữa.

Tất nhiên, phải dành những lời ngợi khen cho Jang Ki Yong cùng với Ahn Eun Jin. Cả hai không chỉ hiện lên với vẻ ngoài đầy ấn tượng mà còn mang đến chemistry ấn tượng đến ngỡ ngàng trong mọi khung hình. Dù đây là một cảnh nóng, thế nhưng nó lại mang cảm giác nghệ thuật chứ không tục tĩu, khiến khán giả cảm nhận được trọn vẹn những diễn biến cảm xúc của hai nhân vật chính Kong Ji Hyeok và Ko Da Rim. Đặc biệt, khán giả cũng dành những lời ngợi khen cho khả năng thực hiện các cảnh hôn của Jang Ki Yong.

Bình luận của netizen về cảnh nóng trong tập 2 phim Dynamite Kiss:

- Nghe bảo phim này hôn 20 lần là ít đó, haha. - Ông này hôn đã lắm. - Trời ơi ngại quá, ngại quá cơ. - Lướt có xíu mà sốc ngang. - "Múc bang" trước rồi chuyện khác tính sau hả. - Ôi trời ơi, rạo rực vậy trời.

Nói thêm về Dynamite Kiss, đây là phim hài - lãng mạn xoay quanh câu chuyện của cặp đôi nhân vật chính Kong Ji Hyeok và Ko Da Rim. Kong Ji Hyeok làm việc trong một công ty chuyên sản phẩm trẻ em, là trưởng nhóm Mother TF. Trong khi đó, Ko Da Rim là nhân viên dưới quyền anh nhưng chưa được nhận vào làm chính thức.

Để có thể được tuyển chính thức, Ko Da Rim đã nói dối rằng cô có cả chồng lẫn con, đồng nghĩa với việc có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này. Mọi chuyện sẽ không có gì cả, nếu như hai người không bất đắc dĩ phải đóng giả một cặp tình nhân, từ đó tạo ra những tình huống bất ngờ nhưng chẳng kém phần lãng mạn.

(Theo SBS)