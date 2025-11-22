Dear X - cú nổ toàn cầu mới nhất của truyền hình Hàn Quốc đang tạo nên làn sóng lan rộng mạnh mẽ chưa từng thấy khi dẫn đầu 108 quốc gia chỉ sau thời gian ngắn phát hành. Là dự án mở màn cho tham vọng ra mắt toàn cầu của TVing, bộ phim không chỉ chiếm giữ top đầu các nền tảng OTT lớn như HBO Max, Disney+ Nhật Bản, Rakuten Viki hay STARZPLAY, mà còn chứng minh sức hút vượt biên giới của dòng phim Hàn thế hệ mới.

Ngay từ khi lên sóng Hàn Quốc vào ngày 6/11, Dear X đã cho thấy sức ảnh hưởng nội địa khi đứng hạng 1 hai tuần liên tiếp ở mục "đóng góp thuê bao trả phí mới" của TVing. Nhưng đến khi mở rộng phát hành quốc tế, bộ phim mới thực sự bùng nổ. Chỉ trong tuần đầu, phim lọt Top 3 tại Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và Ấn Độ trên Viki, đồng thời giữ vị trí số 1 ở 108 quốc gia, bao gồm các thị trường lớn như Mỹ, Anh, Pháp, Brazil, Mexico và Ấn Độ. Ở châu Á, phim cũng lọt Top 3 tại Disney+ Nhật Bản, và trở thành một trong những tác phẩm châu Á đạt hiệu suất tốt nhất trên HBO Max ở 17 thị trường. Tại Trung Đông và châu Phi, Dear X lần đầu tiên được STARZPLAY phát hành cùng phụ đề Ả Rập ngay thời điểm lên sóng - một chiến lược cho thấy tầm nhìn mở rộng của nội dung Hàn Quốc.

Điểm khiến Dear X được bàn tán nhiều nhất chính là nhân vật trung tâm Baek Ah Jin, do Kim Yoo Jung thủ vai. Cô là một người phụ nữ mang dã tâm sâu thẳm, không ngần ngại lợi dụng, thao túng hay dẫm đạp người khác để trèo lên vị trí cao nhất. Ah Jin lạnh lùng, sắc bén và đầy nguy hiểm - kiểu nhân vật khiến khán giả vừa phấn khích, vừa rùng mình.

Nhưng điều khiến hình tượng này trở nên đặc biệt chính là vẻ đẹp và sức hút choáng ngợp của Kim Yoo Jung, đến mức tạo ra cảm giác như "lấy hết may mắn trên đời". Đây không phải một câu nói cường điệu, mà là ấn tượng rõ rệt khi chứng kiến cách các nhân vật nam xoay quanh Ah Jin: dù biết cô tham vọng, biết cô giả tạo, biết mình đang bị dẫn dắt, họ vẫn không thoát ra được vòng xoáy cảm xúc dành cho cô.

Yoon Jun Seo (Kim Young Dae), Kim Jae Oh (Kim Do Hoon), hay gần đây nhất là Heo In Kang (Hwang In Yeop), đều trở thành những người đàn ông vừa mê đắm, vừa tổn thương vì Baek Ah Jin. Họ như bị hút vào ánh sáng của cô - ánh sáng đẹp đến mức làm lu mờ cả lý trí. Tập 5-6 cho thấy In Kang rơi hoàn toàn vào “bẫy” của Ah Jin, trở thành quân cờ mới nhất bị cô điều khiển, còn tập 7-8 tiếp tục phức tạp hóa mọi quan hệ với tin đồn hẹn hò và mối dây cảm xúc chằng chịt.

Đó chính là điều khiến nhân vật này thành công: sự tàn nhẫn của Baek Ah Jin không làm khán giả ghét bỏ, mà càng khiến họ bị cuốn vào, bởi tất cả được bao bọc trong vẻ quyến rũ gần như siêu thực của Kim Yoo Jung.

Không thể phủ nhận rằng Kim Yoo Jung đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất trong sự nghiệp. Nhan sắc của cô trong Dear X được khen ngợi là "không tì vết", "mỗi góc máy là một bức ảnh thời trang", "vừa đẹp, vừa nguy hiểm". Nhưng đẹp thôi chưa đủ, chính diễn xuất tạo nên sức nặng thật sự cho nhân vật Baek Ah Jin.

Cách Yoo Jung chuyển đổi giữa các lớp mặt nạ dịu dàng, trong sáng, mong manh khi cần, rồi sắc lạnh, sâu hiểm và đầy toan tính khi lộ bản chất được khán giả quốc tế gọi là "hoàn hảo đến đáng sợ". Cô diễn ánh mắt như thể chỉ một cái nghiêng đầu cũng đủ khiến người đối diện mất cảnh giác. Những lời khen như "Kim Yoo Jung là Baek Ah Jin", "diễn xuất đỉnh đến mức rùng mình", "không một khoảnh khắc nào nhàm" xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Có thể nói, hiếm khi nào một nhân vật phản anh hùng lại được yêu thích mạnh mẽ như thế và Kim Yoo Jung chính là lý do lớn nhất.