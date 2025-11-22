Giữa hàng loạt những nhân vật cá tính của Cách Em 1 Milimet, Mỹ Vân - tiểu thư con gái ông trùm Vỹ do Trương Thảo My thủ vai nổi bật như một trong những “rich kid điên tình” ấn tượng nhất màn ảnh Việt 2025. Vừa đẹp, vừa sắc lạnh, lại vừa nguy hiểm theo kiểu “muốn gì là phải có bằng được”, Mỹ Vân đang trở thành cái tên khiến khán giả vừa thích thú vừa phải dè chừng mỗi lần cô xuất hiện.

Tạo hình sang - sắc - ngông cùng khí chất con nhà trùm quyền lực giúp Mỹ Vân trở thành một trong những nhân vật nữ gây chú ý nhất khung giờ vàng VTV. Không chỉ sống sang, nói mạnh và yêu cực rắn, cô nàng còn có màn “bỏ gần 3 tỷ để chuộc crush” khiến cả bộ phim lẫn mạng xã hội bùng nổ.

Trong tập 23, mâu thuẫn giữa nhóm nhân vật chính đạt đến cao trào khi Mỹ Vân, trong một quyết định cực kỳ… Mỹ Vân, đã tự ý bỏ ra 2,7 tỷ đồng để trả nợ cho Biên. Với cô, đây không phải là “làm phúc”, mà là cách nhanh nhất để đánh dấu chủ quyền.

Sau khi chuyển khoản, cô thẳng thừng nói với cha mình ông trùm Vỹ: "Con đã trả nợ hộ anh Biên, nên anh Biên phải là người của con". Câu tuyên bố đầy tự tin khiến ông Vỹ chỉ bật cười, hỏi lại nguồn gốc số tiền rồi bỏ đi, mặc kệ sự tức tối của con gái. Nhưng Mỹ Vân nào để tâm. Điều cô muốn, chỉ có Biên.

Không chần chừ, Mỹ Vân gọi ngay cho Biên, vui vẻ gửi ảnh chuyển khoản như một lời nhắn: “Xong xuôi rồi đó, giờ anh thuộc về em". Nhưng cô đâu biết… cuộc gọi ấy được bật loa ngoài. Và toàn bộ nhóm bạn của Biên, trong đó có Thư đều nghe hết từ đầu tới cuối.

Qua điện thoại, Mỹ Vân hào hứng thông báo: "Em đã chuyển khoản cho bố 2 tỷ 7 rồi. Trả hết nợ cho anh rồi. Anh là người của em". Khi Biên im lặng, Mỹ Vân lập tức khó chịu: "Anh cứ như vậy càng khiến em muốn có anh bằng mọi giá. Đến khi nào em chán em sẽ tự để anh đi". Một câu nói đủ khiến cả khán giả cũng… muốn đứng bật dậy vì độ “điên tình” lẫn ngông nghênh của cô tiểu thư.

Vai Mỹ Vân được thể hiện bởi Trương Thảo My (Mya Trương), gương mặt mới sinh năm 13/9/2004, quê Lạng Sơn, hiện theo học tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Dù là lần đầu tiên góp mặt trong phim dài tập của VTV, Mya Trương gây ấn tượng mạnh nhờ vẻ đẹp sắc sảo, thần thái đài các phù hợp hoàn hảo hình tượng tiểu thư. Cô nàng cũng được khen nhờ lối diễn tự nhiên, ánh mắt có chiều sâu cũng như sự tự tin khi đứng cạnh dàn cast nhiều kinh nghiệm.

Nhiều khán giả đánh giá Mỹ Vân là một trong những nhân vật “ăn hình” nhất phim, còn Mya Trương hoàn toàn có thể trở thành gương mặt trẻ đáng chú ý của màn ảnh Việt trong thời gian tới.