Một số hình ảnh trong tập 1 mới phát sóng của Taxi Driver 3. (Ảnh chụp màn hình)

Phát sóng lúc 9h50 tối ngày 21 tháng 11 (giờ Hàn Quốc), tập đầu tiên của Taxi Driver 3 đã giới thiệu lại cho khán giả bộ tứ "Rainbow Five" được yêu mến gồm Kim Do Gi (Lee Je Hoon thủ vai), Jang Sung Chul (Kim Eui Sung thể hiện), Ahn Go Eun (Pyo Ye Jin thể hiện), Choi Kyung Ku (Jang Hyuk Jin thủ vai) và Park Jin Eon (Bae Yoo Ram thủ vai) khi những nhân vật này bắt đầu một nhiệm vụ nguy hiểm để giải cứu một nữ sinh trung học bị bắt cóc, Yoon Yi Seo (Cha Si Yeon thể hiện), bị một tổ chức tội phạm Nhật Bản giam giữ.

Theo báo cáo của Nielsen Korea, tập đầu tiên của phim đã đạt tỷ suất người xem cao nhất 11,1%, với tỷ suất người xem tại khu vực thủ đô Seoul là 9,9%, và đạt 3,13% trong nhóm khán giả 2049 (độ tuổi từ 20 đến 49). Đây là mức cao nhất trong số các phim truyền hình ngắn tập trên tất cả các kênh truyền hình tính đến năm 2025.

Sự kết hợp ăn ý giữa dàn diễn viên Lee Je Hoon, Kim Eui Sung, Pyo Ye Jin, Jang Hyuk Jin và Bae Yoo Ram vẫn là vô song. Quy mô toàn cầu và sự xuất hiện của nam diễn viên Nhật Bản nổi tiếng Kasamatsu Sho trong vai phản diện của tập phim đã tăng thêm nhiều tầng kịch tính cho màn ra mắt của Taxi Driver 3.

Ngay sau khi tập đầu phát sóng, người hâm mộ đã chia sẻ tràn ngập trên mạng xã hội những bình luận ca ngợi phim: "Trái tim tôi như vỡ òa khi nghe tin BGM Taxi Driver cuối cùng đã trở lại!", "Một tiếng mà cứ như 10 phút vậy. Thật tuyệt vời", và "Phần 3 ở một tầm cao mới. Háo hức chờ tập tiếp theo"...

Tập 2 của phim sẽ phát sóng tối nay, ngày 22 tháng 11, lúc 9h50 tối (theo giờ Hàn Quốc).