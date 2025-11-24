Bộ phim Đường Triều Quỷ Sự Lục: Trường An với sự tham gia của Dương Húc Văn và Dương Chí Cương, vẫn duy trì được sức hút mạnh mẽ. Điều này không chỉ nhờ vào các vụ án ly kỳ và chiều sâu văn hóa mà còn bởi sự đầu tư tỉ mỉ vào phục trang, bối cảnh, tái hiện trọn vẹn phong thái Thịnh Đường. Đặc biệt, bộ phim còn gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ dàn mỹ nhân nổi bật. Ngay cả những vai phụ hay nhân vật thoáng qua cũng được chọn lựa kỹ càng, ưu tiên những diễn viên vừa xinh đẹp, vừa có diễn xuất tốt và khí chất cực kỳ phù hợp với vai diễn, nhờ đó mỗi nhân vật đều được khắc họa một cách trọn vẹn.

Hứa Giai Kỳ

Trong phần truyện Quả Đào Vàng Xứ Khang, Khúc Gia Nương Tử - nàng vũ cơ áo đỏ do Hứa Giai Kỳ thủ vai là hình ảnh tiêu biểu cho vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Dù không hề có một lời thoại nào, chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài phút với điệu múa, cô đã hoàn toàn thu hút mọi ánh nhìn của người xem. Dưới ánh đèn chớp nhoáng, vũ điệu của nàng vừa dịu dàng, mềm mại lại vừa lôi cuốn, quyến rũ, từng cử chỉ, động tác đều phô bày vẻ kiều diễm, đúng chất "ngoảnh đầu cười một cái, trăm vẻ mê hoặc sinh ra".

Việc đạo diễn lựa chọn Hứa Giai Kỳ không phải là ngẫu nhiên: cô học múa ballet từ năm 11 tuổi và là thành viên của nhóm nhạc 7SENSES, nhờ đó có kinh nghiệm sân khấu phong phú. Từ biểu cảm khuôn mặt đến hình thể, cô đều thể hiện xuất sắc, không chê vào đâu được. Dù phần lớn góp mặt với vai trò khách mời hay vai phụ trong các phim như Như Ý Phương Phi, Đấu La Đại Lục 2 hay Vân Tịch Truyện, cô vẫn luôn biết cách để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả.

Mã Phàm Đinh

Trong phần truyện Tiếng Khóc ở Chùa Thành Phật, nữ diễn viên Mã Phàm Đinh hóa thân thành nhân vật Vũ Dương. Cô đã thể hiện thành công một nhân vật có vẻ ngoài yếu đuối, mềm mỏng nhưng bên trong lại vô cùng kiên cường và có sức mạnh nội tại. Tạo hình với trang phục giản dị, thanh thoát càng làm nổi bật tính cách quật cường, không chịu khuất phục của nhân vật.

Mã Phàm Đinh đã diễn tả rất trọn vẹn và tinh tế toàn bộ hành trình từ việc bị kìm nén, chịu đựng đến khi thức tỉnh và đứng lên. Sự thể hiện cảm xúc sâu sắc này đã gây xúc động mạnh mẽ cho người xem. Dù sinh năm 2001, mới 24 tuổi, cô lại sở hữu nét đẹp trẻ trung, tươi tắn với khuôn mặt đầy đặn và tràn ngập sức sống, xứng đáng được đánh giá là "nhân vật nữ đáng yêu nhất" của bộ phim.

Trần Tư Triết

Trong phần truyện Vụ án Bạch Trạch, nữ diễn viên Trần Tư Triết hóa thân thành Tiểu Kiều, xuất hiện với phong thái mê hoặc, yêu kiều. Khi cô bước ra trong bộ xiêm y đỏ rực, nhiều khán giả lầm tưởng cô là một hồ ly. Tuy nhiên, sự thật bất ngờ là cô chỉ là một kẻ dùng sắc đẹp để dụ dỗ người khác. Sự thật đảo ngược này đã tạo nên một tình tiết bất ngờ, gây nhiễu không ít cho quá trình phá án.

Sinh năm 1995, Trần Tư Triết từng góp mặt trong các phim như Tinh Lạc Ngưng Thành Đường, Cẩm Tú An Ninh, Chu Tước Đường. Với vai diễn lật mặt đầy bất ngờ lần này, cô đã nhận được nhiều sự chú ý và công nhận hơn về diễn xuất.

Lý Vũ Đồng

Cũng trong phần truyện này, Lý Vũ Đồng đã mang đến một vẻ đẹp khác biệt: sự mạnh mẽ, kiêu hãnh của một nữ tướng quân dũng mãnh. Dù mặc võ phục xuyên suốt bộ phim và không có bất kỳ tạo hình kiều diễm nào, nhưng khí chất hiên ngang, hùng dũng cùng phân đoạn chiến đấu dưới mưa đã giúp nhân vật này nổi bật vượt trội. Cái kết của cô cũng để lại nhiều sự tiếc nuối cho người xem.

Sinh năm 1995, Lý Vũ Đồng từng ghi dấu ấn trong các tác phẩm như Đón Gió Tuổi Trẻ, Nhân Sinh Chi Lộ và Định Phong Ba.

Hứa Linh Nguyệt

Nhân vật Hồng Dược trong phần truyện Nặc Cao Ký là một trong những phụ nữ có tính cách phức tạp và nhiều tầng lớp nhất phim. Nữ diễn viên Hứa Linh Nguyệt đã lột tả hoàn hảo vẻ đẹp trong sáng, xen lẫn sự gợi cảm quyến rũ và nỗi bi thương, cay đắng chất chứa. Khi cô khoác lên mình xiêm y đỏ rực và gảy đàn tỳ bà, ánh mắt cô toát lên một sức sát thương mãnh liệt, vừa lộng lẫy lại vừa nguy hiểm. Hành trình từ một nàng hoa khôi trở thành một kẻ báo thù được cô thể hiện mạch lạc, trôi chảy và đong đầy cảm xúc.

Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2012 Hứa Linh Nguyệt sinh năm 1992, sở hữu nhan sắc nổi bật cùng khí chất cổ điển hiếm có. Cô là gương mặt quen thuộc qua các tác phẩm như Trạch Thiên Ký, Thanh Bình Nhạc, Thừa Hoan Ký, Vân Tương Truyện và Quốc Sắc Phương Hoa.

Lỗ Giai Ni

Trong phần truyện Khứ Thiên Xích Ngũ, nhân vật Quýt Nương do Lỗ Giai Ni thủ vai là hình mẫu của người phụ nữ hiền thục, hiểu lễ nghĩa, có tri thức. Cô được xem là hình ảnh điển hình cho phụ nữ sĩ tộc thời bấy giờ, khi hội tụ đủ sắc đẹp, tài năng và phẩm hạnh (sắc - tài - tâm đều vẹn toàn). Nữ diễn viên Lỗ Giai Ni sinh năm 1992, từng tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng như Vệ Tử Phu, Tầm Long Quyết, Phong Bạo.

Thái Trác Âm

Vi Hà - thiên kim tiểu thư của Thái Vi Phủ, vì mối tình cố chấp mà bị hãm hại đến mức hóa điên. Chính bi kịch của cô đã dẫn đến vụ án "chữ Sĩ đẫm máu" do người anh trai gây ra nhằm trả thù và bảo vệ danh dự. Cô có rất ít lời thoại trong phim, nhưng tạo hình lộng lẫy cùng với ánh mắt điên loạn và đầy tà khí đã tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ và khó quên.

Thái Trác Âm là nữ diễn viên thế hệ 9X, từng nổi tiếng với danh xưng "nữ thần quân sự Đại học Chiết Giang". Cô từng tham gia diễn xuất trong các tác phẩm như Thiên Cổ Quyết Trần, Ngọc Lâu Xuân, Phong Khởi Lạc Dương, Nam Dương Nữ Tử Tình và Ninh An Như Mộng.

Tào Duyệt Như

Trong phần truyện Kẻ Mượn Tuổi, nhân vật Tô Thiền do Tào Duyệt Như thủ vai gây ấn tượng mạnh nhờ sự đối lập độc đáo: gương mặt non nớt, đáng yêu nhưng lại sở hữu chiều cao nổi bật, toát lên khí chất mạnh mẽ (chị đại). Cô sinh năm 2005, với chiều cao 1m74 và hiện đang theo học tại Học viện Hí kịch Trung ương. Dù là một diễn viên mới, cô đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả nhờ vào ngoại hình đặc biệt và màn thể hiện trong phim.

Mã Tâm Thụy

Nhân vật Trùng Tam Thập Lục Nương do Mã Tâm Thụy đảm nhận sẽ xuất hiện trong phần truyện cuối cùng mang tên Mã Cầu Thịnh Thế. Nữ diễn viên sinh năm 1994, từng có kinh nghiệm làm người mẫu. Cô sở hữu vóc dáng cao ráo cùng khí chất cổ điển nổi bật, hứa hẹn sẽ mang đến một nhân vật đầy phong thái và ấn tượng.

Cáo Tư Văn

Bùi Hỉ Quân là nữ chính trung tâm của loạt phim, là sự kết hợp giữa trí tuệ nhạy bén và tấm lòng nhân hậu. Cô không chỉ là người thông minh mà còn nhiều lần dùng tài năng hội họa và sự tinh tường của mình để cung cấp manh mối quan trọng giúp phá án.

Nữ diễn viên Cáo Tư Văn sinh năm 1999, xuất thân là diễn viên nhí. Diễn xuất tự nhiên, linh động của cô đã tạo nên một hình tượng "ánh trăng sáng ngời" (bạch nguyệt quang) vô cùng đẹp đẽ và đáng mến trong lòng khán giả.

Tôn Tuyết Ninh

Sở Anh Đào được mệnh danh là người giỏi võ nhất phim. Cô sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, mạnh mẽ và mang đậm khí chất của một vị tướng quân dũng mãnh. Nữ diễn viên Tôn Tuyết Ninh sinh năm 1993, vốn từng đóng nhiều vai phụ, nhưng chỉ đến nhân vật này, sự nghiệp của cô mới thật sự bùng nổ và thu hút lượng người hâm mộ lớn.

Mao Lâm Lâm

Nô Kiều trong phần truyện Họa Bích Đình Kỳ mang vẻ đẹp thần bí, thanh lãnh và khí chất hiệp nghĩa dưới lớp áo trắng. Bề ngoài, cô là một cô gái giả mù bán nghệ gảy tỳ bà, nhưng thực chất là một nữ thích khách với thanh kiếm giấu sau lưng. Mao Lâm Lâm đã thể hiện tinh tế trạng thái "giả mù" và màn kiếm vũ kết hợp tỳ bà đầy mạnh mẽ, linh hoạt để che giấu mục đích ám sát.

Nô Kiều còn có tuyến tình cảm "gương vỡ lại lành" đầy day dứt với Lãnh Tịch, người đã nhận tội thay cô khi kế hoạch ám sát thất bại. Vai diễn này được đánh giá là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ thanh lãnh và sự sắc bén, cương nghị. Để hóa thân, Mao Lâm Lâm đã tập luyện tỳ bà và kiếm vũ suốt ba tháng, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc giúp cô biến vai phụ này thành một điểm nhấn đáng nhớ.