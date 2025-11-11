Tối 11/11, buổi ra mắt phim Truy Tìm Long Diên Hương diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh trong không khí sang trọng và thu hút đông đảo sự chú ý của giới truyền thông. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên chính gồm Quang Tuấn, Ma Ran Do, Nguyên Thảo và Doãn Quốc Đam - những gương mặt đang được khán giả yêu mến của điện ảnh Việt.

Dàn cast Truy Tìm Long Diên Hương

Toàn cảnh thảm đỏ ra mắt phim Truy Tìm Long Diên Hương

Ngay từ khi xuất hiện, thảm đỏ đã trở nên sôi động nhờ phong cách thời trang chỉn chu, tinh tế của các ngôi sao. Trong đó, tâm điểm chú ý thuộc về Doãn Quốc Đam, nam diễn viên đang gây nhiều tranh luận với vai “tổng tài” trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Xuất hiện trong bộ vest trắng thanh lịch, anh lập tức thu hút ống kính phóng viên. Nhiều khán giả nhận xét, diện mạo lần này của Doãn Quốc Đam “đã tổng tài hơn hẳn”, phần nào cho thấy nỗ lực thay đổi hình ảnh của nam diễn viên sau những ý kiến trái chiều thời gian qua.

Doãn Quốc Đam

Bên cạnh Doãn Quốc Đam, Quang Tuấn và Ma Ran Do cũng ghi điểm với phong cách lịch lãm, trong khi Nguyên Thảo chọn cho mình chiếc váy trắng trang nhã, tôn lên vẻ đẹp kiêu sa nhưng không kém phần hiện đại. Sự xuất hiện đồng đều của dàn diễn viên chính khiến buổi công chiếu mang đậm không khí của một bữa tiệc điện ảnh thực thụ.

BTC mang khối long diên hương trị giá 10 tỷ lên sân khấu

Một điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là khi ban tổ chức bất ngờ mang lên sân khấu một khối long diên hương thật nặng 10kg, khiến khán phòng trầm trồ. Theo chia sẻ, mỗi kg long diên hương có giá trị lên đến hàng tỷ đồng, điều đó chứng tỏ ban tổ chức rất chịu chơi khi mang một báu vật có giá trị lên đến 10 tỷ đến thảm đỏ.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Diệu Nhi

Trâm Anh

Ngọc Thanh Tâm

Khả Như

Minh Anh

Thuận Ngyuễn

Trương Quỳnh Anh

Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Vân Trang

Đình Khang

Hứa Vĩ Văn

Nhật Kim Anh

Xuân Văn