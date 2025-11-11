Tổ Quốc Trong Tim: Zone rạp chiếu của lòng yêu nước - hiện tượng xã hội chưa từng có tại Việt Nam

Không phải concert K-pop, Tổ Quốc Trong Tim: The Concert Film đã làm được điều mà chưa bộ phim hoà nhạc nào tại Việt Nam từng chạm tới: khiến khán giả Việt “bùng nổ”, biến rạp chiếu thành sân khấu của niềm tự hào dân tộc.

Khi rạp chiếu phim “bùng nổ” như Mỹ Đình thứ hai

Ở CGV Aeon Mall Hà Đông, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), CGV Vincom Đà Nẵng hay CGV Sư Vạn Hạnh (TP.HCM)… mọi người không ngồi im như thường lệ. Khi nhạc vang lên, cả rạp bật flash, đứng hát, vẫy cờ, hô “Việt Nam, Việt Nam…!” như ở “Concert Quốc gia”.

Khán giả tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cầm cờ đỏ sao vàngvà hoà nhịp mọi ca khúc trong rạp (Ảnh: L.H.M)



Mỗi nhịp trống, mỗi hiệu ứng ánh sáng, là một tiếng reo. Mỗi đoạn điệp khúc là cả khán phòng cùng hòa nhịp.

Trên TikTok, hàng loạt video “zone rạp chiếu” viral chóng mặt: “Rạp phim mà cứ tưởng Mỹ Đình, idol hôm nay là Tổ quốc” - một bình luận nhận về hàng trăm lượt thích. Một bạn Gen Z viết: “Tôi tưởng mình đi xem phim, ai ngờ hóa ra đi concert.

Chưa từng thấy năng lượng nào khiến hàng trăm người xa lạ cùng hát vang trong rạp như thế”.

Từ sân khấu quốc gia đến màn bạc: Hiện tượng nối tiếp hiện tượng

Tổ Quốc Trong Tim với The Concert Film do Báo Nhân Dân phối hợp cùng Công ty Sun Bright sản xuất, phát hành bởi CGV Việt Nam tiếp tục tạo “cú nổ” thứ hai trên màn ảnh rộng sau thành công vang dội của Concert Quốc gia. Dưới sự chỉ đạo nội dung và định hướng toàn diện của Nhà báo Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, bộ phim được xem như bước tiếp nối mang tính chiến lược trong hành trình đổi mới sáng tạo của Báo Nhân Dân: đưa sản phẩm truyền thông - văn hoá từ không gian sân khấu thực tế lên màn ảnh rộng, mở rộng giá trị lan tỏa đến đông đảo công chúng.

Bộ phim dài gần 120 phút, trong đó 90 phút concert được Giám đốc sáng tạo kiêm đạo diễn Đặng Lê Minh Trí trực tiếp đạo diễn, chỉ đạo từ sân khấu đến hậu kỳ, cùng nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng và ê-kíp Bắc - Nam chạy nước rút kỷ lục trong 1 tháng, còn gần 30 phút tài liệu tái hiện phần nào hành trình của hàng trăm con người phía sau sân khấu do đạo diễn, biên kịch Vũ Liêm và đạo diễn Nguyễn Mạnh Tuấn phối hợp thực hiện.

Từ Concert Quốc gia ở Mỹ Đình đến The Concert Film trên màn ảnh rộng, Báo Nhân Dân và Sun Bright đã khéo léo chuyển hoá trọn vẹn tinh thần của sân khấu ấy vào ngôn ngữ điện ảnh, để cảm xúc từ hàng vạn con tim tại Mỹ Đình tiếp tục lan truyền trong từng khán phòng rạp chiếu. Tất cả tạo nên một tác phẩm vừa mang tinh thần điện ảnh, vừa giữ được DNA “concert quốc gia” - sống động, hào hùng, và đầy năng lượng cộng cảm.

Ba thế hệ cùng hoà nhịp Tổ Quốc Trong Tim

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - tác giả ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, chia sẻ xúc động trên trang cá nhân sau khi dẫn ba thế hệ trong gia đình đến rạp: “Dắt Ba đi xem lại sân khấu đã mang lại cho mình cảm xúc đặc biệt nhất và khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong năm nay: concert quốc gia TỔ QUỐC TRONG TIM, để Ba cùng mình cảm nhận niềm hạnh phúc của 1 người nhạc sĩ khi chứng kiến bài hát của mình được hát vang trên môi của hơn 50 ngàn khán giả tại sân Mỹ Đình. Giá như có Má ở đây nữa thì vui biết mấy!”

Hình ảnh nhạc sĩ, người cha và đứa con cùng hát trong rạp trở thành một biểu tượng lan tỏa: khi âm nhạc không chỉ gắn kết khán giả - mà gắn kết cả các thế hệ.

Đạo diễn Minh Trí chia sẻ ngắn gọn sau Cinetour: “Lúc cả rạp cùng bật flash, cùng hát vang với nhau, tôi biết Tổ Quốc Trong Tim đã chạm đúng nhịp tim của tất cả…”

Trên Facebook, ca sĩ Tùng Dương - người góp giọng trong concert và xuất hiện nổi bật trong phim viết: “Nghe nói ngoài rạp đang có 1 bộ phim ca nhạc bom tấn, khán giả không thể ngồi yên và khi quay về chỗ đồ đạc còn nguyên. Chỉ có thể là tinh thần hừng hực của Concert Quốc Gia hay và chất nhất trong dịp A80 vừa qua Tổ Quốc Trong tim. Xem lại rất xúc động, có cả căng thẳng bởi diễn xuất của dàn diễn viên “ngoại hạng”. Bạn hãy ra rạp mau, để cảm nhận tình yêu nước và sự quyết tâm thế nào để mang đầy đủ những thông điệp yêu nước cũng như hiện thực hoá được những điều đặt ra… Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ nhận được sự truyền cảm hứng rất lớn”.

Chia sẻ hài hước nhưng “rất Tùng Dương” nhanh chóng lan khắp mạng xã hội, góp phần lan toả cho làn sóng “đứng dậy hát trong rạp” lan rộng trên mạng xã hội

Những cuộc gặp bất ngờ trong Cine Tour: Khán phòng vỡ òa

Hơn 10 ngày ra rạp, cũng là lúc Cinetour tạo “trend cảm xúc” khắp 3 miền. Tại Trung tâm chiếu phim quốc gia, nhà báo Lê Quốc Minh (Tổng Biên tập Báo Nhân Dân), đạo diễn Minh Trí, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ nhí Thiên Kim… bước vào giữa rạp đang đỏ rực cờ - cả khán phòng vỡ òa.

Nhà báo Lê Quốc Minh, đạo diễn Minh Trí và các nghệ sĩ chụp hình với hàng trăm khán giả trong rạp chiếu (Ảnh: L.H.M)



Người xem kể lại: có cụ 80 tuổi một tay nắm tay em nhỏ, một tay đặt lên ngực khi Quốc ca vang lên, có nhiều bạn trẻ xem 3 lần, 4 lần chỉ để “được khóc và tự hào thêm”.

Ca sĩ Tùng Dương bất ngờ bước ra giữa rạp - tiếng reo vang dội, ai cũng đứng dậy. Anh cùng đạo diễn Minh Trí hòa giọng trong ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình và chỉ trong vài giây, cả rạp hòa ca, không ai còn ngồi yên…

Không khí bùng nổ đến mức nhiều bạn Gen Z xem tới lần thứ 7 vẫn “cháy” hết mình. Không khí ở rạp phải gọi là bùng nổ cực đại khi đạo diễn Minh Trí và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ xuất hiện, khán giả như càng được truyền cảm hứng nối thành hàng dài, vẫy cờ đỏ rợp rạp, tiếng hò reo vang khiến rạp phim biến thành một concert quốc gia phiên bản điện ảnh đúng nghĩa.

CGV Sư Vạn Hạnh trở thành một trong những “zone rạp chiếu” bùng nổ nhất nước (Ảnh: ……)

Không khí ấy khác hẳn mọi buổi chiếu phim thông thường: mỗi nhịp trống, mỗi khung hình đều kéo theo tiếng reo, cờ vẫy, điện thoại bật sáng. Một không gian điện ảnh – nhưng là để hát, để hô, để lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Một bộ phim điện ảnh không quảng cáo, nhưng từ báo chí tới dư luận đều lan toả mạnh mẽ

Khác với nhiều concert film hướng vào fan một nghệ sĩ, “Tổ Quốc Trong Tim” dành cho tất cả những ai mang trong mình tinh thần yêu nước.

- Nhạc mục: các ca khúc cách mạng (như Mười chín tháng Tám, Đoàn vệ quốc quân, Đường chúng ta đi, Lên đàng…) đan xen sáng tác mới (Người Việt, Viết tiếp câu chuyện hòa bình…), được phối khí hiện đại để khán giả trẻ dễ hát – dễ đồng cảm.

- Nghệ sĩ: từ NSUT Đăng Dương đến Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Phạm Thu Hà, Tóc Tiên, nhóm Oplus… tạo nhịp bùng nổ - lắng lại hợp lý, giữ cảm xúc “truyền lửa” liên tục 2 tiếng tại rạp.

- Hậu trường: cài xen những cuộc họp căng thẳng, tranh luận nghề nghiệp, bí mật sản xuất cùng những đại cảnh hơn 50.000 người – khiến câu chuyện thật và gần. Những phần hậu trường căng mà… vui, rất “đời” của người làm nghề nghiêm túc trở thành “gia vị” riêng có của phim

Nhiều bài viết của các nhà báo, các chuyên gia đều dành lời khen cho Tổ Quốc Trong Tim và những điều chưa từng có mà cả Concert Quốc gia và The Concert Film đã mang tới…

Trên các mạng xã hội khán giả tự động chia sẻ hình ảnh, clip và mọi khoảnh khắc của “zone rạp chiếu” với sự hào hứng vô cùng lớn.

Chỉ hơn 10 ngày chiếu nhưng “Tổ Quốc Trong Tim: The Concert Film” đã tạo ra một hiện tượng vô tiền khoáng hậu với phim hoà nhạc của lòng yêu nước, không chỉ “gây bão” cảm xúc, bộ phim còn mang giá trị hành động rõ rệt khi toàn bộ lợi nhuận phim được gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ – biến từng tấm vé thành một phần lan tỏa của lòng nhân ái.

Một “fandom yêu nước” thực thụ

Không cần lightstick hay idol quốc tế, “fandom” lớn nhất năm 2025 ngay sau “Concert Quốc gia” chính là cộng đồng khán giả hát vang trong rạp.

Từ Hà Nội – Đà Nẵng – TP.HCM, hàng ngàn khán giả trong tuần chiếu đặc biệt đã cùng nhau tạo nên hình ảnh “concert quốc gia trong rạp phim” – một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt.

Hashtag #ToQuocTrongTim tiếp tục trở thành hiện tượng trên TikTok.

Với người làm sáng tạo, đây là một case study hoàn hảo: khi âm nhạc, điện ảnh và tinh thần dân tộc hòa quyện, tạo nên một câu chuyện thương hiệu văn hóa lan tỏa bằng cảm xúc thật – chứ không cần chiến dịch quảng cáo khổng lồ nào.

Tổ Quốc Trong Tim: The Concert Film đã khép lại đợt chiếu đặc biệt, nhưng sức nóng của nó chắc chắn sẽ còn tiếp tục

Không phải vì những kỷ lục phòng vé, mà vì khoảnh khắc chưa từng có trong lịch sử: khán giả ở mọi thế hệ cùng hát, cùng hòa nhịp, cùng chạy cờ trong rạp phim.

Và có lẽ, đây chính là hiện tượng rạp chiếu đẹp nhất năm 2025:

Một bộ phim của lòng yêu nước khiến bất kỳ ai cũng sẽ đứng dậy và hát vang!