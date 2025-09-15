Chiến dịch Fandom Yêu Nước – Dấu ấn sáng tạo của giới trẻ trong hành trình lan tỏa tình yêu Tổ quốc

Hà Nội, tháng 9/2025 – Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dự án Fandom Yêu Nước đã trở thành một trong những điểm nhấn sáng tạo đáng nhớ của đại lễ A80. Với tinh thần “chung một tình yêu, muôn vàn cách thể hiện”, dự án đã mở ra hành trình nơi thế hệ trẻ có cơ hội bày tỏ tình yêu Tổ quốc theo cách hiện đại, trẻ trung và cũng đầy cảm xúc tự hào.

Ngay từ khi khởi động, sức nóng của Fandom Yêu Nước đã bùng nổ trên không gian số. Hơn 450 bài báo với tổng lượt đọc vượt 8,5 triệu, cùng hơn 1,4 tỷ lượt tiếp cận trên mạng xã hội đã chứng minh sự quan tâm rộng rãi mà cộng đồng dành cho dự án. Trên TikTok, hashtag #FandomYeuNuoc nhanh chóng vươn lên Top 3 chiến dịch được chú ý trong dịp kỷ niệm, thu hút hơn 5.000 bài đăng và 720 triệu lượt xem. Song song đó, microsite của dự án cũng trở thành một “điểm hẹn trực tuyến” vô cùng sôi động, ghi nhận hơn 1,1 triệu lượt tương tác và gần 57.000 người dùng chủ động – nơi những khoảnh khắc, cảm xúc và thông điệp yêu nước của người trẻ được gửi gắm và lan tỏa không ngừng.

Hoạt động booth Fandom Yêu Nước tại concert Tổ Quốc Trong Tim ngày 10/8

Từ sức mạnh truyền thông ấy, Fandom Yêu Nước tiếp tục bước ra đời thực và lan tỏa cảm hứng trong cộng đồng thông qua sự hiện diện tại các hoạt động quy mô lớn. Ngay trong concert “Tổ Quốc trong tim”, bên cạnh những màn trình diễn âm nhạc bùng nổ, booth Fandom Yêu Nước đã trở thành điểm dừng chân sôi động, nơi khán giả vừa thưởng thức âm nhạc vừa hòa mình vào những trải nghiệm ý nghĩa. Tiếp nối tại chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”, booth tiếp tục đồng hành để tiếp sức cho hàng nghìn người tham gia hành trình ghi dấu một tỷ bước chân đồng hành. Và cao trào được nối dài tại trung tâm Thủ đô, khi booth Fandom Yêu Nước xuất hiện trên phố đi bộ Hồ Gươm ngày 2/9, trở thành điểm hẹn của đông đảo công chúng. Tổng cộng, chuỗi booth của dự án trong ba hoạt động đã thu hút gần 100.000 lượt người tham gia – một con số ấn tượng cho thấy sức hút bền bỉ của Fandom Yêu Nước ngoài đời thực.

Booth Fandom Yêu Nước tại sự kiện “1 tỷ bước chân” ngày 16/8

Ở đó, công chúng không chỉ mang về những món quà từ bộ sưu tập “Yêu Nước” gồm áo thun, khăn và túi tote, mà còn được tiếp sức bằng nước uống, bánh ngọt. Gần 300.000 sản phẩm đã được trao tận tay, lan tỏa tinh thần sẻ chia và kết nối. Một điểm nhấn khác được giới trẻ hưởng ứng nhiệt tình chính là hoạt động photobooth chụp và in ảnh lấy ngay – hình thức mới mẻ, sáng tạo giúp hàng nghìn tấm ảnh rạng rỡ được lưu giữ như một dấu ấn cá nhân nhưng đồng thời là sợi dây gắn kết cộng đồng. Sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ, trong đó có những gương mặt bước ra từ chương trình “Tân Binh Toàn Năng”, càng khiến bầu không khí thêm bùng nổ, để booth trở thành nơi giao lưu đầy năng lượng và cảm xúc.

Hoạt động tiếp bánh và nước tại booth Fandom Yêu Nước ngày 2/9

Hoạt động nghệ sĩ tiếp sức cho người dân ngày 2/9 tại booth Fandom Yêu Nước

Nhìn lại toàn bộ hành trình, Fandom Yêu Nước không chỉ dừng lại ở một chuỗi hoạt động hưởng ứng, mà thực sự đã trở thành một lời kêu gọi được hàng triệu người đồng lòng tham gia. Những con số ấn tượng trên truyền thông, hàng trăm nghìn sản phẩm được trao đi, hàng nghìn khoảnh khắc được lưu giữ và hàng chục nghìn lượt ghé thăm và tham gia các hoạt động đã chứng minh sức mạnh gắn kết mà dự án mang lại. Tất cả đều cho thấy một điều giản dị nhưng mạnh mẽ: khi có cơ hội để cùng đồng lòng, thế hệ trẻ Việt Nam luôn tìm ra muôn vàn cách để thể hiện tình yêu Tổ quốc theo lối gần gũi, sống động và đầy cảm xúc.

Dự án Fandom Yêu Nước khép lại giai đoạn đồng hành hưởng ứng cùng chuỗi sự kiện A80, nhưng dư âm vẫn tiếp tục lan tỏa. Tình yêu nước, nhờ sức trẻ và sự sáng tạo, không chỉ còn là những khẩu hiệu khô khan, mà đã trở thành một trải nghiệm thực sự – có thể được sống, được sẻ chia và được thắp sáng mỗi ngày.