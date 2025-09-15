Chồng Thu Nhi Eat Clean "gia trưởng" đến mức đặt iPhone 17 Pro Max tặng vợ mà không thèm hỏi thích màu gì, chọn luôn cái đắt nhất!

Thu Nhi Eat Clean (Nguyễn Thị Thu Nhi, SN 1997) vốn là gương mặt quen thuộc với những người chơi hệ ăn uống healthy trên TikTok. Cô sở hữu kênh TikTok tên “Eat clean hông - Thu Nhi” với 2,1 triệu người theo dõi. Các đoạn clip của Thu Nhi đều lan toả sự tích cực, vui vẻ bởi cô nàng có cách nói chuyện hài hước, tính tình hay giỡn.

Không ít người bày tỏ, nghe Thu Nhi kể chuyện như cảm nhận được nghe câu chuyện từ một người bạn thân, vui vẻ, hài hước và cũng có thể là chữa lành. Đó là lý do từ TikTok cho đến Facebook cô nàng này đều không thiếu những video triệu view.

Trong các video của mình, Thu Nhi cũng khá thoải mái trong việc chia sẻ về những gì xoay quanh cuộc sống của mình. Từ chuyện gia đình, kết hôn và hiện tại đã là mẹ của 1 nhóc tỳ, chăm con ra sao,... Thu Nhi đều làm video để tâm sự, kể chuyện với cộng đồng mạng.

Thu Nhi Eat Clean

Song, cô nàng chỉ duy nhất giữ kín một điều là danh tính của chồng. Điều này khiến không ít người tò mò, dành nhiều sự quan tâm cho “nửa kia” của nữ TikToker.

Cho đến mới đây, Thu Nhi bất ngờ khoe trên trang cá nhân được chồng “gia trưởng”, không cần hỏi màu gì đã tự đặt mua tặng cô iPhone 17 Pro Max 2TB, quyết định màu cam - mẫu mới nhất, xịn nhất, trendy nhất. Được biết mẫu này cháy hàng chỉ sau vài phút mở bán, giá lên đến gần 64 triệu đồng.

Dân mạng liên tục để lại bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ, không quên “xin vía” Thu Nhi vì có chồng vừa tinh tế lại vừa kinh tế.

Nhưng cũng từ tên đặt hàng, netizen nhận ra chồng Thu Nhi là một CEO của một công ty dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế. Ngoài ra theo thông tin trên website, anh còn là người đại diện của một thương hiệu cung cấp thực phẩm của Việt Nam.

Dù vợ là TikToker nổi tiếng, chồng CEO, song cuộc sống của hai vợ chồng đều rất giản dị, không ăn diện và luôn chăm chỉ, bận rộn với công việc, sự nghiệp.

Đoạn tin nhắn màn hình mà Thu Nhi khoe trên trang cá nhân khiến dân tình chú ý về danh tính "nửa kia"

Ảnh cưới của Thu Nhi và chồng

Năm 2022, Thu Nhi từng chia sẻ về cơ duyên gặp và kết hôn với chồng. Cô cho biết lần đầu tiên gặp chồng mình khi đi chơi cùng bạn bè và không có ấn tượng đặc biệt. Tuy nhiên sau một thời gian tìm hiểu, yêu nhau thì cả 2 cảm nhận đây là người phù hợp.

Sau đó, Thu Nhi chia sẻ rằng cả mình và ông xã quyết định kết hôn khi còn khá trẻ, đều đang ở trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp. Nhưng cặp đôi luôn yêu thương, ủng hộ và san sẻ cho nhau phát triển bản thân. Theo tâm sự của nữ TikToker, chồng là một người tinh tế, biết lắng nghe và không làm cô cảm thấy áp lực, luôn tạo điều kiện để cô có thể thoải mái làm những gì mình thích.

Được biết, ngoài công việc làm nhà sáng tạo nội dung trên TikTok, Thu Nhi cũng là gương mặt đại diện, KOL uy tín trong lĩnh vực của mình. Ngoài ra, cô còn từng kinh doanh thời trang nhưng vào cuối năm 2024, cô thông báo đã dừng hoạt động.

Song vốn là người vui vẻ, năng động và cởi mở nhưng Thu Nhi lại khá kín tiếng trong cuộc sống đời tư. Nữ TikToker cũng hiếm khi để lộ mặt con trai hay cơ ngơi, không gian sống, công việc cụ thể,...