Phương Oanh vợ Shark Bình đã làm gì trên mặt vậy?

Sau khoảng 4 năm vắng bóng trên màn ảnh, tập trung vào việc kết hôn và chăm sóc tổ ấm cùng Shark Bình, Phương Oanh đã chính thức trở lại với phim giờ vàng trên VTV. Trong phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, cô hoá thân thành một người phụ nữ đảm đang, luôn dành sự yêu thương, lo lắng, chu toàn cho chồng con.

Không phải bàn về diễn xuất bởi từ trước đến nay, Phương Oanh vẫn luôn nhận nhiều lời khen vì hóa thân vào nhân vật tốt. Điều khiến cộng động màng dành nhiều quan tâm hơn chính là nhan sắc, visual của mỹ nhân này.

Phương Oanh gây chú ý với diện mạo mới sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh

Nhiều người nhận xét rằng, Phương Oanh thể hiện tròn vai một phần bởi vì cô cũng đã lập gia đình. Do đó, diện mạo của cô toát ra đúng vẻ đẹp của một người phụ nữ ngoài 30, đằm thắm, dịu dàng nhưng không kém phần cuốn hút. Chính vì vậy, cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ với nhan sắc của vợ Shark Bình. Thậm chí, dành lời khen cho rằng cô ngày càng thăng hạng visual, nhìn góc nào cũng thu hút.

Trên MXH, dân tình còn “đào” lại Phương Oanh thời “đỉnh cao” khi đóng phim Quỳnh Búp Bê. Không ít người bày tỏ khi đó, cô đã gây chú ý bởi nhan sắc cực phẩm, xinh đẹp rồi nhưng hiện tại còn ấn tượng hơn nhiều lần. Netizen cho rằng, gương mặt của cô có nhiều sự thay đổi so với trước, đặc biệt là thần thái sang chảnh, đúng chuẩn phu nhân là điều khiến ai cũng bị thu hút.

Dân mạng so sánh visual Phương Oanh thời đóng phim Quỳnh Búp Bê và hiện tại, vibe phú bà lộ rõ trên gương mặt

Từ nhan sắc đến gu thời trang đều thăng hạng rõ rệt

Bên cạnh đó, Phương Oanh cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu vóc dáng thon gọn sau khi sinh 2 nhóc tỳ. Hầu hết, dân tình đều cho rằng thích phiên bản một Phương Oanh trưởng thành, trầm lắng và đầy chiêm nghiệm như trong phim.

Một số bình luận của cộng đồng mạng về sự thăng hạng sắc vóc của Phương Oanh: - “Phương Oanh nhìn sang chảnh thật sự, gương mặt có gì đó cuốn hút lắm”. - “Sao lại có thể như thế được, ghen tị quá. Hồi Quỳnh Búp Bê đã thấy đỉnh cao nhan sắc rồi, giờ còn thăng hạng hơn”. - “7 năm trôi qua nên cũng thấy rõ sự khác biệt nhỉ. Hồi xưa xinh đúng kiểu độc thân, giờ là đằm thắm, vibe phu nhân”. - “Như này có phải là tâm sinh tướng không nhỉ, nhìn gương mặt ngày càng ấn tượng, thiện cảm”. - “Thấy mặt có nhiều thay đổi mà cũng không rõ nhưng khác nhất là thần thái, sang chảnh, quý phái gì đâu”.

Trong một bài chia sẻ gần đây, Phương Oanh cũng tiết lộ rằng chồng mình - Shark Bình cũng ấn tượng với hình tượng mới này. “Chồng Oanh sướng lắm, vì vợ dịu dàng hơn. [...] Đàn ông ai chẳng thích vợ dịu dàng. Thấy vợ trong phiên bản Mỹ Anh đằm thắm, nhẹ nhàng hơn, chồng Oanh còn bảo: Ước gì vợ lúc nào cũng dịu dàng như thế”, cô chia sẻ.

Song, Phương Oanh cũng bày tỏ cô rất may mắn vì chồng luôn tạo điều kiện, thậm chí chăm con cũng rất tốt để cô trở lại diễn xuất. Nói thêm về chồng doanh nhân của mình, Phương Oanh cho biết Shark Bình đời thường là người hài hước, trẻ con, nhí nhảnh,... Đối lập hoàn toàn với sự nghiêm túc, bản lĩnh trong công việc.

Người đẹp lấy lại vóc dáng sau sinh cực "thần tốc"

Hôn nhân viên mãn bên Shark Bình

Trong khi đó, cô là diễn viên, cũng đã từng “sắm” nhiều vai khác nhau nên Phương Oanh cho rằng sự linh hoạt của cả hai khiến cuộc sống hôn nhân lúc nào cũng vui vẻ, thú vị. Điều này cũng được minh chứng rõ nét bởi trong những khoảnh khắc đời thường mà Phương Oanh đăng lên MXH, hai vợ chồng lúc nào cũng tíu tít, hạnh phúc.

Từ khi yêu đến khi chính thức về chung một nhà, Phương Oanh luôn được Shark Bình cưng chiều hết mực. Cuộc sống vô cùng viên mãn của cả hai cũng được cộng đồng mạng cho là một phần lý do khiến Phương Oanh trẻ lâu, lúc nào cũng tươi tắn, tràn đầy sức sống.